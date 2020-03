Teatteri Imatra peruuttaa kaikki loppukevään esityksensä koronatilanteen vuoksi. Teatterin ohjelmistossa olisi ollut vielä kevään ajan esityksiä suurproduktio Viidakkokirjasta, sekä kaksi vierailuesitystä: Martti Suosalon tähdittämä Parasta elämässä, sekä Seela Sellan ja Esko Roineen Rakkauskirjeitä.

Teatteri peruu myös Aki Honkatukian juhlakonsertin.

– Hieman tässä on mieli maassa. Mutta jos tästä jotain positiivista voisi löytää, niin se on se, että me olemme kuitenkin suhteellisen onnekkaassa asemassa, sanoo teatterinjohtaja Timo Rissanen.

Onnekkaalla hän tarkoittaa sitä, että Teatteri Imatran kohdalla korona peruuttaa vain reilut parikymmentä esitystä. Isojen teattereiden on pitänyt perua paljon useampia, jopa 250 esitystä.

Teatteri toivoo, että ihmiset vaihtaisivat lippunsa syksyn esityksiin tai lahjakortteihin.

Toni Tervo Martti Suosalo ei esiinny Imatralla tänä keväänä.

Viidakkokirjasta ei lisäesityksiä

Viidakkokirja-musikaali myi hyvin, Rissanen kertoo. Sen alkupään esitykset olivat täysiä, ja niistä ehti kertyä lipputuloja, joten produktio pysyy plussan puolella, vaikka esityksiä joudutaankin perumaan, Rissanen kertoo.

– Se oli yksi meidän isoimpia produktioitamme vuosiin, ja sille tuli suitsutusta joka puolelta, joten kyllä senkin peruminen harmittaa.

Hyvin vetänyt musikaali ei kuitenkaan saa jatkoa esimerkiksi syksyllä, sillä syksyn aikataulut on lyöty jo lukkoon ja sopimukset allekirjoitettu. Lisäksi Viidakkokirjan lavastusta ei voi purkaa sitä rikkomatta, Rissanen kertoo.

Myös kesäteatterin Pokka pitää -näytelmä on myynyt hyvin. Niin kauan, kunnes toisin määrätään, teatteri rakentaa tulevaa kesää sillä periaatteella, että kesäteatteriesitykset pidetään.

– Olemme myyneet siihen jo noin 600 lippua enemmän, kuin viime kesän Tankki täyteen -näytelmään tässä vaiheessa.

Kesänäytelmän lisäksi teatterilla valmistaudutaan parhaillaan myös tulevan syksyn esityksiin.