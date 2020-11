Valoviikot alkavat Imatralla perjantaina, esillä teoksia 18 tekijältä

Pimeä marraskuu saa Imatralla loistetta kolme viikkoa kestävästä valoviikosta. Tapahtuma polkaistiin käyntiin Koskenpartaalla perjantaina Hämärän helmiä -tapahtumassa.

Valoviikkojen myötä eri puolille Imatrankoskea ja muualle Imatralle rakennetaan valoteoksia. Valotaidetta on nähtävillä muun muassa Koskipuistossa sekä yritysten ja tyhjien liikehuoneistojen ikkunoissa.

Valoviikkojen yksinkertaisena tavoitteena on tuoda valoa pimeyden keskelle.

– Ideana on piristää pimeässä kaikkia kanssakulkijoita, tapahtumaa järjestävän Imitsin toiminnanjohtaja Mervi Leinonen kertoo.

Teoksia ovat rakentaneet esimerkiksi koululuokat, työporukat sekä yksittäiset henkilöt. Torigalleriassa entisen Emotionin tiloissa on Mansikkalan koulun 2C-luokan tekemä Ystävyyden virta -himmeliteos.

– Kaikki heidän luokkalaiset osallistuivat himmelin ja pienien figuurien tekemiseen. Se oli aivan mainio juttu, että he lähtivät mukaan, Leinonen iloitsee.

Emotionin ikkunassa on nähtävillä myös Suomen Punaisen Ristin Imatran nuorisojaoston valoteos sekä Saimaan Sissien Tarmon tyttöjen Yö laavulla -teos.

Valoviikkoihin osallistuu myös muun muassa Tanssistudio Jami, jonka tekemä Unelmilla on siivet -teos on nähtävillä Jack&Jonesin entisissä tiloissa.

Yksi teoksista on ollut nähtävillä Koskipuistossa jo hetken aikaa. Kyseessä on Metkat-lastenkulttuuriviikon tekemä Flowers of life -valoteos.

Jarmo Hämäläinen Tämän Ystävyyden virta -nimisen valoteoksen on tehnyt Mansikkalan koulun 2C-luokka. Se on nähtävillä entisen Emotionin ikkunassa.

Teoksista yleisöäänestys

Kaiken kaikkiaan valoviikkoon osallistuu 18 tekijää omilla teoksillaan. Mukana on myös tavallisia imatralaisia, jotka ovat komistaneet pihansa tai puutarhansa valoilla.

Valoteokset julkaistaan Hämärän helmiä -tapahtumassa, joka toimii samalla Valoviikkojen avajaisina. Luvassa on muutakin ohjelmaa, kuten näyttävä tulishow. Tapahtuma alkaa Koskenpartaalla kello 17.

Valoteokset ovat esillä kolme viikkoa, ja niitä voi käydä ihastelemassa silloin kun itselle sopii.

Yleisö voi äänestää hienointa teosta ja äänestäjien kesken arvotaan tuotelahjakortti. Voittajat julkistetaan shoppailutapahtumassa Koskenpartaalla lauantaina 19. joulukuuta.