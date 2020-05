Räppäri Aste väisteli lapsena rappukäytävään sammuneita – "Huomasin vasta myöhemmin, että se oli aika erilaista elämää kuin monella muulla"

Voikkaan kasvatti

"Kun menin inttiin ja kerroin juttuja Voikkaalta, jengi luuli, että liioittelen. Kun sinne tuli pari muuta tyyppiä samoilta seuduilta, porukka alkoi tajuta, että jutut ovat tosia. Rikollista toimintaa, pahoinpitelyjen näkemistä, kylähullujen sekoiluja, legendoja, jotka valitettavasti pitivät paikkansa.

Viihdyin Voikkaalla ja olin tosi ylpeä siitä. Kouvolassa ei koskaan hävettänyt sanoa, mistä olen. Mutta kun Sami Hyypiä puhuu, että Voikkaa on pieni paikka, jossa ihmisen on hyvä olla... Kun asui toisella puolella Voikkaata kaupungin vuokrataloissa, sellainen idylli tuntui kaukaiselta. Ilmeisesti Voikkaakin on rauhoittunut paljon, mutta 1990-2000-luvuilla siellä tapahtui jotain koko ajan. Joulunpyhinä naapurustossa tehtiin surmatyö. Rappukäytävässä ei ollut ihmeellistä väistellä sammuneita. Huomasin vasta myöhemmin, että se oli aika erilaista elämää kuin monella muulla.

Synnyin Kuusankosken Rekolassa, mutta muutin sieltä Voikkaalle jo ennen kuin täytin vuottakaan. Asuin siellä täysi-ikäiseksi.

En tiedä, ovatko lapsuusmuistoni oikeita vai ovatko ne syntyneet valokuvista, joita olen nähnyt. Tiedän käyneeni pienenä Tirvalla lavatansseissa. Olen nähnyt alhaalla laiturilla otettuja kuvia, joissa minulla on päällä 1990-lukulaiset lasten juhlavaatteet: joku kauluspaita ja punainen villapaita.

Siellä oli hauskaa. Aikuiset äijät olivat saappaat aika sekaisin, mutta siellä oli paljon muita lapsia, mun serkkuja. Saimme juoksennella siellä vapaana. Muistoissa on ehkä mukana aika paljon nostalgiaa."

Jussi Lopperi Sutelainen voitti vuosina 2015 ja 2019 brasilialaisessa jujutsussa EM-kultaa. Vuonna 2016 hän ylsi pronssille.

Kolme paikkaa kuin kotia

"Olen muuttanut paljon vuosien varrella. Voikkaalta olen kotoisin ja asuin pienen pätkän Kouvolassakin ennen muuttoa Lahteen. Siellä vietin itsenäistymisen vuodet, ja musiikkihommat alkoivat edetä. Minulla on siellä vieläkin studio, ja olen mukana Lahti United -porukassa.

Nyt olen viihtynyt monta vuotta Tampereella ja koen, että jään tänne. Tampere on Suomen paras kaupunki, vähän kuin Suomen suurin kylä.

Vähän muuttoni jälkeen menin kauppaan ja apteekkiin. Apteekissa joku vanhempi mies tuli sanomaan: "Mää seuraan sua, olin äsken tuolla kaupassakin".

Täällä se ei tuntunut yhtään oudolta."

Sony Music Debyyttilevy ADHD ilmestyi vuonna 2008.

Toistaiseksi nimetön levy

"Seitsemäs levyni on melkein valmis. En tiedä, julkaisenko sen heinäkuussa niin kuin ennen koronaa oli tarkoitus. Sen lupaan, että uutta musiikkia tulee, varmaan lähes kuukausittain, koska biisejä on hyvin valmiina.

Levyn nimeä ei ole vielä päätetty. Olen tuuliviiri: nimet ja ideat vaihtuvat, päätän, että ei tehdäkään levyä, julkaistaan vaan biisejä.

Olen tehnyt levylle biisejä eri aikakausilta. Eka levyni oli ADHD. Sieltä löytyy kappale 45910, joka on postinumero Voikkaalla. Sitä tehdessäni mulla oli kasvoilla maailman kovimman räppiäijän maski. Uudelle levylle tulee pari samantyyppistä biisiä.

Yksi niistä on työnimeltään Voikkaantie 8 B 9, jonka nimeksi tulee levyllä varmaan Se tai Mind State. Se kertoo, minkälaista on olla nuori, nälkäinen ja Voikkaalta. Se kertoo mielentilasta, jossa olen röyhkeä ja itsevarma eikä mua pysäytä kukaan. Biisissä on kusipäisyyttä, nuoren miehen räppiuhoa. Nuorempana halusin näyttää räppipiireille, että osaan.

Poikkeus sääntöön ja Tuhansien hiekkateiden maa, ne ovat keveitä poppibiisejä, joita on kiva tehdä välillä.

Tuhansien hiekkateiden maassa on fiittaamassa Aleksanteri Hakaniemi. Alehan on kotoisin Kouvolasta. Me tavattiin aikanaan Evelinan kautta. Eve oli kiertänyt mun keikoilla laulamassa kertsejä ennen oman uransa käynnistymistä. Voikkaalainen Lassilan Matti buukkasi Aleksanterin Evelinan keikka-DJ:ksi.

En ollut varma, haluaako Aleksanteri mukaan, koska hän tykkää tehdä itse omat juttunsa. Olin ollut mukana Alen biisillä Filmi katkee. Ale tuli studioon ja lauloi pari todella hyvää ottoa. Ne olisivat riittäneet, mutta otettiin kuitenkin kymmenen. Todettiin, että sanat sopivat Alen suuhun yllättävän hyvin.

Biisin video kuvattiin Valkeakoskella Tampereen lähellä. Ajelin edestakaisin 200 metrin tienpätkää. Maisema voisi olla mistä tahansa Suomesta."

Jussi Lopperi Aste keikalla Puprflash-festivaaleilla Käyrälammen rannalla vuonna 2016.

Albumit vs. singlet

"Haluan ehdottomasti julkaista kokonaisia albumeja. Hetken puhuttiin, että ne kuolevat pois, mutta nyt ihmiset taas kaipaavat niitä.

Singleiksi valikoituvat aina tietynlaiset biisit. Ne julkaistaan kaupallisen potentiaalin mukaan, eli mistä jengin odotetaan tykkäävän eniten. Albumeille voi laittaa kaikkea. Ilman niitä musiikistani tulisi liian yksipuolinen kuva.

Saan tehdä mitä tahansa musiikkia, mutta en ala vääntämään levy-yhtiön kanssa sinkuista. Niiden valitseminen ei ole minulle sydämenasia. Haluan levyille myös biisejä, jotka laajentavat artistikuvaani. Teen hittien lisäksi biisejä, jotka eivät ole kaupallisia menestyksiä mutta joista mun omat fanit tykkäävät.

Uudella levyllä se biisi on Voikkaantie 8 B 9. Moni kaveri on sanonut, että se on mun paras, sitä vanhaa räppiä. Tiedän, että massat eivät tule tykkäämään siitä.

Pidän albumeista, koska en jaksa olla koko vuotta esillä. Albumin kanssa tehdään promoa viikko ennen julkaisua ja pari viikkoa sen jälkeen. Sitten voi palata normaaliin elämään."

Mikko Ilonen Lahtelaisräppäri Ideaali fiittasi Astetta kappaleessa Monaco.

Festarit: parhain ja pahin

"Aina kesäisin mietin, että festarit ovat tämän homman ykkösjuttu. Festareilla keikat ovat aikaisemmin kuin klubeilla ja näen tuttuja artisteja, joita ei tapaa muualla. Festarit ovat tosi mukavissa paikoissa ja pääsee uimaan.

Viime vuonna odotin Ruisrockia koko kesän. Ruissi on ikonisin festivaali, jonne kaikki artistit haluavat. Sinne on tosi vaikea päästä, ja samaan aikaan esiintyy todella kovia nimiä.

Meillä oli lauantain eka keikka. Olin törkeän stressaantunut, että mitä jos sinne ei tulekaan ketään. Kun mentiin paikalle, teltta olikin täynnä. Sain siitä mielettömästi adrenaliinia. Se oli niin siistiä. Jengi lauloi kaikki kappaleet mukana. Se on paras kesäfestarimuistoni.

Pahin oli joskus junnuna, kun menin Kouvolaan Midnight Party Planetiin katsomaan Kapasiteettiyksikköä. Menin keikalle liian myöhään enkä nähnyt koko bändiä. Illalla mentiin kavereiden kanssa vaahtobileisiin. Kännykkä kastui ja hajosi. Olin bileiden jälkeen litimärkä. Kavereiden kanssa ei saatu kyytiä, täristiin tien poskessa aivan jäässä."

Julius Konttinen Sutelainen suosii e-kirjoja äänikirjojen sijaan.

Koronakevät ja -kesä

"Uusi levy oli tarkoitus julkistaa Lahdessa itse järjestämilläni Headland-festareilla. Ne on siirretty koronan takia ensi vuoteen.

Luotan siihen, että tästä selvitään. Ehkä universumi tarvitsee tätä, ja ihmiset. Meidän pitäisi miettiä perusasioita. Jengi on mennyt, vähän pakotettunakin, luontoon. Se on hyvä asia. Tämä voi kasvattaa meitä kaikkia. Kun oma arki ahdistaa, voi ajatella, että tilanne on sama koko maailmassa. Jopa Ruotsissa!

Olen lukenut paljon, viime vuosina elämäkertoja ja Jarkko Sipilän dekkareita suomalaisesta poliisityöstä. Parasta ovat Conn Igguldenin kirjat. Ensin luin viisiosaisen Valloittajat-sarjan, joka kertoo Tšingis-kaanin matkan tarinamuodossa. Keisari-sarja kertoo Julius Caesarin Roomasta, ja sitten on vielä Ruusujen sota.

En ole käynyt edes lukiota. Opin hillittömästi Roomasta ja sen historiasta, kun luin Keisari-sarjaa. Haluan mennä Roomaan, kun korona hellittää.

Olen nopea lukija. Luen kaikki kirjat kännykällä. Äänikirjat ovat liian hitaita. Jos niitä nopeuttaa, lukijan ääni nousee korkeaksi. Jos kirjasta näkee, että sen kuuntelu kestää 16 tuntia, lukufiilis katoaa."

Koti on yksityisaluetta

"Olen päättänyt, että en puhu julkisuudessa kotielämästäni. Koirasta lipsautin jossakin haastattelussa. Se täyttää tänä vuonna seitsemän. Kun sain sen, tajusin heti, että se ei tule olemaan täällä aina. Tiedostin ajan rajallisuuden. Olen jättänyt paljon hommia tekemättä sen takia, että pystyn olemaan koiran kanssa. Liian usein asioiden arvon tajuaa jälkeenpäin.

Koiran ansiosta menin taas pitkästä aikaa metsään, jossa pyörin nuorena aina. Metsässä leikkiminen on suomalaisilla lapsille sukupolvikokemus. Kun Pariisissa istuttiin jo kahviloissa, me leikittiin vielä luolissa."