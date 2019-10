Annamari Marttisen Korsetti puhuttelee nuoria lukijoita — Savitaipalelaisnuori oli päättämässä transvestismista kertovan romaanin palkinnosta, jonka saamisella lappeenrantalaiskirjailija jätti taakseen Finlandia-palkitunkin

Nuori Aleksis -palkintoon oli ehdolla nimekkäitä kirjailijoita. Korsetin taustalla on lappeenrantalaisen Mimmi Makusen tarina.

Annamari Marttinen on saanut Nuori Aleksis 2019 -palkinnon. Lappeenrantalaiskirjailija sai vuosittain jaettavan tunnustuksen vuonna 2018 ilmestyneestä romaanistaan Korsetti. Marttinen vastaanotti palkinnon Helsingin kirjamessuilla lauantaina.

Nuori Aleksis -palkinnon myöntää Äidinkielen opettajain liitto. Palkinnon rahallinen arvo on 1 500 euroa, ja se jaetaan vuosittain parhaalle edellisvuonna ilmestyneelle kaunokirjalle. Sen saajan valitsee toisen asteen opiskelijoiden muodostama raati, jonka Äidinkielen opettajain liitto kokoaa. Esiraatiin kuului 34 lukiolaista eri puolilta Suomea, ja palkintoehdokkaat nimetään raatilaisten listaamista kotimaisista kirjoista. Lopullisen päätöksen palkinnon saajasta on tehnyt viiden esiraatilaisen porukka.

Savitaipaleen lukion oppilas Inka Illukka kuului tänä vuonna loppuraatiin. Sen perustelut Korsetin palkitsemiseksi kuuluvat näin: ”Pidämme teoksen aihetta poikkeuksellisena ja samalla kaivattuna. Korsetti on koskettava kasvutarina poikkeavuudesta ja normaaliudesta, ja siitä kuinka tulla tämän kaiken kanssa sinuiksi. Kirja avaa erilaisia näkökulmia transvestiitin elämään, ja on avarakatseisellekin lukijalle valaiseva kokemus. Aiheen tärkeydestä huolimatta se on kaunokirjallisuudessa vähän esillä.”

Korsetti-romaanin taustalla on lappeenrantalaisen transvestiitin Mimmi Makusen elämäntarina. Marttisen saamaa tunnustusta voi pitää merkittävänä, sillä hänen romaaninsa kanssa palkinnosta kilvoittelivat Jukka Behm teoksella Eikä yksikään joka häneen uskoo, Olli Jalonen (Taivaanpallo), Tommi Kinnunen (Pintti) ja Saara Turunen (Sivuhenkilö), joista kolme viimeistä ovat saaneet tuntuvasti valtakunnallista huomiota ja Jalosen romaani kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2018.