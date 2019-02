Imatralaislähtöinen stand up -koomikko Janne Hyttinen tuo paikallista väriä viikonlopun Uudet naamat -keikoille: ”Tämä on vuoden odotetuimpia keikkoja”

Viikonloppuna saa nauraa luvan kanssa, kun stand up -kiertue Uudet naamat saapuu Lappeenrantaan ja Imatralle.

Imatralla illan isäntänä toimii yksi kiertueen stand up -koomikoista, Imatralta ponnistanut 28-vuotias Janne Hyttinen.

Neljä vuotta sitten Joensuuhun muuttanut Hyttinen kertoo, että kipinän stand up -komiikkaan hän sai aikanaan juuri Imatralla järjestetyiltä Sikahauska -klubeilta.

— Taisin olla 19-vuotias, kun kävin OC-baarin klubeilla. Myöhemmin näin Ismo Leikolan DVD:n ja ajattelin, että tuota haluan tehdä, Hyttinen kertoo.

— Olin silloin vielä hirveän ujo, mutta aina olin kuitenkin halunnut tehdä jotain taiteellista. Bändiä en saanut koskaan kasaan, mutta mietin, että ehkä tämä stand up voisi olla se mun juttuni.

”Lavalla unohdin kaiken, mitä piti sanoa”

Hyttinen osallistui vuonna 2012 stand up-kurssille, joka järjestettiin Helsingissä. Joensuuhun muutettuaan hän pääsi nopeasti mukaan paikallisiin stand up -piireihin, ja kokeilemaan siipiään klubeilla.

Ensimmäinen julkinen keikka oli vuoden 2015 Itä-Suomi nauraa -kilpailussa, jossa Hyttinen sijoittui hienosti toiseksi.

— Se jännitti hirveästi. Menin lavalle ja unohdin kaiken, mitä piti sanoa. Jotenkin teksti sitten vain muistui mieleen. Kivaa se oli, vaikka koetinkin vain selviytyä hengissä.

Nauran itselleni, enkä muille. — Janne Hyttinen

Hyttinen kirjoittaa materiaalinsa pääasiassa omasta elämästään. Myös oma poika ja muu perhe-elämä pääsevät juttuihin mukaan.

— Nauran itselleni, enkä muille. Juttuni ovat kilttejä ja helposti lähestyttäviä, enkä kiroile esiintyessäni. Stand up -koomikkona minua on kuvailtu hyväntuuliseksi ja sympaattiseksi.

Hyvä vastaanotto kiertueella

Uudet naamat -kiertue esittelee Suomen Stand Up Clubin vuoden 2018 tulokkaat. Mukana kiertueella ovat Janne Hyttisen lisäksi Jari Teurajärvi, Inka Välimaa, Heikki Jalava, Illusia Sarvas ja Jaakko Anttila.

Tammikuussa Helsingistä alkanut kiertue jatkuu kevään ajan, ja muutama keikkapäivä ajoittuu mahdollisesti vielä ensi syksyllekin. Kaikkiaan showta esitetään viitisentoista kertaa eri puolilla Suomea.

Hyttiselle Imatran keikka on ensimmäinen julkinen esiintyminen omassa kotikaupungissa.

— Onhan se hienoa. Tietysti se jännittää, kun on sukulaisia ja tuttavia tulossa katsomaan. Minulle tämä on kuitenkin vuoden odotetuimpia keikkoja.

Lauantaina Osmo’s Cosmos -baarissa nähdään kaksituntinen Hyttisen vetämä show.

— Lämmittelen yleisön aluksi, ja käyn illan aikana kuuluttamassa kaikki muut esiintyjät. Jonkun vitsinkin saatan aina välissä kertoa.

Kiertue on sujunut tosi hyvin. — Janne Hyttinen

Hyttinen kuvailee koomikkokaartia tyyliltään varsin monipuoliseksi: Jutut myös poikkeavat toisistaan, joten yleisössä on jokaiselle on jotakin tarjolla.

— Toistaiseksi kiertue on sujunut tosi hyvin. Lähes jokainen keikka on myyty loppuun, ja yleisön palaute on ollut todella positiivista. Moni on ihmetellyt, että mikseivät he ole kuulleet meistä aiemmin mitään.

Sikahauska Stand Up Club: Uudet naamat -kiertue Lappeenrannassa Old Cockissa perjantaina 1.3. klo 19—21 ja Imatralla Osmo’s Cosmos -baarissa 2.3. lauantaina kello 21—23.