Kirja-arvio: Finlandia Junior -voittaja liippaa läheltä Potteria ja suhtautuu rajoja rikkovalla tavalla kehon karvoitukseen

Olen aina rakastanut kirjoja noidista ja magiasta. Harry Potter-sarjan olen kolunnut läpi ainakin seitsemän kertaa kannesta kanteen, enkä ole vielä löytänyt mitään niin maagista kirjaa. Nyt kuitenkin liipataan jo aika läheltä!

Tuoreen Finlandia Junior -voittajan, Siiri Enorannan, fantasiakirja lumoaa lukijansa. Tuhatkuolevan kirous on täynnä seikkailua, oikean ja pahan eron pohtimista, sekä elämän ja kuoleman käsittelyä. Kirja käsittelee myös herkästi ja viattomasti nuorten orastavaa seksuaalista heräämistä.

Päähenkilönä on 14-vuotias tyttö nimeltä Pau. Hänellä on tiivis perhe, johon kuuluu taiteilijaäiti, kalatutkijaisä ja ihana isoveli Tristin. Perhe on rakastava, ja se antaa tukea ja turvaa hieman oudolle ja kömpelölle Paulle.

Paulla on myös lemmikki Pip, joka on aina hänen menossaan mukana. Pau on haaveillut hiustensa leikkaamisesta pitkään, mutta äiti ei ole antanut lupaa. Lopulta Pau leikkaa tukkansa salaa, ja äiti kauhistuu. Äidin kauhistus on ensimmäinen merkki siitä, että jotain outoa on tekeillä.

Tristin saa kutsun Magia-akatemiaan, ja parin vuoden päästä Paukin saa kutsun sinne. Magia-akatemiassa on paljon Tylypahkamaisia piirteitä, joka ei haittaa ollenkaan. Enorannan romaanissa uutta ja ihmeellistä on kuitenkin se, että taikomiseen tarvitaan jotain uusiutuvia osia itsestä. Ihokarvat, sylki, hiukset tai jopa siemenneste käy taikomisaineksesta.

Enoranta on tuottanut uskomattoman tarkan ja laajan fantasiamaailman. Hänen mielikuvituksensa on ihailtavaa, ja kirjaa oli suunnaton nautinto lukea. Kirjassa oli rajoja rikkovaa etenkin se, miten siinä suhtaudutaan kehon karvoitukseen. Taikoville tuuheat kainalokarvat ovat ylpeyden aihe, myös naisille.

Kirja sopii ehdottomasti kaikille, teineistä vaariin. Jos vaan tykkää fantasiasta, tähän kirjaan täytyy tarttua!

Milja Juntunen

Hyvää: Mielikuvituksen taidonnäyte!

Kehitettävää: —

Erityistä: Voitti Finlandia Junior -palkinnon.