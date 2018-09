Hynninen ja Saarinen tekevät työtä talonsa ylä- ja alakerrassa ja asuvat keskellä — Yhteistyönä syntyy kuvanveistoa ja videota yhdistelevää taidetta

Laatikossa on 130 pikkuista teräksestä tehtyä ukkelia. Sirpa Hynninen nostelee niitä yksi kerrallaan lattialle kankaan päälle ja suunnittelee, mihin järjestykseen siirtää pikkumiehet seinälle.

Seinälle ukkeleista muodostuu musta graafinen viiva. Kun Vesa-Ville Saarinen kohdistaa niihin valoa, ukkeleista piirtyy seinälle varjoteos.

— Ukkelimme ovat takuumiehiä, esittelee Saarinen.

Taiteilijapari Hynninen & Saarinen on kokoamassa näyttelyä Lappeenrannan taidemuseossa. He yhdistelevät töissään kuvanveistoa ja liikkuvaa kuvaa tavalla, jota ei voi nähdä missään muualla.

— Teemme näyttelyn aina kulloiseenkin tilaan. Tilan, valon ja teoksen suhde toisiinsa on keskeistä, Saarinen kuvailee.

Vierailu näyttelyssä vasta sen ripustusvaiheessa antaa vain viitteitä siitä, mitä on tulossa. Esimerkiksi takuumiesten kanssa samaan tilaan tulee toinen teos Duunarit, joka on reliefin ja videon yhdistelmä.

— Teemme työn loppuun vasta ripustusvaiheessa, Hynninen sanoo.

Näyttelyn teemoja ovat luonnon ja ihmisen välinen suhde, kaupunkiympäristö ja arkinen työ.

Kai Skyttä Laserilla leikattu muovikala uiskentelee järvessä, jonka vesi on luotu videolla.

Alakerrassa on likaisen työn osasto ja yläkerrassa puhtaan työn puoli

Kuvanveistäjä Hynnisen ja kuvataiteilija Saarisen yhteistyö alkoi 15 vuotta sitten.

— Minulla oli veistos tekeillä ja syttyi ajatus, että siinä voisi olla videokuvaa mukana. Tiesin, että Ville oli tehnyt sen tyyppisiä töitä ja kysyin häntä mukaan projektiin, Hynninen kertoo.

Siitä pitäen he ovat työskennelleet tiiminä ja kokevat sen vahvuudekseen. Valmiista työstä he eivät erottelee, mikä osuus on kummankin aikaansaannosta.

Nykyään he ovat myös pariskunta, joka asuttaa kolmikerroksista omakotitaloa Kimpisessä.

— Alakerrassa on likaisen työn osasto ja yläkerrassa puhtaan työn puoli. Keskikerroksessa asuu kaksi kuvataiteilija sekä kolme koiraa, Hynninen kertoo.

Pariskunta on asunut talossa vuodesta 2011.

— Kun etsimme taloa, lähtökohta oli, että työskentelytilat ovat samassa rakennuksessa, Hynninen kertoo.

Yhdessä työskentely on heistä luontevaa ja antoisaa. Monet ideat ovat jalostuneet, kun omia ajatuksia pallottelee puolison kanssa.

— Saatan antaa Villelle ehdotuksia, että miten videon voisi tehdä, mutta saan vastaukseksi, että se ei onnistu teknisesti, Hynninen nauraa.

Mutta Hynnisen villistä ideasta voi syntyä Saarisen jatkojalostuksen jälkeen toimiva uusi juttu.

Kai Skyttä Tällaiset ukkelit pitävät kunnossa sähkölaitteita, kunnes niiden takuuaika päättyy.

Toinen vääntää rautalankaa, toinen viimeistelee

Taiteilijan työ on pitkälti aikaa vievää käytännön toteuttamista. Taidemuseon yhteen työhön kuuluu muun muassa mobile, jossa on 1 500 laserilla leikattua muovikalaa.

Takuumiehiä Saarisen ja Hynnisen piti tehdä oikein urakalla. Ne syntyivät niin, että Saarinen väänsi rautalankaa ja Hynninen viimeisteli niiden muodon.

— Työ käy helpommin, kun käytännön vastuita voi jakaa Villen kanssa, Hynninen sanoo.

Kerran he tarvitsivat työhön viisi kuutiota vihreää koivunlehteä. He olivat kuivattaneet vastoja, joista riipivät lehtiä yksi kerrallaan. Lopulta saarinen palkkasi lapsensa siihen hommaan.

— Sanoin, että kuvataideopintojen pääsykokeissa voisi olla tehtävä, jossa pitää repiä sellainen määrä koivunlehtiä, Hynninen nauraa.

Parin töitä nähtävillä Osuuspankissa ja sairaalassa

Kotikaupunkinsa taidemuseoon Hynninen ja Saarinen ovat suunnitelleet näyttelyä useamman vuoden ajan. Sillä välin he ovat toteuttaneet kaksi isoa tilaustyötä Lappeenrannassa. Toinen näistä julkisista teoksista on nähtävillä uuden Osuuspankin tiloissa ja toinen K-sairaalassa.

Sairaalan aulassa voi nähdä saman tyyppisiä pilareita, joita on nyt taidemuseossa. Kaksi näyttelyn pilaria on tehty tuohesta ja kolmas Fazerin karamellipapereista.

Värikkääseen karamellipilariin on käytetty käärepaperia yhteensä 15 neliötä. Se on valtava määrä paperin ja sellofaanin palasia.

Suurimman osan karamellipapereista he saivat isoissa keloissa suoraan Fazerin tehtaalta, mutta liköörikonvehtipaperia ei ollut saatavilla siinä muodossa. Niinpä heillä oli kotonaan kilokaupalla konvehteja.

— Tulihan niitä sitten popsittua. Liköörikonvehteja ei tee mieli pitkään aikaan, Hynninen hymyilee.

Osuuspankissa on teossarja Maisema Saimaalta. Vanerista valmistettua teosta on työstetty laserilla Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla.

Maisema Saimaalta on äkkiseltään hyvin eri tyyppinen kuin nyt taidemuseossa nähtävät työt, mutta taiteilijoiden mielessä omat työt ovat osa jatkumoa.

— Yksi työ johtaa toiseen, Saarinen sanoo.

Kai Skyttä Tässä pilarissa on 15 neliötä karkkipaperia. Sirpa Hynninen ja Vesa-Ville Saarinen popsivat teosta varten urakalla liköörikonvehteja.

Saarinen myös opettaa ja kuvaa SaiPan kotipelejä

Pariskunnan päiväjärjestys ja työtahti vaihtelevat kulloistenkin näyttelyaikataulujen sekä Saarisen muiden töiden mukaan. Viime kesänä pariskunta ei ehtinyt lomailla, vaan työsti taidemuseon näyttelyä.

— Taiteilijan työtä voi verrata maanviljelykseen. Kun on puintiaika, silloin pitää puida, Hynninen sanoo.

Saarinen on opettanut 30 vuotta videokuvaamista ja jatkaa yhä siinä hommassa Saimaan ammattikorkeakoulussa. Hänen pitkä kuvaajauransa jatkuu muun muassa kaikissa SaiPan kotipeleissä.

Hynninenkään ei ole täyspäiväinen taiteilija.

— Se olisi mahdollista vain työskentelyapurahan avulla, eikä tällä hetkellä sellaista ole.

Hynninen on toiminut muun muassa Kaakkois-Suomen läänintaiteilijana.

Keitä ovat takuumiehet?

Palataan vielä takuumiehiin. Keitä nuo ahkeran oloiset pikku-ukkelit ovat?

Niitä suunnitellessa Saarisen mieleen tuli Eduard Uspenskin satukirja Takuumiehet, jota hän oli lukenut lapsilleen. Kirja vastaa kysymykseen, miksi sähkölaitteet toimivat moitteettomasti takuun ollessa voimassa, mutta alkavat reistailla heti sen päätyttyä.

— Laitteiden sisällä on pieniä takuumiehiä, jotka pitävät huolen niiden toiminnasta. Kun takuuaika päättyy, takuumiehet palaavat tehtaalle, Saarinen kertoo.

Nähtävillä myös Juho Rissasen pastelliluonnoksia

Taidemuseoon avataan samaan aikaan näyttely, jossa on esillä Juho Rissasen seinämaalausluonnoksia. Nuo pastelliluonnokset ovat vuodelta 1913, ja ne on tehty tilauksesta viipurilaisen asunnon kolmiosaiseksi seinämaalaukseksi.

Kai Skyttä Vesa-Ville Saarinen tekee myös opetus- ja kuvaustöitä.

Kai Skyttä Sirpa Hynninen vertaa taiteilijan työtä maanviljelykseen: kun on puintiaika, silloin puidaan.

Vesa-Ville Saarinen ja Sirpa Hynninen

Lukuisia yksityis- ja ryhmänäyttelyjä niin koti- kuin ulkomailla.

Vuoden 2014 Ympäristötaideteos -kunniakirja Herttoniemen duunarit-teoksesta.

Asuvat Lappeenrannan Kimpisessä kolmen koiran kanssa.

Saarinen:

Syntynyt 1960 Jyväskylässä.

Muuttanut Lappeenrantaan keskikouluikäisenä Helsingistä.

Pitkä ura videokuvaajana- ja taiteilijana sekä alan opettajana.

Aikuisia lapsia.

Hynninen

Syntynyt 1963 Jäppilässä.

Tuli ensimmäisen kerran Etelä-Karjalaan 1988, kun aloitti opinnot Imatran kuvataidekoulussa.

Opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa ja Lahden taideinstituutissa sekä lontoolaisessa Central Saint Martins College of Art and Designissa.