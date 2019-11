Lappeenrantalaiskolmikko pelasi 38 tuntia samoilla silmillä ja käveli kahdesti Imatralle syömään — Parikkalasta Joutsenoon siirtynyt Skynett Langames oli menestys kaikkien mielestä ja saanee jatkoa Rauhan kylpylähotellissa

Pelitapahtuma Holiday Club Saimaassa oli toimiva sekä järjestäjistä että pelaajista. Hotelli haluaa jatkaa yhteistyötä, mutta ajankohta on avoinna.

Autoja soljuu tasaisena virtana ulos Holiday Club Saimaalta Joutsenon Rauhassa. Check out -aika on koittanut, ja viikonlopun viettäjät lähtevät kylpylähotellista levänneenä.

Paitsi Asko Moisio, Santtu Karhapää ja Eetu Metiäinen. Kolme päivää pelannut kolmikko odottelee vielä kyytiä ja katselee, kuinka Rauhan Areena tyhjenee pikavauhtia. On vaikea uskoa, että viimeiset 48 tuntia se oli täynnä pelaajia, tietokoneita ja toimintaa.

Lappeenrannan lyseon lukion oppilaat ovat pelanneet pienestä. Ensimmäiset pelikonsolit olivat käsissä alle 10-vuotiaina, PC-pelit alkoivat, kun kymmenen tuli mittariin, mutta vasta nyt he olivat ensimmäisissä laneissaan.

— Hauskaa oli, ja porukassa hyvä henki, he kiteyttävät Skynett Langames 25 -tapahtuman, joka järjestettiin lukuisten Parikkalan-vuosien jälkeen Joutsenossa ensimmäistä kertaa.

Nuorukaiset pelasivat Rainbow Six:iä ja muita strategiapelejä, mutta ehtivät seurata e-urheilu- ja verkkopelitapahtuman kilpailuja sekä oheisohjelmaakin.

— Hyvin sai tietoa kaikesta, netti ja sähköt toimivat mainiosti, ja järjestäjät pitivät jatkuvasti huolta pelaajista.

Minna Mänttäri Pääjärjestäjä Toni Redsven jakaa ohjeita pelitapahtumaa purkaville talkoolaisille Rauhan Areenassa.

Muistakaa juoda! Toni Redsven päättää tapahtuman purkamiseen liittyvän neuvonjaon. Talkoolaisia oli tapahtumassa yli sata, ja nyt heitä singahtaa siivoamaan pääjärjestäjän osoittamia paikkoja kylpyläkompleksissa.

Areenan ohella pelipaikkoja ja tapahtumapisteitä oli hotellin kokoustiloissa ja niiden auloissa, ja juuri tämä luontevan kasvun mahdollisuus oli syynä koneiden siirtämiseen Parikkalasta.

— Kaikki mahtui saman katon alle.

Täällä on mainiot puitteet lepoon. — Toni Redsven

Redsven on nukkunut runsaat 10 tuntia kahtena edellisenä yönä. Kun purkaminen on ohi, häntä odottaa oma saunallinen HC Saimaan huone.

— Levon merkitystä korostetaan nykyisin, ja siihen täällä on ollut mainiot puitteet.

Parikkalassa on oltu pahoillaan tapahtuman siirtämisestä, mutta oma saunallinen huone on levon kannalta parempi kuin patja liikuntasalissa.

Karhapää, Metiäinen ja Moisio kävivät nukkumassa lauantain ja sunnuntain välisen yön kotona, kun eivät ehtineet varata huonetta. Ennen lepoa kolmikko pelasi 38 tuntia samoilla silmillä. Ja käveli 16 kilometriä.

— Mansikkalan Heseen oli täältä neljä kilometriä. Kävimme siellä syömässä kahdesti.

Minna Mänttäri Nesteytys on tärkeää myös e-urheilussa, ja pullot sekä tölkit löysivät Rauhassa tarkasti oikeisiin paikkoihin, roskakoreihin.

Järjestäjät ovat tyytyväisiä Rauhan Skynett Langamesiin.

Etelä-Karjalan e-urheiluorganisaatio Trailblazersin Ville Suutari on nukkunut kahtena yönä 11 tuntia, mutta luvut ovat hyvin hallussa: yli 300 konepaikkaa oli käytössä, kolmena päivänä niitä käytti noin 900 pelaajaa, joiden edesottamukset kiinnostivat paikan päällä runsasta sataa lipun ostanutta kävijää, ja netissä kilpapelilähetyksiä katsoi parhaimmillaan yli 2 000 striimaajaa.

Mahdollisuuksia kasvulle on haettu ja todennäköisesti myös saatu. E-urheilutapahtumia on Suomessa paljon, ja päällekkäisyys on niiden isoin pelaajia syövä tekijä.

Pyhäinpäivän viikonloppu sijoittui kahden suuren pelitapahtuman väliin ja onnistui: eteläisimmät pelaajat tulivat Turusta, läntisimmät Vaasasta ja pohjoisimmat Rovaniemeltä.

— Tavoitteena oli koota paikalliset pelaajat nippuun, joten he olivat plussaa, Redsven kertoo.

Toinen iloinen osuma oli venäläisten pitkä viikonloppu. HC Saimaassa yöpyvät venäläisturistit olivat isossa roolissa katsojissa.

— Tarkoitus oli alkaa markkinoida tapahtumaa idässä vasta ensi vuonna, Suutari hymyilee.

Minna Mänttäri Purkaminen alkoi ja sujui nopeasti Rauhan Areenassa, jota seuraavaksi täyttävät lemiläisen metalliyhtyeen Stam1nan fanit perjantaina, jolloin bändi keikkailee kotimaakunnassa.

Tapahtuman ajankohta ja tulevaisuus ovat onnistumisesta huolimatta avoinna. Parikkalan-vuosina lanit olivat joulun ja uudenvuoden välissä, ja koulujen loma-ajat ovat kilpailtuja tapahtuma-aikoja. Pyhäinpäiväviikonloppu oli kokeilu, ja jatkosta järjestäjät neuvottelevat HC Saimaan kanssa myöhemmin marraskuussa.

— Palautetta käydään läpin seuraavat kolme viikkoa, Redsven sanoo.

Järjestäjien osanottajilta saama palaute on kiittävää.

Aluemyyntipäällikkö Jyrki Hirvonen oli HC Saimaan edustajana rakentamassa Skynett Langamesia Rauhaan.

— Se näytti visuaalisesti hyvältä, ja siitä syntyi myönteinen kuva, hän toteaa.

Hirvonen seurasi tapahtuman aloitusta perjantaina ja vastasi puhelimeen Espanjasta sunnuntaina, joten sen vaikutusta hotellin kassavirtaan viikonloppuna hän ei voinut kertoa.

— Jos me saamme päättää, tapahtuma jatkuu meillä, Hirvonen summaa.

Areenan tyhjennettyä pelitapahtuman tarvikkeista kuorma-autot vievät ne varastoon Parikkalaan. Toiset roudarit alkavat täyttää Areenaa perjantaina, kun lemiläinen Stam1na käynnistää HC Saimaan pikkujoulukauden.