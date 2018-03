Tibor Bogányin wieniläinen Janos-poika puhuu edelleen leveää Etelä-Karjalan murretta — Lappeenrannan kaupunginorkesterin entinen johtaja tekee uraa maailmalla, mutta on ottamassa vastaan johtajapestin suomalaisorkesterissa Tibor Bogányi johtaa torstaina pitkästä aikaa entisessä kotikaupungissaan. Hän ihmettelee vieläkin, miksi teatteri ja orkesteri eivät Lappeenrannassa tee enempää yhteistyötä. Kai Skyttä Tibor Boganyi on Lappeenrannan kaupunginorkesterille tuttu mies vuosien takaa.

Innostunut hymy valaisee kapellimestari Tibor Bogányin ruskettuneita kasvoja. Bogányi on juuri palannut Floridan Palm Beachiltä, jossa hänen vaimonsa, urkuri ja kuvataiteilija Àgnes Zászkaliczky avasi taidenäyttelyn.

— Àgnesin ura kuvataiteilijana on lähtenyt hienosti lentoon, mistä olen valtavan iloinen. Floridassa hänellä on oma galleristi, Bogányi kertoo.

Myös kymmenisen vuotta sitten Bogányi uhkui samanlaista positiivisuutta. Kapellimestari oli valittu Lappeenrannan kaupunginorkesterin taiteelliseksi johtajaksi, ja hän halusi osoittaa sitoutumisensa muuttamalla perheensä kanssa Budapestistä Lappeenrantaan.

— Olin valtavan innostunut kehittämään orkesteria ja kaupungin kulttuurielämää, Bogányi muistelee.

Perheen nelivuotias poika solahti eteläkarjalaiseen arkeen vaivattomasti. Nykyään hän on 13-vuotias wieniläisnuorukainen, joka on parhaillaan lähdössä poikakuoron kanssa kiertueelle Japaniin. Lappeenranta jätti kuitenkin jälkensä.

— Kun Janos puhuu suomea, hän puhuu edelleen Etelä-Karjalan murretta, Bogányi nauraa.

Etelä-Saimaan arkistokuva Agnes Zászkaliczkystä on 10 vuoden takaa, jolloin hän maalasi opiskelupaikkansa Salzburgin ja teetti työstään triptyykin. Zászkaliczky oli nuori lappeenrantalaisäiti.

Lappeenrannassa syntynyt kuopus Olivia aloittaa ensi syksynä koulun Wienissä.

Bogányi päätti työnsä Lappeenrannan kaupunginorkesterin johdossa kaksi vuotta sitten. Jo sitä ennen perhe oli muuttanut Wieniin.

Torstaina puikoissa Lappeenranta-salissa



Bogányi nähdään pitkästä Lappeenrannassa torstaina. Kun orkesteri soittaa Magnus Lindbergin modernia teosta Engine, yleisö pääsee seuraamaan livenä, kuinka nuori lappeenrantalainen Eetu Ronkainen maalaa musiikin tunnelmia.

— Useamman eri taiteenlajin fuusioiminen yhdeksi kokonaisuudeksi on vahvasti tätä päivää, Bogányi arvioi.

Juuri siihen hän onkin Àgnes-vaimonsa kanssa viime aikoina erikoistunut. Ensi syksynä Budapestin kansallisoopperassa nähdään kantaesityksenä Carl Orffin Carmina Burana, jonka Bogányi johtaa ja Zászkaliczky visualisoi 3D-muodossa. Esitykseen kuuluu myös modernia tanssia.

— Yleisö tulee kokemaan jotain aivan uutta. Näyttämöllä yhdistyy elävää musiikkia, modernia tanssia ja elokuvataidetta, Bogányi hehkuttaa.

Musiikin visualisoiminen ei Bogányin mielestä ole helppo tehtävä.

— Musiikki on niin ylivoimainen taidemuoto, että yritykset visualisoida sitä ovat helposti banaaleja, latteita. Me olemme kuitenkin Àgnesin kanssa ottaneet taidon hyvin haltuun. Vaimoni on sekä muusikko että kuvataiteilija, ja hänellä on erinomainen kyky nähdä musiikkia.



Taidemuotojen välistä yhteistyötä Bogányi olisi toivonut näkevänsä enemmän Lappeenrannassakin. Kaupunginorkesterin konserteissa musiikkiin on yhdistetty muun muassa flamencoa ja draamaa, mutta kaupungin oman orkesterin ja teatterin välinen yhteistyö on jäänyt vähäiseksi.

Kai Skyttä Tibor Boganyi, Lappeenranta-sali, Lappeenrannan kaupunginorkesteri

— Tätä olen aina ihmetellyt. Ei ole enää nykyaikaa pysytellä omissa poteroissa.

Bogányin mielestä teatteri ja orkesteri voisivat yhdessä tarjota etenkin operettia.

— Orkesteri olisi operettia varten juuri sopivan kokoinen, ja nythän teatterilla on uudet tilatkin.

Vaikka Tibor Bogányi kertoo olevansa täystyöllistetty maailmalla, hän haluaa säilyttää vahvan siteen Suomeen. Lähipäivinä jokin suomalaisorkesteri ilmoittaa, että Bogányi on valittu sen taiteelliseksi johtajaksi.

— Ihan vielä en voi paljastaa, mikä orkesteri on kyseessä.



Pustan tuuli tuivertaa -konsertti Lappeenranta-salissa 8.3. kello 19.