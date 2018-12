Kulttuuritila Nuijamiehen elämä jatkuu sittenkin ainakin vuoden 2019 loppuun — Uusi vuokrasopimus on tehty

Kulttuuritila Nuijamiehen elämä saakin jatkua pitempään mitä osuuspankin kanssa oli alunperin sovittu, kertoo Kulttuuritila Nuijamies ry tiedotteessa.

Ensimmäinen vuokrasopimus tehtiin joulukuun 2018 loppuun, mutta yhdistys on käynyt vuokranantajan kanssa jatkuvaa neuvottelua ja torstaina 20.12 2018 vuokrasopimusta jatkettiin vuodella eli 2019 loppuun asti.

Uuden vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen yhdistys voi hieman huokaista helpotuksesta, sillä esiintymisiä oli varattu jo touko-kesäkuulle 2019 asti.

Kevättalvella ja keväällä on luvassa lisää stand upia, metalliyhtye Swallow the Sun sekä jazzia Iso-Britanniasta yhtyeeltä The Filthy Six.

Elokuvia Nuijamiehessä nähdään myös, kun elokuvaillat vakiintuvat ohjelmistoon. Tammi-helmikuu alkaa Rakkautta & Anarkiaa -kiertueella.