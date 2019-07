Nykyaika tulee Pulsan asemalle kesäteatterin ensi-illassa — Rata-ryhmän uutuusnäytelmässä jokaisella esiintyjällä on oma soolobiisi

Rata-ryhmän tämän kesän näytelmä on 1990-luvun perhedraama. Musiikki sähköistää modernia aikaa lähestyvän kokoonpanon.

Rata-ryhmä modernisoituu ja ryntää lähestulkoon 2000-luvulle tämän kesän ensi-iltanäytelmällään Juakse ko hullu!. Pulsan asemalle kesäteatteria tekevän ensemblen tuotannoissa on ollut epookkia, klassikoita ja muutakin kulttuurihistoriaa, mutta kirjailija Marjo Niemen Jyväskylän kaupunginteatterissa vuonna 2004 kantaesitetty näytelmä on niiden sijaan parisuhde- ja perhedraamaa keskeneräiseltä omakotitalon työmaalta.

— Etsin sekä hauskaa näytelmää että valmista tekstiä, ja tämä vastasi tarpeisiin, Rata-ryhmän ohjaaja ja perustaja Aapo Stavén perustelee teosvalintaa.

Myös poikkeama aiemmista tuotannosta oli tekstille plussaa.

Ratalaisten näyttämöllä Juakse ko hullu! sijoittuu Stavénin mukaan 1990-luvulle, mikä vapauttaa niin näyttelijät kuin tarinakerronnankin mobiililaitteiden räpläykseltä.

Aikakauden vaihtumisen ohella myös näytelmän muoto juoksuttaa esiintyjiä Pulsassa aiemmasta poikkeavalla tavalla. Aiemmin nähtyjen päähenkilövetoisten tarinoiden sijasta näytelmässä on seitsemän keskeistä roolia, ja jokaisella esiintyjällä on vain oma roolinsa.

Käsittelyssä on aitoja aiheita ja täysi tunteiden kirjo. — Aapo Stavén

Roolinvaihtoja ei näyttelijöillä tänä kesänä ole, mutta vauhtia ei tarinasta puutu.

— Käsittelyssä on aitoja aiheita ja täysi tunteiden kirjo, Stavén lupaa.

Myös ensemble on elänyt aiemmista vuosista.

Heidi Haiko ja Aila Nikunen ovat olleet mukana kaikissa Pulsan jutuissa toistaiseksi, paluumuuttajia ovat parin vuoden takainen Peer Gynt Mauno Terävä ja kolmen vuoden takainen Paavo Ruotsalainen Iiro Iivonen, ja kokonaan uutta verta lavalle tuovat Mikko Kilpiä, Vilma Liikkanen sekä Leevi Nikula.

— Monivuotiset tekijät ovat pysyvä perusta, ja uudet esiintyjät tuovat raikkautta sekä tekemiseen että tuotokseen. Siten syntyy hyväntuntuinen keitos, Stavén kertoo ryhmänsä tuotantokohtaisesta kokoamislinjasta.

Musiikki on ollut voimakas elementti Rata-ryhmän tuotannoissa. Rytmi pysyy vahvana myös tulevassa ensi-iltanäytelmässä, mutta muodostaa oman maailmansa tarinassa.

— Biisit ovat omia musiikkinumeroitaan, jotka luovat lisätason kokonaisuuteen, Stavén sanoo.

Käsikirjoituksessa on jokaiselle roolille kirjoitettu soolokappale, jotka esittää Kilpiän Tapio-papin roolin ympärille rakentuva housebändi Pastori Viherniitty ja Eksyneet lampaat.

Bändi koostuu lavalla olevista esiintyjistä, ja sen kokoonpano on klassinen rocktrio: kitara, basso ja rummut.

Ryhmän esityksissä on perinteisesti ollut itse sävelletty ja sanoitettu musiikki, jonka parina viime kesänä ovat tehneet Mariina Niittymäki ja Seppo Äikäs. Juakse ko hullun ääniraidan on rakentanut Kilpiä, ja musiikkikin on erilaista kuin aikaisemmin. Tyyliltään modernimpaa.

— Meillä on ensi kertaa sähköt käytössä.

Juakse ko hullun ensi-ilta Pulsan aseman kesäteatterissa 3.7. kello 18.30. Esityksiä 14, joista viimeinen 26.7.