Lappeenrannan musiikkiopisto jättää pääsykokeet järjestämättä tänä keväänä – Poikkeuksellinen järjestely saattaa vakiintua: "Gaussin käyrälle oppilaat asettuvat taitojensa puolesta, oli kokeita tai ei"

Musiikkiopiston avoinna olleen rehtorin toimen valintaryhmä kokousti ensi kertaa. Hakijat karsiutuivat puoleen, ja kuusi on tarkoitus haastatella kasvotusten.

Lappeenrannan musiikkiopiston kevät sujuu poikkeuksellisissa merkeissä myös oppilasvalintojen suhteen. Musiikkiopisto on päättänyt jättää jokakeväiset pääsykokeet järjestämättä tänä vuonna.

– Vaihtoehto olisi ollut odottaa suositusten muuttumista – ja perua kokeet sitten, rehtori Timo Lehtonen kertoo.

Kalenteriin merkatut pääsykoepäivät olisivat olleet 28. huhtikuuta ja 4. toukokuuta.

Musiikkiopisto on ainoa valintakokeita järjestävä taiteen perusopetuksen oppilaitos Lappeenrannassa. Pääsykokeissa on vuosittain käynyt noin 150 kokelasta, joista opinnot on yleensä päässyt aloittamaan noin puolet.

Opiston toiminnalle pääsykokeiden pyyhkiminen pois kalenterista ei juuri ole merkitystä. Lehtosen mukaan pääsykokeissa on kuultu kokelaan rytmitaju ja nähty soittamisinto. Nyt sen havaitsee seuraavan lukuvuoden alkaessa.

– Yleensä oppilaat huomaavat itse, jos laji ei tunnu omalta, Lehtonen sanoo.

Luonnonvalinta on käytössä monissa kotimaisissa musiikkiopistoissa, sillä kaikissa ei Lappeenrannan tavoin ole valintakokeita.

– Gaussin käyrälle oppilaat asettuvat taitojensa puolesta, oli kokeita tai ei.

Pääsykokeen peruminen johtuu koronaepidemian rajoituksista ja on tätä vuotta koskeva väliaikainen järjestely, mutta muiden musiikkiopistojen kokemusten perusteella käytäntö voisi olla kestäväkin.

– Oppilailla on vuoden koeaika meilläkin, eikä ketään ole tarvinnut erottaa.

Mika Strandén Oboisti Timo Lehtosen oma valintakoe musiikkiopistoon oli vuonna 1968, jolloin hän aloitti opintonsa. Töitä hän on tehnyt talossa jo 40 vuotta.

Lehtonen aloitti opintonsa musiikkiopistossa 9-vuotiaana vuonna 1968. Työt opistossa oboisti aloitti 40 vuotta sitten.

Viime syksynä alkanut rehtorin viransijaisuus toi työhön paljon uutta opittavaa, mutta koronan myötä alkaneet poikkeusolot nostivat opit toiseen potenssiin.

– Monen asian sapluuna muuttui, ja kaikki on pitänyt miettiä uusiksi.

Taiteen perusopetusta antavien laitosten perinteiset kevätjuhlat on peruttu, ja musiikkiopistossa kevääseen kuuluvat tutkintosuoritukset on pitänyt toteuttaa uusilla tavoilla, sillä musiikkiopintoja jatkavat oppilaat tarvitsevat todistusta seuraavassa koulussa.

Musiikkiopisto haki rehtoria talven aikana. Määräaikaan mennessä toimeen oli 13 hakijaa. Korona on viivästyttänyt valintatyöryhmän toimintaa, ja ryhmä kokoontui ensi kertaa vasta keskiviikkona.

Ryhmä valitsi jatkoon kuusi hakijaa, jotka on tarkoitus haastatella toukokuun lopulla, jos koronarajoitukset antavat myöten.

– Haastattelut tehdään kasvotusten, ei videon välityksellä, Lehtonen sanoo.

Nimet ryhmä julkistaa vasta, kun pudonneet ja haastateltavat ovat saaneet tiedon asiasta. Myös rehtorin valinnasta syntyi linjaus.

– Väkisin ei valita. Toimi tulee uuteen hakuun, jos sopivaa ei löydy.