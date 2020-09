Teatteri Imatra tuo viime keväältä peruuntuneet esitykset uudelleen tarjolle. Seela Sellan ja Esko Roineen näytelmä Rakkauskirjeitä sekä Martti Suosalon monologi Parasta elämässä esitetään molemmat kaksi kertaa toukokuussa.

Vierailukimaraa täydentää Aku Hirviniemen tähtihaastattelu maaliskuussa. Teatterinjohtaja Timo Rissanen jututtaa tuolloin kahden tunnin verran paitsi yhtä Suomen tunnetuimmista näyttelijöistä myös Rissaselle itselleen menneisyydestä tuttua miestä.

– Tunnen hänet yli parinkymmenen vuoden takaa, sillä olimme 1990-luvulla yhtä aikaa Riihimäen teatterissa. Hän oli tuolloin mukana muun muassa Tuhkimo-näytelmässä, ja olen ohjannut häntä myös Riihimäen nuorisoteatterissa, Rissanen kertoo Hirviniemestä teatterin tiedotteessa.

Viime kevään vierailuesitysten liput palautettava

Rakkauskirjeitä-näytelmä kertoo lapsuudenystävien kirjeenvaihdosta ja yhdessä vanhenemisesta. Sellan ja Roineen esittämä näytelmä on nähty ympäri maailmaa lukuisien teatteritähtien toimesta.

Suosalon monologi puolestaan seuraa kroonisesti masentuneen äidin lapsen yritystä osoittaa elämän hyviä puolia.

Molempien vierailuesitysten liput olivat myynnissä jo viime keväälle. Teatterin tiedotteen mukaan kevään 2020 liput eivät käy uusiin esityksiin. Ne voi palauttaa vuoden loppuun mennessä teatterin verkkosivujen kautta.

Kultalampi menossa, 39 askelta tulossa

Teatteri Imatra on avannut syyskautensa poikkeusjärjestelyin. Katsojaluku on puolitettu ja kahden vierekkäisen paikan jälkeen katsomossa on aina yksi tyhjä paikka. Saatavilla on myös käsidesiä ja kasvomaskeja.

Teatterin ensimmäinen ensi-ilta koronakevään jälkeen koettiin pari viikkoa sitten Kultalampi-näytelmän kanssa. Lokakuun 24. päivä ensi-iltaan on tulossa mysteerikomedia 39 askelta.

Lipunmyynti myös kevään esityksiin on alkanut. Myynnissä on vierailuesitysten lisäksi helmikuussa ensi-iltaan tuleva musikaali Elämä ikkunan takana, joka perustuu Gösta Sundqvistin musiikkiin.