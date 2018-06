Valokuvataitelija Karoliina Paatos on kuin kotonaan syrjäisellä karjatilalla Nevadassa. Hän palaa sinne yhä uudestaan kuvatakseen kahden tytön elämää.

Murrosikäiseksi varttuneet tytöt käyvät kotikoulua äitinsä johdolla ja paiskivat kotitilan hommia. He ratsastavat, lassoavat ja hoitavat eläimiä. Tilalla on hevosia, lehmiä, vuohia, koiria ja kissoja.