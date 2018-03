Teatteriarvio: Uusi teatteriryhmä Kamikatse näkee terävästi maan altakin Kamikatse: Arkisto. Ohjaus & käsikirjoitus: Taijatuuli Louhivuori. Rooleissa: Taijatuuli Louhivuori, Roope Kojo, Birgitta Taussi. Skenografia: Ella Silventoinen. Ensi-ilta 9.3. Kamikatse Työläisen lyhyt romanssi seuraamuksineen tuo työelämän kuvauksen ohella lastenkasvatusteeman Arkistoon. Kuvassa Taijatuuli Louhivuori työläisenä ja Roope Kojo isänsä näköisenä jälkikasvuna.

Uusi teatteriryhmä ja -tila on aina jännittävä juttu. Taijatuuli Louhivuoren perustaman Kamikatsen pop up -näyttämö sijaitsee Valtakadulla, mutta on hyvin Off-Off-Off-Broadwaytä niin hengeltään kuin paikaltaankin. Tyhjä liiketila on aika viileä, mutta kantaesitys Arkisto panee veren kiertämään.

Näytelmä kuvaa liukuhihnamaista, toistuvaa työtä, jossa mahdollisuus vaikuttaa tekemisen sisältöön on minimaalinen. Sellaisen piti olla mennyttä teollisuusduunia, mutta jatkuu yhä kaikkialla, missä muutosjohtaja puhuu joustavuuden ja tehokkuuden lisäyksestä. Mitä oli ennen robotteja, on nytkin.

Arkisto on kaksijakoinen näytelmä. Ensimmäinen jakso on lähes monologiesitys, jossa arkiston- hoitaja tekee yksinäistä työtään ja unelmoi rakkaudesta. Toisella jaksolla, ja tämä on juonipaljastus, sillä väliaika alkaa ainakin minua kutkuttaneessa vaiheessa, rakkauden kohde nähdään peilikuvana.

Teksti ei alleviivaa pointtejaan, vaan antaa omakohtaista löydettävää.

Käsikirjoituksen teemat ovat ajankohtaiset. Itse löysin siitä vanhan liiton työhön sitoutumista ja uuden polven vapausasteiden kaipuuta sekä ikiaikaista yksinäisyyden pelkoa ja ikävää toisen luo.

Tekstinä näytelmä on mielekäs. Se ei alleviivaa pointtejaan, vaan antaa omakohtaista löydettävää.

Aihe on vakava, mutta tummaa naurua löytyy dialogin kätköistä sitä etsivälle. Toteutus toimii vähin resurssein. Piano tarinoi kuin mykkäleffassa, konttorissa tuoksuu kahvi, ja multa on jumiutumisen metafora.

Eläimet maan alla ovat yleensä sokeita. Undergroundteatterissa katse tarkentuu terävästi.

Hyvää: Ajankohtainen teema ja luottamus katsojan ajattelukykyyn.

Huonoa: Tyhjä liiketila on kalsea paikka ilman lämmintä vaatekertaa.

Erityistä: Esitystä ennen ja väliajalla voi tutustua tilassa olevaan näyttelyyn.

Esitykset Valtakatu 42:ssa 16. ja 23.3. kello 20 sekä 17., 18., 24. ja 25.3. kello 16.