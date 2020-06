Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolatoiminta paikalliselle yrittäjälle – Cafe Kristiinan yrittäjän suunnitelmissa myös omat ohjelmalliset illat teatterin tiloissa

Lappeenrannan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalveluiden tuottaminen siirtyy paikallisiin käsiin.

Teatterikahvilaa pyörittää kauppakeskus Ison-Kristiinan ensimmäisessä kerroksessa toimiva Cafe Kristiina 1. elokuuta lähtien. Sopimus on kolmevuotinen ja voimassa 31. heinäkuuta 2023 asti, mutta sisältää mahdollisuuden kolmen vuoden optioon.

Lappeenrannan kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalveluiden tuottamisesta kokouksessaan.

Teatterikahvilan palveluita on tuottanut Fazer Food Services uuden teatterin avautumisesta marraskuusta 2015 lähtien. Uusi tuottaja valikoitui suorahankintamenettelyllä, jossa kaupunki lähetti neuvottelukutsun seitsemälle palveluntarjoajalle, joista kuusi oli paikallisia kahvila- ja ravintolayrityksiä ja seitsemäs brittiläinen Compass Group FS Finland Oy, joka osti Fazer Food Servicen kesäkuussa 2019.

Brittiyritys ja Cafe Kristiina osallistuivat neuvotteluihin, mutta tarjouskilpailun viimeisessä vaiheessa kahvila- ja ravintolapalveluiden tuottamistarjouksen jätti vain Cafe Kristiina.

– Teatterin tila on sijainniltaan loistava ja mahdollistaa monenlaisten tilaisuuksien järjestämisen. Vain taivas on mahdollisuuksien rajana, jos ja kun yrittäjällä on innovatiivisuutta ja potentiaalia, Cafe Kristiinan yrittäjä Piia Toivola perustelee liiketoimintansa tulevaa laajentumista kauppakeskus Ison-Kristiinan ylimpään kerrokseen.

Anu Kiljunen Cafe Kristiina sijaitsee kaksi kerrosta kaupunginteatterin yleisötiloja alempana. Yrittäjä pitää synergiaetuja isoina. Kuva huhtikuulta 2020.

Infot, kokoukset ja erilaiset perhetilaisuudet sekä ohjelmalliset illanvietot ja polttarit toistuvat sanoissa, kun Toivola listaa teatterin yleisötilojen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Hän on pitänyt Cafe Kristiinaa nykyisessä paikassa kauppakeskuksen laajennuksen avauduttua toukokuussa 2015.

Kahvila muutti laajennusosaan Ison-Kristiinan vanhalta puolelta juuri synergiaedut mielessä.

– Valitsin liikepaikan, kun selvisi, että teatteri tulee yläpuolelle. Liiketila ja logistiikka on suunniteltu teatterin sijainti silmällä pitäen.

Teatterin tila on sijainniltaan loistava ja mahdollistaa monenlaisten tilaisuuksien järjestämisen. — Piia Toivola

Viimeiset viisi vuotta tapahtuma teatterissa on merkinnyt vilkastuvaa kassavirtaa myös alempana sijaitsevissa kuluttajapalveluissa, ja nyt Toivola suunnittelee teatterin yleisötiloihin myös teatterista riippumattomia tapahtumia.

– Tarkoitus on ollut saada kansa pyörimään.

Teatterin kahvila- ja ravintolapalveluiden tuottaminen lisää paitsi Cafe Kristiinan liiketoimintaa myös henkilöstön tarvetta. Kahvilalla on kauppakeskuksessa 145 asiakaspaikkaa, ja se on työllistänyt kiivaimpana sesonkina 12 henkeä.

– Liiketoiminnan kasvaessa henkilökuntaakin pitää luonnollisesti rekrytoida lisää.

Syntyvien työpaikkojen määrää Toivola ei vielä osaa sanoa. Hän kertoo kehittävänsä teatterikahvilan toimintaa muutenkin maltillisesti.

Koronaan liittyviä rajoituksia on alettu vasta purkaa, ja toistaiseksi on liian aikaista sanoa, milloin elämä palaa totuttuihin uomiinsa.

– Tilaisuuksien järjestäminen ei varmasti lopu, mutta emme tiedä, miten ihmiset ja yritykset alkavat uutta aikaa viettää ja mitä syksy tuo tullessaan.

Teatterin kahvila- ja ravintolapalveluiden tuottaja vastaa sekä palveluiden tarjoamisesta että kehittämisestä ja maksaa toiminnastaan tilavuokraa. Vuokra on sidottu palveluntuottajan teatterin tiloissa tapahtuvaan arvonlisäverottomaan kokonaismyyntiin, mutta sen prosenttiosuus on liikesalaisuus.

Etelä-Saimaa ei tavoittanut Compass Group FS Finlandin Suomen toimintojen vastaavaa kertomaan, miksi yritys halusi luopua teatterin kahvilatoiminnasta viiden vuoden jälkeen.