Kirja-arvio: Salman Rushdie rinnastaa Donald Trumpin Batman-elokuvien Jokeriin – Kirjailijan tuorein romaani on vetävä perhetragedia, joka valaisee mielikuviksi muuttunutta maailmaa

Salman Rushdie: Kultainen talo. Suomentanut Maria Lyytinen. WSOY 2020, 528 s.

Islamistiterroristit iskivät lukuisiin kohteisiin Intian Mumbaissa marraskuussa 2008. Terrori-iskuissa kuoli yli 150 ihmistä, joista yksi oli kiinteistösijoittaja Nero Goldenin vaimo ja tämän kolmen pojan äiti.

Golden on Salman Rushdien viimeisimmän romaanin, Kultainen talo, päähenkilö, joka pakkaa lapsensa muuttokuormaan tragedian jälkeen ja aloittaa elämänsä uudelleen liberaalin New Yorkin vapaamielisyyden kehdossa Greenwich Villagessa. Goldenilla on ollut kytkyjä rikollisjärjestöihin, ja uusi alku on surutyön ohella samalla mahdollisuus päästä pois vanhoista kyseenalaisista tavoista.

Rushdie on syntynyt Mumbaissa ja muutti itse New Yorkiin 2000-luvun alussa, vain vähän ennen WTC-tornien terrori-iskua syyskuussa 2001. Kirjailija on 1980-luvun lopulla saamansa fatwan takia mutta myös sitä ennen emigranttina aloittanut elämänsä monesti uudelleen.

Goldenien tarina ei silti ole Rushdien tarina, vaikka sisältää sekin kovia kohtaloita ja suuria muutoksia. Oman pakoilunsa Rushdie taltioi romaaniin Joseph Anton vuonna 2013.

Kultaisessa talossa hänen kertojansa pyytää kutsumaan itseään Reneksi, kun käynnistää kronikkansa Goldenien, erityisesti perheen poikien ja Neron uuden nuorikon, taipaleesta. Traagisten mutta fiktiivisten Goldenien ohella Rushdie maalaa värikylläistä tarinaa länsimaita otteessaan pitävästä ja kahtia jakavasta faktuaalisesta populismista.

WSOY Kultainen talo kertoo mennyttä pakenevan rikkaan intialaisperheen vaiheista uudessa kotimaassa.

Rene on elokuvaaja, ja Kultainen talo on rakennettu kuin elokuvakäsikirjoitus. Rushdien tuotanto on aina hyödyntänyt satuja, mutta nyt kirjailija leikkaa ja liimaa yhteen sekä synnyinkaupunkiinsa kytkeytynyttä että uuden kotimaansa erityisosaamista ja varsin pitkällistä perinnettä, viihteellistä ja visuaalista tarinankerrontaa.

Viihdyttävä valaisu aina vain viihteellisemmäksi käyvästä todellisuudesta.

Kultainen talo ei ole kuvakirja, mutta Rushdie vyöryttää lukijan eteen länsimaisen elokuvahistorian kuvia, jotka avaavat Goldenien elämää ja maailmaa sekä rinnastavat niitä populaarikulttuurista tunnettuihin tarinoihin.

Jos, ja omalla kohdallani kun, Rushdien Intiaan sijoittuvat romaanit ovat erilaisen kulttuuriperinnön vuoksi jääneet osittain tajuamatta, niin tämä tyyli auttaa ja helpottaa länsimaisen kulttuurin kasvattia tarinan kerroksellisuuden ymmärtämisessä.

Toki taustalla väijyy yksittäisen lukijan auttamisen lisäksi merkittävämpikin yhteiskunnallinen syy. Sen paljastaa sivuhahmo, Batmanin arkkivihollinen ja Gothamin (New Yorkin) ykkösroisto Joker. Rushdie rinnastaa tämän virnuilevan kaaoksen kummisedän häpeilemättä Donald Trumpiin, jonka populistinen ja ristiriitaisista ulostuloista energiansa ottava tyyli on väline maailman ja mediatilan hallintaan. Joker/Trump on puolestaan Rushdielle keino kertoa jotain nykyisestä maailmanmenosta.

Kultainen talo alkaa Yhdysvaltain 44. presidentin (Barack Obama) virkaanastujaisista ja aikaan kaikesta finanssikriisin aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta liittyneestä toivosta. Romaani ei kytkeydy politiikkaan, mutta Joker/Trumpin pienen sivuroolin kautta kirjailija luo kuvaa, kuinka asiakeskeisyys tarinallistuu ja kuinka tieteen faktat vaihtuvat asioiden omakohtaiseksi kokemiseksi.

Tätä fiktiivistä elämysmaailmaa luonnollisesti alleviivaa Rushdien kirjalleen valitsema muotokin.

Kultainen talo on alunperin julkaistu vuonna 2017, jolloin sen esittämä ja meidän nyt elämämme maailma oli vasta muotoutumassa.

Romaani on Rushdien ensimmäinen suomennos vuoden 2011 jälkeen. Taukoa, ja Kultaisen talon pitkittynyttä kääntämistä, selittänee Rushdien vakiokääntäjän Arto Häilän kuolema toukokuussa 2018, mutta tuoreena kirja olisi tuntunut näkemyksellisemmältä.

Nyt luettuna se on hyvin viihdyttävä valaisu aina vain viihteellisemmäksi käyvästä todellisuudesta.