Jostain kotoisin -ryhmän uusin etappi on Lappeenranta — Viisihenkinen taiteilijaryhmä esittäytyy installaatioilla ja maalauksilla Idässä

Taidekeskus Idän maaliskuun näyttely on Jostain kotoisin -ryhmän kiertonäyttely. Viisihenkinen taiteilijaryhmä on pitänyt näyttelyitä yhdessä vuodesta 2008. Ryhmän yhteinen matka käynnistyi Lahdesta ja on jatkunut Porvoon, Joensuun, Varkauden, Juvan, Savonlinnan, Oulun ja Mikkelin kautta. Lappeenranta on kiertävien näyttelypaikkojen yhdeksäs etappi.

Jostain kotoisin -ryhmän taiteilijat ovat Raija Marttinen, Susanna Pälviä, Hanna Räty, Marja- Riitta Siimala ja Hanna Vahvaselkä. Idässä heiltä on esillä installaatioita ja maalauksia sekä matkakuvia muun muassa kipsistä, metallista, puusta ja vahasta.

Raija Marttinen, Menneet kesät: Nostalgia (yksityiskohta).

Imatran Valtionhotellissa voi puolestaan fiilistellä vielä Samuli Putron tuoreen albumin Pienet rukoukset -julkaisukeikan tiimoilla. Hotellissa esillä olevat Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataideopiskelijoiden näyttelyn teokset käyvät vuoropuhelua Putron albumin kanssa.

Jostain kotoisin — Etappi 9 -näyttely taidekeskus Idässä (Valtakatu 66, Lpr) 7.— 31.3. Avajaiset 6.3. kello 18.

Pienet rukoukset -näyttely Imatran Valtionhotellissa 16.3. saakka.