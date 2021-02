Lappeenrantalainen Madred teki debyyttinsä pitkän kaavan mukaan – Metalliyhtye synnytti esikoisensa paikallisten studiovelhojen kanssa

Eteläkarjalaisella metallimusiikilla on tuplajulkaisun päivä perjantaina. Lemiläisen Stam1nan uuden albumin ohella lappeenrantalaiselta Madredilta ilmestyy pitkäsoitto 26. helmikuuta. Overtime on vieläpä yhtyeen esikoislevy, jota on työstetty pitkään.

– Haluttujen yhteistyökumppaneiden aikatauluissa ja omissa oli paljon soviteltavaa, Madredin laulaja-kitaristi Oskari Hurskainen perustelee.

Albumin on yhdessä bändin kanssa tuottanut Miitri Aaltonen, joka vastaa myös sen miksaamisesta sekä äänittämisestä yhdessä Jarkko Mattheiszenin kanssa.

Madred on vuonna 2009 perustettu thrash metal -yhtye, joka on kouliintunut bändikisoissa ja muun muassa Mokoman sekä Stam1nan lämmittelypesteissä. Ennen debyyttialbumia yhtye on julkaissut demotallenteiden lisäksi kolme EP:tä.

Digitaalisesti aluksi julkaistavalla Overtimella on pelkästään uutta materiaalia, jota on työstetty tyypilliseen Madred-tyyliin.

– Joku iskee riffin pöytään, ja siitä aletaan yhdessä kasata sävellystä ja sovitusta treenikämpällä, Hurskainen kertoo.

Biisien sanoitukset ovat pääasiassa hänen ja basisti Aapo Peuhkurin käsialaa, mutta Hurskaisen mukaan jokaisella bändiläisellä on sana vapaa ja mahdollisuus vaikuttaa tekstien sisältöön. Esikoispitkän sanoituksissa sitä ovat muun muassa ilmastonmuutos ja siihen liittyvä välinpitämättömyys itseironian kautta suodatettuna.

Overtime ilmestyy digitaalisilla alustoilla, mutta Madred suunnittelee levystä myös fyysistä julkaisua, kunhan keikat joskus alkavat. Bändi on kehuttu live-esiintyjä Eurooppaa myöten, ja viimeksi sitä kuuli lavalla Nuijamiehessä syksyllä.

Madredin nykykokoonpano on ollut koossa vuodesta 2012. Hurskaisen ja Peuhkurin kanssa siinä soittavat soolokitaristi Harri Tikka ja rumpali Viljami Rings.