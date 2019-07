Melkein kuin olutfestivaalit — Viisi panimoa hanoineen Lappeenrannassa lauantaina

Lappeenrannassa ei ole olutfestivaalia tänä kesänä. Lähimmäksi päästään lauantaina, kun viisi kotimaista pienpanimoa tuo hana- ja pullojuomia kahteen paikkaan kaupungissa.

Ravintola Wolkoffin sisäpihalla on olut- ja grillijuhlat, joihin osallistuvat oman kaupungin Panimoyhtiö Tujun ohella Kanavan Panimo, Nilkko Brewing ja Takatalo & Tompuri Brewing.

Kanavan Panimo on vääksyläinen pienpanimo, joka on tehnyt yhteistyötä Tujun kanssa. Sen oluita on paikallisissa marketeissa, mutta hanasta niitä on saanut maistella harvemmin.

Nilkko Brewing on mäntyharjulainen panimo, jonka toiminta nojaa pitkälti omaan hanahuoneeseen. Etelä-Karjalassa sen jenkkityylisiä oluita on ollut vaikea, ellei peräti mahdoton löytää.

Kai Skyttä Tuomas Mäkiniemi pakkaa Olut- ja grillijuhlille panimonsa uusia tuotteita myös hanasta annosteltavaksi.

Kahvila Satamatie 6:ssa vierailee puolestaan Maku Brewing. Tuusulalainen panimo on likimain lappeenrantalainen, sillä osa sen perustajista on lähtöisin kaupungista ja sen toiminta Tuusulanjärven maisemissa alkoi Lappeenrannasta Mikkeliin muuttaneen Saimaan Juomatehtaan entisellä laitteistolla. Satamatiellä panimon neljästä hanaoluesta kaksi on upouutta.

Wolkoffin olut- ja grillijuhlat 20.7. kello 14—22.

Maku Brewing tap take over Satamatie 6:ssa 19.7. kello 16—21. Kahvila on 20.7. auki kello 10—20.