Kirja-arvio: The Allman Brothers oli 45 vuoden päihdeongelma Alan Paul: Päättymätön tie — Allman Brothers Bandin tarina. Suomennos Torsti Lakari. Aviador 2017, 472 s.

The Allman Brothers Band on eräs niistä amerikkalaisbändeistä, jonka suuruutta Euroopassa ei ole täysin käsitetty.

Yhtyeen kahdella rumpalilla loihdittu svengi ja kahden kitaran yhteisjuoksuttelut ovat oleellinen osa uudempaa yhdysvaltalaista musiikkikirjallisuutta.

Mittakaavaa yhtyeen suuruudesta antaa sen yhteiskeikka The Bandin ja The Grateful Deadin kanssa kesäkuussa 1973. Konsertin näki 600 000 ihmistä, mikä oli rockfestivaalien siihenastinen ennätys.



Vuonna 1969 perustettu Allman Brothers loi kokoonpanollaan bluesista valkoista rytmibluesia, jossa oli koristeena kantrisävyjä. Yhtyeen keulamiehenä toimi aluksi laulaja-urkuri Gregg Allmanin isoveli Duane, joka kuoli jo vuonna 1971. Hän ehti kuitenkin luoda soundi-ihanteen, jota Allman Brothers toteutti lukuisilla eri kokoonpanoilla vuoteen 2014 saakka, jolloin yhtye lopetti uransa.



Alan Paulin bändielämäkerta keskittyy yhtyeeseen ennen kaikkea sosiaalisena yhteispelinä. Allman Brothersissa oli paljon soittajia ja paljon ongelmia. Yhtye hajosi 45 vuoden aikana kahdesti. 1970-luvun tauko kesti pari vuotta, seuraavalla vuosikymmenellä seitsemän. Viimeisen kerran yhtye esiintyi vuonna 2014.



Punaisena lankana kirjassa toimivat päihteet, joista niin bändit jäsenet kuin kaikki muutkin osalliset kertovat avoimesti. Kertojia riittää.

Kirjan alussa kerrataan dialogihahmot. Listalla on pituutta viisi sivua!

Dialogimuodon uuvuttama fani palkitaan silloin tällöin. Rajulta tuntuu kohtaus, jossa bändin jäsen hyvästelee toisen bussin ovella. Toinen käsi kättelee, toinen pitää stilettiä iskuvalmiina selän takana.

Roudaritkin kunnostautuvat: yksi puukottaa keikkaisännän, kun keikkaliksasta jää osa maksamatta. Nyrkit heiluvat, mutta raha pitää yhtyeen koossa. | Matti Tieaho





Hyvää: Diskografia, nimi- ja lähdeluettelo.

Huonoa: Loputon dialogijankutus.

Erityistä: Yhtyeen henkinen isä Duane Allman kuoli ennen kuin yhtye löi kunnolla läpi.