— Ylösalaisin oleminen auttaa aina.

Missä intohimo esiintymiseen ja kuvantekemiseen yhdistyvät? Lee Lahikainen kertoo pohtineensa kysymystä, kun piti valita, mitä tekee ammattiopiston jälkeen.

Lappeenrantalaislähtöinen taiteilija oli harrastanut teatteria sekä Imatran että Lappeenrannan nuorisoteattereissa ja valmistunut kuvataiteilijaksi Etelä-Karjalan (nykyisin Saimaan) ammattiopistosta. Hänen vastauksensa oli nukketeatteritaide Turun taideakatemiassa.

— Kuvanveisto oli pääaineeni kuvataiteessa, ja tein Imatralla paljon nukkemaisia hahmoja, Lahikainen perustelee.

Plussana tulevat insinöörimäinen ongelmanratkaisu ja käsityöläismäinen suhde sen työstämiseen. Nukentekijä saa alituiseen miettiä, miten jokin osa liikkuu, miten se pysyy kiinni ja lähtee oikeassa kohtaa irti tai on sekä kevyt että painava.

— Pidän ongelmanratkaisusta. On kiva keskittyä pieniin yksityiskohtiin.

Ammatin iloisia ja intohimoa tyydyttäviä asioita nukketeatteritaiteilija kohtaa paljon myös työhuoneensa ulkopuolella, mutta toisesta näkökulmasta. Nukketeatteri on Suomessa marginaalinen taiteenala, jonka tekijä ratkoo päivittäin esimerkiksi sellaisia ongelmia kuin mistä ruoka- ja vuokrarahat seuraavalle kuukaudelle.

— Jos olisi edes puoli vuotta stressitöntä aikaa, jolloin keskittyä taiteen tekemiseen, Lahikainen tavoittelee.

Kahdenkeskiset esitykset ovat jääneet vahvasti mieleen. — Lee Lahikainen

Lee Lahikaisen tekemiä pieniä yksityiskohtia puolestaan löytyy Joutavilta nukketeatteripäiviltä lauantaina. Hän on vieraillut Mustan ja Valkoisen teatterifestivaalilla Imatralla, ja hänen valokuviaan ja veistoksiaan on ollut esillä Lappeenrannassa, mutta nyt Lahikainen esiintyy ensi kertaa nukketeatteritaiteilijana kasvukaupungissaan.

Esitys Catacombes on paperiteatterisoolo, joka kurkistaa Pariisin hautakammioiden historiaan. Jäsenensä kadottavan luurangon kautta kuolemaa käsittelevä tarina on kuin tehty pyhäinpäivän teemaan.

— Kehon hiljainen mätäneminen ja toiminnan lakkaaminen kiinnostavat, Lahikainen kertoo.

Esityksen piti flirttailla kauhulla, mutta siitä tulikin söpömpi kuin tekijä alunperin ajatteli.

— Riisuin kauhuviittaukset, koska se on aika suloista, kun luuranko hyppelee iloisena, taiteilija nauraa.

Hilpeä on myös tarina sen takana.

Catacombes on valmistunut taiteilijaresidenssissä Pariisissa. Lahikaisen avopuoliso, kirjailija, patisti tätä hakemaan paikkaan, koska haki itsekin ja koska siten ”jompi kumpi voi päästä ja toinen voi tulla mukaan”.

Lahikainen tarkasti hakuvaatimukset, ja koska halusi tehdä paperiteatteria, sijoitti sen vaatimusten mukaisesti Pariisiin. Hakemus lähti vähän ennen hakuajan päättymistä ja tuli valituksi. Avopuoliso pääsi mukaan.

Aino Ahokas Catacombes-esitys käsittelee luurangon avulla ruumiin rappeutumista.

Pariisi on miljoonakaupunki, ja sen katakombeissa on lojunut miljoonia luita. Lahikaisen Catacombesin kohdalla puhe lukumääristä on miljoonien sijaan muutama.

Taiteilija esittää sen yhdelle katsojalle kerrallaan.

— Katsekulma on kapea. Päät pitää olla kiinni toisissaan, joten läheiset ystävät ja pariskunnat mahtuvat ehkä samaan esitykseen, Lahikainen pehmentää rajausta.

Esityksiä on ainoastaan kymmenen ja taiteilijalla sekä sukulaisia että ystäviä kaupungissa, joten etukäteisvaraus lienee syytä tehdä, jos pahvista ja paperista rakennettu maanalainen miniatyyrimaailma sekä siitä avautuvat yllättävät esineet ja hahmot kiinnostavat.

Nukketeatteri on elannon näkökulmasta epävarma ja pieni taiteen ala. Lahikainen kokee itsensä merkitykselliseksi ja olonsa todelliseksi, kun luo tarinoita ja esittää niitä toisille.

Alalle hänet veikin kommunikaatio yleisön kanssa, mikä konkretisoituu äärimmilleen yhden katsojan esityksessä.

— Se on toiselle annettava iso lahja, ja palautteen saa välittömästi.

Catacombes on Lahikaisen ensimmäinen kahdenkeskinen esitys taiteilijana. Katsojana hän on ollut niistä aina vaikuttunut.

— Kun ajattelee jotakin teatterifestivaalia, kahdenkeskiset esitykset muistaa. Ne ovat jääneet tavallisesti vahvasti mieleen.

Mutta marginaalisuus on usein ongelma myös festareille. Lahikainen kertoo, että moni festivaalikuraattori on ollut innoissaan nähtyään Catacombesin, mutta todennut sitten myöhemmin, ettei se ole taloudellisesti tarpeeksi tuottavaa teatteria.

Catacombes on aiemmin ollut nähtävillä Pariisissa demona, Helsingin, Turun ja Rovaniemen nukketeatterifestivaaleilla sekä Turun Kirjakahvilassa. Lappeenrannan jälkeen Lahikainen esittää sitä vielä Oulussa.

Maija Kurki, Maija Kurki Catacombes-esityksen oli tarkoitus olla osin kauhistuttava, mutta luurangosta tulikin hyväntuulinen seikkailija.

Nukentekijöiden työtä näkee nykyisin jonkin verran myös tavallisessa teatterissa. Lahikainen on nukettanut ja rakentanut nukkeja moniin esityksiin ja näytelmiin.

Teatterit järjestävät casting-tilaisuuksia, ja jos ei itse tule valituksi projektiin, joku Turun taideakatemian kurssikaveri tai muu koulusta tuttu on päässyt mukaan.

— Kilpailu on kovaa, ja se käydään yleensä kavereiden kanssa, Lahikainen kuvaa alan pieniä piirejä.

Vakituisen työn sijasta tarjolla on pääasiassa perinteistä nälkätaiteilua: apurahojen hakemista, pätkätöitä, seuraavien projektien pohtimista. Oman ammatin harjoittaminen on ensisijaista ja pitää ammattitaitoa yllä, mutta Lappeenrannan taideyhdistyksen jäsen pitää sivutyönä yllä taideperinteitäkin.

— Olen kuvataidemallina ihmisten piirrettävänä ja teen myös litterointia (äänitallenteiden puhtaaksikirjoittaminen tekstimuotoon).

Lahikainen valmistui nukketeatteritaiteilijaksi vuonna 2010. Hän kertoo vielä etsivänsä talouden ja tekemisen tasapainoa. Huolta huomisesta suitsivat hengitysharjoitukset ja harrastukset: buto-tanssi ja ilmajooga.

— Ylösalaisin oleminen auttaa aina.

Valmistumisensa jälkeen Lahikainen rynnisti suin päin mitä tahansa työtä kohti, nyt hän on alkanut kysellä myös siitä saatavan korvauksen perään. Tutut saavat toki tukea, kuten Hannaleena Hauru, joka ohjasi elokuvan Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset (2017).

— Olin siinä rahkapurkkeja jäähallissa jakava maskotti.

Päivä meni kuvauksissa, ja 90 minuutin elokuvassa Lahikaisen Rahkamaskotti-hahmo näkyy noin kaksi sekuntia. Etelä-Karjalan nuorisoteattereiden kasvatin roolisuoritus oli silti vakuuttava nimen saamiseksi Imbd:hen (Internet movie database, netin laajin elokuvatietokanta).

Lee Lahikainen

Syntynyt Porvoossa 1985.

Käynyt koulunsa Lappeenrannassa, asuu Turussa.

Valmistunut kuvataiteilijaksi Etelä-Karjalan ammattiopistosta.

Valmistunut nukketeatteritaiteilijaksi Turun taideakatemiasta vuonna 2010.

Esiintyi Mustan ja Valkoisen teatterifestivaalilla Imatralla nuorille suunnatussa Nettieläin-produktiossa.

Valokuvanäyttelyitä Imatralla ja Lappeenrannassa, veistoksia ollut esillä Etelä-Karjalan taidemuseossa (nykyinen Lappeenrannan taidemuseo).

2.11. kello 17.30. Kirjeitä kuolemalle (Kati Keskihannu). Sooloteatteriesitys lapsen sairastamisesta, kuoleman pelosta ja kuolemasta.

3.11. kello 10—15.50. Catacombes (Lee Lahikainen). Kurkistusluukku Pariisin katakombien historiaan.

3.11. kello 13. Iso haha susi (Kuuma ankanpoikanen). Nukketeatteriesitys susista, hillosta ja pelon kohtaamisesta.

3.11. kello 13.50. Kuolema näyttämöllä. Keskustelu nukketeatteritaiteesta ja tapahtuman teemasta ”Marras”.

Kaikki esitykset Kulttuuritila Nuijamiehessä.