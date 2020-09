Niin tyypillistä Matti Patrosta. Omistaa nyt esikoiskirjansa Mr. Finlandia -ehdokas Margarethille.

Hienoltahan se Margaret oikein hoon kanssa näyttää, mutta koska kysymyksessä on Patronen, se myös yllättää, sillä hänen vaimonsa, nimi ei ole Margareth – kuten myöhemmin samaiselta sivulla kerrotaan.

Omistuskirjoituksessa, ja tietysti myös itse kirjan nimessä ja sen kannen kirjoitusasussa, tiivistyy yksi Patrosen huumorin parhaimmista puolista: se nauraa kaikelle pönötykselle ja tekee sen lämmöllä ja itseironisesti.

Kirjan ensimmäinen kertomus näyttää lisää, mistä Patros-huumori on tehty: matot jalkojen alta vetävistä näkökulmista. En voi kertoa, mistä tarinassa on kyse, koska spoilaisin sen, mutta voin luvata, että hämmentävä se on. Kaikkea se Matti Lappeenrannan-vuosistaan muistaakin.

Rivien välistä äänenpainot ja eleet

Stand up -komiikka on parhaimmillaan livenä, mutta näyttää se toimivan kirjanakin.

Patrosen tarinoita lukiessani pystyn kuulemaan koomikon äänenpainot, näkemään eleet ja osaan odottaa yllättäviä käänteitä.

Ja silti lukiessani päädyn yllätetyksi ja huomaamaan, miten mukavasti vinksallaan Matti Patrosen ajattelu on. Kuten se, miksi jääkaapit on hänen logiikkansa mukaan keksitty tai miksi vanhuksille ei pidä antaa istumapaikkaa bussissa. Varsin aukotonta on patroslainen päättely.

Monia tositarinoita arjesta

Kun seuraa Matti Patrosta Facebookissa, tietää, että kirjan tarinoista hyvin moni todellakin on tositarina hänen elämästään ja että loputkin voisivat ihan hyvin olla.

Tarinoiden pohjavireessä ja asenteessa on jotain samaa kuin Markus Kajon Kettus-kirjoissa tai Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajissa, mutta kyllä ne silti täysin omalaatuisiaan ovat.

Ei niin pientä tai arkista asiaa, ettei Patronen siitä juttua vääntäisi. Usein niissä on vitsi muttei aina, mikä sekin on lukemisen rytmin kannalta mukava asia: koko ajan ei jaksaisi kirjaa lukiessaan nauraa ääneen.