Markus Kinnusesta on ihan pakko kertoa alkuun yksi juttu.

Kinnunen, Seminaarimäen mieslaulajien kakkosbasso ja teknisen käsityön opettaja, sai ensimmäiset sakkonsa 11-vuotiaana.

Poika oli saanut tehtäväkseen viedä isälle kahvit pellolle lähellä Lauritsalaa. Piti lähteä polkupyörällä, mutta pihalla sattui olemaan autokin, avaimet kojetaulussa, joten vesseli päätti säästää vaivojaan.

Lumikontiellä vastaan ajoi poliisin Saab. Poliisi näki vastaantulijasta ratin takaa vain hiustupsun ja kurvasi perään, pillit ulvoen. Kinnunen ajoi pellolle, jossa meno tyssäsi. Sakkolappuun kirjoitettiin 50 markkaa.

Siitä on nyt 41 vuotta. Markus Kinnusen koti oli Lauritsalan Hakalin ainokainen maatila. Hartikkalassa, nykyisten asuinalueiden liepeillä, oli tuolloin vielä viljelysmaata.

Piano ei napannut

Auton rattiin hyppääminen kertoo paljon ympäristöstä, jossa Kinnunen kasvoi.

— Kaikkia vehkeitä, niin autoja kuin työkoneita, piti osata ajaa tai ainakin liikutella. Maalla sattui ja tapahtui. Sääntöjä oli, mutta lapsiinkin luotettiin. Sellaisia pellepelottoman hommia olen tehnyt pienestä pitäen, rakennellut ja korjannut kaikkia vehkeitä.

Tästä lahjakkuudesta on ollut suuri hyöty myös Semmareiden riveissä. Kun 18-henkisen äijäporukan show´ta viedään ympäri maata, kaikenlainen luovuus on tarpeen.

Toki on osattava myös laulaa. Kinnunen ei ole ammattimuusikko, mutta musiikkia hän on harrastanut lapsesta asti. Koulun ja muissa kuoroissa, mutta myös kotona.

— Pertti-isäni soitti kitaraa, ja kotona oli harmoni. Meillä laulettiin aina paljon. Musiikkiopistoon minut laitettiin 10-vuotiaana, jolloin meille myös hankittiin oikea piano, mutta se ei oikein lähtenyt lentoon, Kinnunen muistelee.

Siiri, Pietari, Markus ja Paavo Kinnunen kotipihan touhuissa Jyväskylässä. Keikoilla Semmarit saavat esiintyä ilman paitaa, jos 25 leuanvetoa onnistuu.

Tabuaiheita ei ole

Semmareihin Markus Kinnunen päätyi samaa reittiä kuin muutkin sen jäsenet, Jyväskylän yliopiston kautta. Immolan sissioppien jälkeen hän lähti opiskelemaan sinne luokanopettajaksi.

Tuohon aikaan perustettiin paljon bändejä, mutta Kinnunen kavereineen halusi tehdä jotain uutta, outoa ja hölmöä. Hölmöimmältä tuntui mieskuoro.

Alusta asti oli selvää, että asioita lähestytään leikitellen. Ensikonsertissa käytiin läpi kuoromusiikin klassikkoja, mutta mukana oli jo ensimmäinen omakin biisi, Pieruongelma.

Ei ole asiaa, mitä ei voisi jollakin lailla käsitellä. — Markus Kinnunen

Nykyisin kaikki biisit ovat omia, ilakoivat teokset usein koko kuoron aivomyrskyn tulosta, vakavammat yksittäisten kuorolaisten tuotantoa, Kinnunen kertoo.

Mikään aihe ei semmareille ole tabu, ja myös päivänpolttaviin asioihin tartutaan. Edellisellä levyllä oli mukana Hullun hommaa -biisi, joka kertoo itsemurhapommittajasta.

— Se oli vähän äärijuttu, jota mietittiin, että voiko sitä tehdä. Mutta ei ole asiaa, mitä ei voisi jollakin lailla käsitellä. Emme sitoudu ismeihin tai ole kenenkään käskyläisiä. Teeme vain omia juttuja.

Iso koneisto

Resepti on toiminut, sillä aluillaan on kuoron 30-vuotisjuhlakiertue. Noin puolet Semmareiden jäsenistä on Kinnusen tapaan ollut mukana alusta asti. Uusimmankin jäsenen mukaan tulosta on jo kymmenen vuotta.

Sen jälkeen riveistä on poistunut kaksi jäsentä, mutta heille ei ole haettukaan korvaajia. Semmareista on muodostunut tiivis perhe, jota ei ole ollut tarvis kasvattaa. Tekniikkakin langattomine mikkeineen on rakennettu juuri tälle porukalle, Kinnunen huomauttaa.

Siksikin Semmarit tekee vain yhden kiertueen noin puolentoista vuoden välein. Pienellä porukalla heitä on turha keikoille kysellä.

— Me olemme kaikki tai ei mitään.

Keikkoja rajoitetaan myös siksi, että kiertue kysyy paljon tukijoukoilta, kuten koko semmarielämä treeneineen.

— Yksi kiertue liikauttaa noin 300 ihmisen elämää. Ohjelmat mietitään aina yli vuodeksi eteenpäin. Mutta perheet ovat osa tätä. Onneksi olemme saaneet rakkautta ja hyväksyntää vaimoilta, Kinnunen kiittää.

Markus Kinnunen asuu opiskelukaupungissaan Jyväskylässä. Lappeenrannassa äiti asuu yhä kotitalossa. Kinnusen mopon kyydissä vasemmalta Sisu Kinnunen, Olga Oksanen takanaan Elsa Oksanen, Siiri Kinnunen ja Petrus Oksanen.

"Semmarit on osa itseä"

Luokanopettajana Markus Kinnunen erikoistui tekniseen käsityöhön. Opiskeluaikoinaan hän teki vuosikaudet myös kaivurihommia. Se ura alkoi jo Lappeenrannassa Peltosen puutarhalla Bobcatin ohjaimissa.

Semmareissa Kinnunen onkin ”Kuoron Rokka ja Seppä Ilmarinen, joka innostuu sitä enemmän mitä vaikeampi tekninen ongelma on käsillä”, kertovat kuoron verkkosivut.

Lisäksi jokaisella on HKV, henkilökohtainen vastuu hoitaa hommansa, kertoo Kinnunen.

Sitä tarvitaan, sillä kuoron show on äärimmilleen hiottu kokonaisuus. Yhtä stemmaa voi laulaa vain yksi tai kaksi miestä. Lavalla on paljon toimintaa.

— Yhdenkin miehen puuttuminen tietäisi kamalaa säpinää.

Vuodet ja yhteistyö ovat koulineet miehiä. 30 vuoden jälkeen Kinnusen olisi vaikea kuvitella elämää ilman Semmareita.

— En olisi sama ihminen. Semmarit on osa itseä ja antanut niin paljon itsekuria, näkökulmaa ja selkärankaa omaankin elämään, Kinnunen sanoo.

Sakkoja ei viime aikoina ole tullut, ja juuri nyt Markus Kinnunen on opintovapaalla. Opiskelee uusia taitoja, kuten muurausta ja kivitöitä sekä opastaa kotonaan Jyväskylässä perheen kuopusta koulutielle.

Ties mihin taitoja vielä tarvitaan, sillä Semmarit tähyää tiukasti tulevaan.

— Juuri vasta on opittu leikkimään. Toiset 30 vuotta, ja ollaan timantteja!

3 X Tiedän että...

1. Lapsissa on tulevaisuus.

2. Elämä kantaa.

3. Lappeenrantalaiset tulevat nauttimaan meidän show´stamme ja vuodattamaan ilon ja surun kyyneleitä. Meillä on hauskaa, mutta osataan me hiljentyäkin.

Seminaarimäen mieslaulajat Lappeenranta-salissa torstaina 14.11. klo 19.