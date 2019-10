Kun Cityllä oli kuhinaa ja kivijalkakauppoja — Katso tästä valokuvia, joilla Etelä-Karjalan museon uusi näyttely esittelee 1950—1990-lukujen Lappeenrantaa

Unto Oikkonen/Lpr:n museot

Etelä-Karjalan museon valokuvanäyttely avaa näkymän Lappeenrannan lähihistoriaan. Näyttelyn pääpaino on ajankuvissa, mutta nostalgiatrippiä rakentavat myös teemalliset esineinteriöörit kampaamosta, kaupasta ja torista.

Kaksi työläistä kurkistaa maan pinnalle viemärityömaalta Lappeenrannan Kirkkokadulla. 1970-luvun valokuva on mustavalkoinen ja kaupunkikuva harmaanoloinen. Kivitaloja on jo noussut, mutta vielä on puutalojakin.