Suutari Kauko Keränen kahmi ensin palkintoja seuratanssista, sitten valokuvauksesta Suutari Kauko Keränen on osallistunut satoihin valokuvauskilpailuihin. Uusimman pokaalin hän kävi hakemassa Kiinasta asti. Kauko Keränen Tyttö ja baobabpuut Madagaskarilla vuonna 2014. Tämä oli yksi Kiinassa palkituista kuvista.

Kilpailuvietti näkyy lappeenrantalaisen Kauko ”Kake” Keräsen kodissa. Siellä on ympäriinsä pokaaleja, mitaleja ja diplomeja. Niistä osan mies on saanut yhdessä vaimonsa Raija Oksasen kanssa seuratanssikilpailuista. Loput palkinnot Keränen on kahminut valokuvausmittelöistä.

Uusimman palkinnon Keränen haki tammikuussa Kiinasta asti voitettuaan suuren kansainvälisen kuvauskilpailun. Hän osallistui kilpailun matkailuaiheiseen sarjaan.

— Palkintoon kuului kahden viikon täysi ylläpito Guangzhoussa. Sinne oli kutsuttu 200 kuvaajaa 30:sta maasta. Olin siellä ainut suomalainen, Keränen kertoo.

Palkituille kuvaajille järjestettiin monenlaista valokuvauksellista ohjelmaa. Heidät vietiin muun muassa kuvaamaan Mongoliaan.

Kauko Keränen Kauko Keränen kuvasi villihevosia Mongoliassa tammikuussa.

Reistaavat polvet saivat tarttumaan kameraan

Valokuvauksesta Keränen innostui kymmenen vuotta sitten, kun kipeytyneet polvet alkoivat haitata tanssiharrastusta.

— Näin kerran yhdellä tanssikaverilla tosi hienon järjestelmäkameran. Otin sen käteeni, kääntelin ja katselin, että minkälainen kapine se oikein on.

Keränen osti itselleen oman kameran ja alkoi perehtyä sen saloihin.

— En jaksanut mitään käyttöohjeita lukea. Ensimmäinen kuva olikin valkoinen ruutu. Kokeilemalla opin, miten kameraa pitää säätää.

Hän aloitti harrastuksensa luontokuvilla.

— Ihan alkuun kuvasin lintuja, vaikka tunsin vain harakan.

Kilpailuhenkinen Keränen oli pian valmis lähettämään kuviansa kilpailuun.

— Se motivoi, kun huomasin, että pärjäsin.

Hän kertoo osallistuneensa satoihin kilpailuihin.

— Kun kilpailee, se kehittää kuvaajana. Ja onhan se mahtava tunne, kun joku ojentaa sinulle pystin ja ihmiset taputtavat katsomossa.

Tupakkatopan verran rahaa säästöön päivittäin - ja Galápagossaarille

Keränen rakastaa matkustelua, ja hänellä on tuhansittain kuvia eri puolilta maailmaa. Hän on kuvannut esimerkiksi leguaaneja Galápagossaarilla, kyläelämää Intiassa, apinanleipäpuita Madagaskarissa, orankeja Borneossa ja sunnuntainviettoa Ecuadorissa.

Jotkut ihmettelevät, miten suutarilla on varaa matkustella tämän tästä kaukomailla. Keräsellä on menetelmä, jonka hän jakaa vinkiksi.

— Olin ennen tupakkamies. Päätin lopettaa paheen ja pistää sen sijaan joka päivä yhden tai kahden topan verran rahaa säästöpossuun.

Keränen kantaa kerran vuodessa painavaksi muuttuneen säästöpossunsa pankkiin.

— Rahaa on kertynyt monta tonnia, ja niillä lähdetään reissuun.

Kauko Keränen Kauko Keränen sai antaa nimikirjoituksia Kiinassa.

Vain toive hyvästä kuvasta saa könyämään kielekkeelle

Kamera kulkee Keräsen mukana kaikkialle.

— Moniin paikkoihin ei olisi tullut mentyä ilman kameraa.

Myös rohkeus kasvaa, jos hieno kuva jää muuten ottamatta. Vaimo on nauranut, että mies ei missään nimessä könyäisi muuten kaikenmaailman kielekkeille.

Pienen kummitytön kastejuhlissa tammikuussa Keränen ei tiennyt miten päin olisi. Hänelle oli sanottu, että tällä kertaa muut kuvaavat.

— Oli outo olla ilman kameraa. Sitä katsoi, että nyt kävisi hyvä valo, tuosta saisi hyvän kuvan.

Vinkkejä kuvaamiseen Keränen on saanut muilta harrastajilta Saimaan kameraseurassa. Lisäksi hän on osallistunut muutamalle viikonloppukurssille.

— En tiedä kuvauksen teoriasta mitään. Mutta näen, että jos kuva on hyvä, niin se on hyvä.

Keränen suunnittelee järjestävänsä piakkoin näyttelyn Etelä-Karjalassa. Paikka on vielä avoinna.

Suutarinliikkeen työntekijä hurahti myös tanssiin

Keränen on pyörittänyt suutarinliikettään Lappeenrannassa 30 vuotta. Se on kenties ainut suomalainen suutarinliike, josta voi varata myös valokuvausaikoja ja tanssitunteja.

Pitkäaikaisen työntekijänsäkin Keränen houkutteli tanssiharrastukseen.

Kauko Keränen Voitokas salamakuva on otettu Kroatian ja Montenegron rajalla.

Kauko Keränen

Syntynyt Puolangalla 1953.

Asuu Lappeenrannan keskustassa vaimonsa Raija Oksasen kanssa.

Suutari, valokuvaaja ja tanssinohjaaja.

Työskennellyt myös metalliteollisuudessa ja teatterin iltanäyttelijänä sekä järjestäjänä.

Voittanut useita valokuvauskilpailuja. Viimeisin voitto tuli Hong Kongissa päämajaansa pitävän IUP:n (International Union Of Photographers) kilpailussa matkailukuva-sarjassa.

Suomen Mestaruuksia paritanssissa vaimon kanssa.

Kaksi aikuista lasta ja yksi lapsenlapsi.