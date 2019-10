Kaupunginteatterissa ensi-iltaan tuleva Verkossa-farssi kertoo taksikuskin tasapainoilusta kahden perheen välillä — Farssit ovat toivottuja esityksiä teattereissa, mutta mitä ohjaaja, näyttelijä ja lavastaja saavat niiden tekemisestä?

Katja Krohn vierailee ohjaajana ensi kertaa Lappeenrannassa. Verkossa on tyylipuhdas farssi, joita Krohn ei ole aiemmin tehnyt. Lajityyppinä farssit näyttävät hyvin usein samalta, joten Etelä-Saimaa kysyi, mistä hupailun tekijät tavallisesti saavat palkitsevat fiiliksensä.

Lappeenrannan kaupunginteatterin syyskausi jatkuu farssi ensi-iltaohjelmiston kolmantena jalkana. Suurelle näyttämölle tulee tarjolle brittiläisen farssien mestarin Ray Cooneyn käsikirjoittama Verkossa (2001).

Hupailu kertoo lontoolaisen taksikuskin kaksoiselämästä kahden eri perheen puristuksessa. Kaksoiselämä uhkaa paljastua, kun kuskin eri perheiden toisistaan tietämättömät lapset ihastuvat toisiinsa internetissä.

Verkossa on itsenäinen jatko-osa Cooneyn suosituimmalle farssille Juokse lempesi/vaimosi edestä (1984). Sitä on aiemmin esitetty Suomessa nimellä Linjat kuumina ja Koukussa, jolla sitä esimerkiksi esittää Kokkolan kaupunginteatteri tänä syksynä.

Verkossa sijoittuu aikaan ennen älylaitteita, mutta perusasetelma syntyy netissä, joten teatterijohtajan Iiris Rannion mukaan Lappeenrannassa käytetty nimi on perusteltu. Farssin ohjaa vierailija Katja Krohn, sen kaksinnaivassa pääosaroolissa on Jarno Kolehmainen ja sen on lavastanut Samuli Halla.

Tyylilajina farssi on komedia, jonka viihdearvo on absurdeissa tilanteissa, nopeutuvassa juonessa ja väärinkäsityksissä ja jolla on usein samana pysyvä näyttämökuva. Etelä-Saimaa kysyi, mikä palkitsee ohjaajan, näyttelijän ja lavastajan pysäytyskuvassa tapahtuvassa kiihdytysajossa?

Kai Skyttä Katja Krohnin omista näytelmistä kaupunginteatterissa on aiemmin nähty Iso paha susi.

Ohjaaja Katja Krohn:

— Elämässäni on viime vuosina ollut itsestä riippumattomia ikäviä ja tosi raskaita asioita, joten on ollut ihanaa tehdä juttua, jossa on sekä elämäniloa että erityisesti aina ratkaisu kaikkiin kohdattuihin pulmiin.

— Olen tehnyt paljon komediaa, jossa on aina farssin aineksia, ja minulle on ominaista ulkoisen toiminnan ohjaaminen. Olen tarkka, miten homma toimii fyysisesti. Pilkunviilaajan luonne on eduksi farssissa.

— Verkossa-tarinan taksikuski on hirviö, joka ansaitsisi jäädä kiinni ja joka kauhistuttaisi todellisessa elämässä, mutta farssissa ei tarvitse eläytyä elämän kipeisiin pisteisiin, ja kekseliäisyys on riemastuttavaa.

— Komedian ohjaaminen antaa työryhmässä tilaa naurulle, ja hölmöily on yksi tapa pitää itsensä vireessä. Lapsen kuolemasta kertominen olisi ihan eri prosessi kuin hassuttelu elämän valoisien puolien äärellä.

Farssin nopeus, suunnitelmallisuus ja tempo tekevät hyvää keskivartalopulleudelle. Jarno Kolehmainen

Näyttelijä Jarno Kolehmainen:

— Olen hidas ja laiska, joten perverssillä nopeudella etenevä farssi on täysin ristiriidassa oman perusolemukseni kanssa. Pitää siis löytää itsestä uusi kello, ja kun sen kellopelin saa käymään, se tuntuu hienolta.

— Farssin nopeus, suunnitelmallisuus ja tempo tekevät hyvää keskivartalopulleudelle. Kun ne saa haltuun, tilanteesta löytää yleensä samanlaista onnistumisen iloa kuin täydellisen hiekkalinnan tehneellä lapsella.

Kai Skyttä Samuli Halla lavasti myös kaupunginteatterin edellisen farssin, Puhtaana käteen (2017).

Lavastaja Samuli Halla:

— Suurin palkinto on se, että jaksaa katsoa omaa kädenjälkeä. Staattisen näyttämökuvan tekstuurin pitää välittää tunnelmaa. Tässä lavastus on sukua Pedro Almadovarin elokuville, ja se rikkoo pikkusievyyttä.

— Farssissa lavastukseen liittyy paljon konventioita ja aiemmin tehtyjä ratkaisuja, ja se on yleensä, muttei silti pelkästään tukitoimi. Ovet on rasvattu ensimmäiseksi, ja niiden mittasuhteet ovat osa ohjausratkaisua.

— Alkuperäistekstin lavastusratkaisut on tavallisesti tutkittu tarkoin, eikä niistä kannata poiketa pelkistä persoonallisista syistä. Väärin tehty lavastus voi olla myös vastus. Lavastusratkaisu luo puitteet onnistumiselle.

Verkossa-farssin ensi-ilta Lappeenrannan kaupunginteatterissa 17.10 kello 19.