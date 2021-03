Imatralla järjestetään ensi kesänä ysäriteemaiset musiikkifestarit, jos koronatilanne sen sallii. We love to festival -nimisen festarikiertueen on tarkoitus rantautua Virran puistoon heinäkuun viimeisenä viikonloppuna.

Tapahtumaa järjestävä tamperelainen RH Entertainment mainostaa sosiaalisessa mediassa tulevaa festaria bailaavan kansan omana festarina, jonka artistikattauksesta löytyy sekä kotimaisia että ulkomaisia artisteja. Heidän mukaansa kaksipäiväisen festivaalin musiikkitarjonta kattaa niin tämän päivän hittiartisteja kuin ysärin suursuosikkejakin.

Kyseessä on uusi festivaali, jota ei ole ennen järjestetty. Imatran lisäksi samainen festari nähdään Vantaalla, Kankaanpäässä, Kauhajoella, Kajaanissa, Lapualla sekä Loimaalla.

– Imatralta on hyviä kokemuksia ysäribileistä. Ne ovat onnistuneet siellä aikaisemmin tosi hyvin ja jengi tykkää siitä. Paikat on valittu ihan sen mukaan, RH Entertainment toimitusjohtaja Riki Huhtala perustelee Imatralle tulemista.

Artistikattaus julkaistaan myöhemmin

Riki Huhtalan mukaan artistikiinnityksiä ensi kesälle on jo tehty, mutta niiden kanssa tullaan julkisuuteen myöhemmin. Koronaviruspandemia ja rajoitukset voivat vielä vaikuttaa tapahtuman järjestämiseen.

– Meillä ei ole hirveästi halua hehkuttaa kesän keikkoja, kun tilanne on vielä niin epävarma. Jos tilanne alkaa näyttää paremmalta ja vaikuttaa siltä, että pääsemme tekemään festivaaleja edes joillakin rajoituksilla, tulemme nopealla aikataululla ulos bändien kanssa, Huhtala kertoo.

We love to festival -ysäribileiden liput ovat kuitenkin jo myynnissä netissä.

Virran puistossa järjestettiin aikaisemmin kolme kertaa Go 90´s -ysärifestarit ja kahdesti Pitstop Partyt Ladybug productionsin toimesta. Tapahtumat lopetettiin yleisökadon takia.

Sen lisäksi puistossa juhlittiin myös kahdesti Imatran Yöt -tapahtumaa. Viime vuodet puisto on viettänyt hiljaiseloa.