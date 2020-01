Lappeenrantalainen Kimurantti valittiin vuoden kansantanssiyhtyeeksi, 15-vuotias ryhmä valmistelee esitystä kevääksi

Lappeenrantalainen tanssiryhmä Kimurantti on valittu vuoden 2020 kansantanssiyhtyeeksi.

Kimurantti on 19—24-vuotiaiden nuorten aikuisten ryhmä, jossa on 15 tanssijaa. Se on yksi lappeenrantalaisen nuorisoseura Rajan Nuorten tanssiryhmistä. Kimurantti on perustettu vuonna 2005 ja sitä on alusta asti ohjannut Merja Skyttä.

Kimurantti kertoo Facebook-sivuillaan juhlistavansa 15-vuotista olemassaoloaan toukokuussa konsertilla, johon parhaillaan valmistellaan esitystä Susanna Kivisen kanssa.

Kimurantti sai mestaruussarja-statuksen Nuorisoseurat -järjestön Tanssimylly -katselmuksessa vuonna 2019. Ryhmä tekee kiinteää yhteistyötä eri koreografien kanssa ja osallistuu aktiivisesti eri festivaaleille ja koulutuksiin.

Vuosina 2008—2019 ryhmä on tehnyt esiintymismatkoja Norjaan, Tanskaan, Turkkiin, Yhdysvaltoihin, Bulgariaan, Guamiin ja Azoreille.

Valinnan vuoden yhtyeestä teki nuorisoseurojen tapahtumatoimisto Pispalan Sottiisi. Se on valinnut esimerkillisellä tavalla suomalaista kansantanssikulttuuria edustavan vuoden yhtyeen jo vuodesta 1990 lähtien. Vuoden yhtye valitaan kahden vuoden välein.

Tampereella järjestetään parillisina vuosina suuri kansainvälinen kansantanssi- ja kansanmusiikkitapahtuma, joka myös tunnetaan nimellä Pispalan Sottiisi. Tänä kesänä tapahtuma pidetään 10.—14. kesäkuuta.