Jalokivilouhoksessa tuikkivat sadat tulet, kun musiikkiduo vie juhlakonserttinsa Ylämaan korpeen – Louhos on kiehtonut Mariina Niittymäen ja Johanna Sientolan mielikuvitusta ja toiminut rauhoittavana pulahduspaikkanakin

Nyt siihen ei voi koskea.

Laulaja-lauluntekijä Mariina Niittymäki yrittää pitää öljysoihdun liekin elossa, mutta sen sydän valahtaa kuumaan polttoaineeseen, eikä siihen kannata paljain käsin kajota.

Niittymäki ja hänen duotoverinsa, hanuristi-pianisti Johanna Sientola, sytyttelevät soihtuja, tuikkuja ja ulkotulia maailman suurimman spektroliittilouhoksen laidalla Ylämaalla. Naiset koeponnistavat paikkaa: etsivät askelmerkkejä viikonlopun esiintymisilleen ja testaavat elävän tulen käyttöä louhosmiljöön valaisussa.

Molemmat ovat tarpeen, sillä muuten täällä ei näe omaa nenäänsä pitemmälle.

– 100 tuikkua ja 50 ulkotulta sekä lisäksi soihtuja ja nuotioita, Niittymäki laskee.

Soittajakaksikko ei siis ole yhden maanantaina tehdyn öljysoihdun varassa, kun loihtivat kookasta kivierämaata eloon.

Elävää tulta ja sen lähteitä on hamstrattu lähitienoon kaupoista ja roudattu konserttiareenaksi muokattavaan paikkaan. Keinovaloja on vain kaksi. Ne luovat valonsa Sientolan pianon nuottitelineelle.

Mika Strandén Johanna Sientola ja Mariina Niittymäki vievät duonsa juhlan ja levynjulkaisun louhokseen Ylämaalle. Sähkö valaisee vain nuottitelinettä ja tulee muuhunkin tekniikkaan louhoksen katerpillarista.

Louhoksessa on hyvä nähdä paitsi eteensä myös esiintyvä duo, sillä heillä on aihetta juhlaan. Niittymäki ja Sientola ovat yhdessä Lempeä melodraama. Vuonna 2010 perustettu omia laulelmia draamallisesti esittävä kaksikko, jolta ilmestyy tasavuosien kunniaksi uusi julkaisu, Nainen peilissä -EP.

Duon esikoisalbumi Oi tätä elämää ilmestyi viisi vuotta sitten, ja sen painos on loppuunmyyty.

Ensilevy sisälsi vielä keveämpää ja lapsenomaisempaa laulelmaperinnettä, mutta vuosien myötä materiaalissa on alkanut lempeyden sijasta korostua melodramaattisuus.

– Aiheet ovat kipeämpiä, Niittymäki tiivistää.

Sellaisia kuin kuoleman kauneuden pohtiminen tai lausumatta jääneet hyvästit, joita pitää muhitella mielessä pitempään.

– Lempeän melodraaman biisit kypsyvät hiljaisella tulella.

Hiljaisia tulia tuikkii nyt jutustelevan duon ympärillä, mutta konserteissa koko louhoksesta tulee nuotiopiiri, jossa voi hiljentyä bändin biisien ohella toivecovereihin ja mystiseen esiintymispaikkaankin.

Olosuhteet ovat hankalat käsille ja äänelle, ja vaatteita pitää olla paljon päällä. — Mariina Niittymäki

Ylämaan ensimmäiset spektroliittiesiintymät löytyivät 1940-luvulla. Täällä Karhusuontien kupeessa kimaltelua alkoi erottua metsän siimeksestä 1970-luvulla.

– Louhinta käynnistyi 1990-luvulla, muttei ole erityisen aktiivista nykyisin, Sientola kertoo.

Hänelle louhos on aiemmin edustanut rauhoittumisen paikkaa ympäri vuoden ja ollut mainio pulahduspaikka hellesäillä.

– Sadevesialtaan vesi on järvivettä viileämpää, soittaja sanoo kuusi–seitsemän metriä syvästä jylhän kallion keskelle muodostuneesta altaasta, jonka syvimmissä kohdissa myös laitesukeltajat ovat silloin tällöin kastautuneet.

Whuuuh!, Niittymäki huudahtaa niin, että louhoslampea ympäröivät kallioleikkaukset kaikuvat. Hän seisoo mikrofoni kädessä louhokseen kymmenisen vuotta sitten rakennetun laavun edustalla.

Laavusta ja sen ympärille asetetuista pölleistä sekä tuoleista tulee konserttien katsomo, josta sekä kuunnella esitystä että katsella sen akustista kaikukoppaa ja siihen pimeässä heittyvää valomerta.

Mika Strandén Karhusuontien kupeessa oleva louhos on vaikuttava näky myös hämärässä, mutta sen mystisyys syvenee illan pimetessä ja tulien syttyessä.

Pimeys tiivistyy Ylämaan korvessa nopeasti. Louhokselle tultaessa aurinko antoi vielä viimeiset säteensä, ja nyt tulille on tarvetta näön lisäksi myös tuntoaistin takia.

– Olosuhteet ovat hankalat käsille ja äänelle, ja vaatteita pitää olla paljon päällä, Niittymäki myöntää.

Esiintyjien ohella se koskee yleisöä. Konserteilla on säävaraus, ja hyvänkin sään varalle on hyvä vuorautua monin kerroksin.

– Pitkiä konsertteja täällä voi olla hankala järjestää, kun saniteettitiloja ei ole, mutta tällaisia lyhyitä voi hyvin kokeilla, kaksikko toteaa.

Samalla he vastaavat siihen, miksi kolmen konsertin Louhos soikoon! -sarja on alun perin pantu työn alle: testataan paikan toimivuutta ja yleisön mahdollista kiinnostusta.

– Paikka kiehtoo mielikuvitusta. Konsertti täällä voisi olla erityinen kokemus ja voimaannuttava elämys, duo kertoo pohtineensa.

Sitten Sientola istuu pianon ääreen, ja Niittymäki aloittaa: We're walking in the air, we're floating in the moonlit sky...

Soihdun sydän valahti alas, mutta itsellä se alkaa nousta kurkkuun.

Louhos soikoon -konsertit Ylämaalla (Karhusuontie 80) 25.–27.9. kello 19. Korupirtiltä opastus perille, jossa käy vain käteinen. Lipulla saa nokipannukahvit konsertin yhteydessä.