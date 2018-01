Kirja-arvio: Elämä maagisena heijastuksena Pasi Ilmari Jääskeläinen: Väärän kissan päivä. Romaani, 342 s. Atena 2017.

Kaarna hälytetään hoitokotiin, koska äiti on kuolemaisillaan. Hän saapuu paikalle liian myöhään, tavallinen tarina, mutta vain tähän asti. Heti alussa tapahtuu yllättävä käänne, jonka kaltaista Pasi Ilmari Jääskeläisen teoksia aikaisemmin lukeneet osaavat odottaakin.

Sen jälkeen mennään nopeasti syvemmälle maailmaan, joka vaikuttaa todelliselta, mutta tuntuu muuntuvan milloin mihinkin suuntaan. Pintatasolla kyseessä on dementialääke.

Syvemmällä tasolla liikutaan muistamisen merkityksessä: onko elämää ollenkaan olemassa, jos sitä ei kukaan muista? Entä onko itse kunkin oma elämä todella ollut sellaista kuin itse sen muistaa? Kuinka paljon maagisuutta todellisuus sisältää?

Vaikka tarina tapahtuukin yhden päivän aikana, liikutaan usealla ajan ja tajunnan tasolla. Ihmisten ominaisuuksiin ei voi luottaa. Kaarna itsekin muuttuu.

Marrasvirran kaupungissa on meneillään vuotuinen syysfestivaali, ja kadut ovat täynnä naamiaisasuihin pukeutuneita ihmisiä. Kaarna etsii äitiään — niin juuri, sitä alussa kuollutta — ympäri kaupunkia. Etsiminen on hankalaa, koska ihmisiä on liikaa eikä heitä voi tunnistaa, puhelimet eivät toimi, ja oudot, epätodelliset tapahtumat estävät liikkumista ja havainnointia.

Miksi kissat?

Sitten täytyy kysyä, miksi kissat? Niitä vilahtelee siellä täällä. Niihin ei saa katsoa, muuten voi tapahtua vaikka mitä. ”Kulje vaikka virsta vaaraa mut älä katso kissaa väärää.” ”Emme vastaa kissan katsomisen seurauksista.”

Kissaan liitetään paljon uskomuksia ja sillä ajatellaan olevan yliluonnollisia voimia. Jääskeläisellä henkilöiden näkemät kissat voivat olla ”vääriä”, hallusinaatioita, jotka muuttuvat joksikin muuksi, jos niihin katsoo. Ne voivat näyttää ennusteen tulevasta, yleensä pelottavan.



Tunnelma on kuin hidastetussa filmissä. Kaarna tuntuu aina olevan myöhässä, ja siksikin äidin löytyminen kestää ja kestää. Kuitenkin juoni sisältää niin paljon uskottavaa todellisuutta, että se kiinnostaa ja pitää lukea melko nopeassa tahdissa, tauot lukemisessa nimittäin vaikeuttavat todellisen ja epätodellisen välimaastoon eläytymistä uudelleen.

Hyvää: Monitasoisuus, todellisen ja maagisen sekoittuminen.

Huonoa: Symboliikan vaikeaselkoisuus voi ärsyttää.

Erityistä: Kissat toimivat menneen ja tulevan peileinä.