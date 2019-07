Pekka Töpöhäntä -näytelmässä loistavat lapset, vanhin näytteilijä on 18-vuotias Asemapaikan kesäteatterin uutukaisessa — Estradille nostettu klassikkotarina tarjoilee tanssia, hymysuita ja huumoria

Kissa vieköön, Imatralla Asemapaikan kesäteatteri on niitä täynnä. Ja vaikka ne kahdella jalalla kävelevätkin, niin meno on vakuuttavaa: Virtakujalla raikaa laulu ja kaikuu nauru, kun Irti-teatterin 11 hännällistä näyttelijää antavat parastaan parikymmenpäiselle kenraaliyleisölle.

Tänä vuonna teatterin kesässä valloilleen pääsee Gösta Knutssonin klassikkosatuun pohjautuva Pekka Töpöhäntä, joka sai ensi-iltansa torstaina.

Erityistä näytelmässä on tänä kesänä se, että kaartin vanhin näyttelijä on 18-vuotias, kertoo assistenttina tuotannossa toimiva Janna Sahlman.

— Lapset tehneet lapsille näytelmän, ja se näkyy hyvin. Se tulee varmasti vakuuttamaan, että lapset saavat katsoa nuoria ihmisiä tekemässä nuorten hahmoja. Kun aikuiset näyttelevät nuoria, se rikkoo aina illuusiota, Sahlman sanoo.

Jasmin Ojalainen Luvassa on värikkäitä klassikkohahmoja: lavalla nähdään muun muassa Rauha eli Helmi Muhonen (vasemmalla), Mauri Mäyräkoira eli Erin Lempiäinen (vasemmalla takana), Jaakko Lankinen eli Pekka Töpöhäntä (keskellä etualalalla), Sissi eli Roosa Sahlman (takana) sekä Pilli eli Ilona Rääpysjärvi.

Imatralla on vuosikymmen sitten nähty Pekka Töpöhäntä ja Monnin piha –niminen näytelmä, mutta tänä kesänä perinteinen tarina esitetään uudenlaisen kokoonpanon lisäksi nykyaikaisella otteella: luvassa on väriloistoa, hymysuita ja huumoria.

— Erityisesti odotetaan lapsiperheitä mutta myös sitä että vanhemmat ihmiset, joille Pekka Töpöhäntä on tuttu, tulisivat muistelemaan tarinaa, Sahlman kertoo.

Nuoret tykkäävät näytellä nuorten kanssa

Pekka Töpöhännän naapuria Rauhaa näyttelevä Helmi Korhonen, 13, on kokenut kesäteatterintekijä aikaisemmilta vuosilta. Tänä vuonna huomattavasti nuoremmalla kokoonpanolla on antoisaa työskennellä, Korhonen kertoo.

— On todella kiva, että olemme samanikäisiä. Tykkään myös esiintyä pienille lapsille, koska he eläytyvät ja ovat tarinassa mukana.

Jasmin Ojalainen Rauha-kissana nähdään aikaisemminkin kesäteatterissa näytellyt Helmi Korhonen (oikealla). Sissin roolin esittää Roosa Sahlman.

Koomista Pilli ja Pulla –kaksikkoa näyttelevät Ilona Rääpysjärvi, 11, ja Fanny Kallio, 13, kertovat harjoitusten sujuneen hyvin. Vaikka roolisuoritukset vaativatkin keskittymistä, hauskaa on riittänyt. Ja se välittyykin lavalla, kun Rääpysjärvi ja Kallio väläyttelevät tarkkaa tilannekomiikkaa myötäileviä repliikkejään.

Jasmin Ojalainen Ilona Rääpysjärvi eli Pilli (vasemmalla) ja Fanny Kallio eli Pulla loistavat Monni-kissan hulvattomina kätyreinä.

Esitystä on harjoiteltu toukokuusta asti ja työn hedelmä onkin palkitseva näyttää vihdoin yleisölle, kertoo seurapiirikissa Arkadian Ullaa näyttelevä 12-vuotias Mariella Lamberg. Kesäteatteri on Lambergille tuttua, sillä hän on mukana seitsemättä vuotta.



— Työryhmän yhteishenki on ollut hauskinta. Olemme odottaneet kauan, että pääsemme näyttämään yleisölle kuinka hyviä olemme ja mitä olemme tehneet, hän kertoo.

Jasmin Ojalainen Mariella Lamberg saa Arkadian Ullana esitellä laulutaitojaankin tanssin lomassa.

Nuoresta iästään huolimatta mukana onkin konkareita, mutta myös uudempia teatterilaisia. Tähtitorninmäen Laabanin roolissa nähdään viime syksynä harrastuksen aloittanut 11-vuotias Maija Ikävalko. Hänelle tuotanto on ensimmäinen laatuaan.

— Jännittävä fiilis, mutta hyvällä tavalla. Satu on tuttu kirjoista, ja yhtäkkiä olen yksi sen hahmoista, Ikävalko kertoo iloisena.