Anna-Maria Paadar tuli töihin Lappeenrantaan, ja ammensi Saimaa-esitykseen aineksia ukin veneestä ja lapsuuden kesistä – Lappeenrannan tanssiteatterin uutukainen saa kantaesityksensä vihdoin keskiviikkona

Ukin vene Saimaalla. Se on Anna-Maria Paadarin rakas muisto lapsuuden kesistä, joita hän askelsi Imatralla. Vene ja sitä ympäröivä vesialue symboloivat mieli- ja muistikuvissa puhtautta ja rauhaa, joista Paadar alkoi kehitellä koreografiaa tanssiteokselle, kun Lappeenrannan tanssiteatteri oli perustettu kesällä 2017.

Välissä oli tanssiteatterin ensimmäinen ensi-ilta, Sudenmorsian tammikuussa 2018, mutta sitten koreografi sai käsiinsä Petter Sairasen käsikirjoituksen.

– Upeaa runollista tekstiä, Paadar toteaa sanoista, joita on rytmittänyt liikkeeksi teatterin kasvaneen ryhmän kanssa sen ensimmäiseen kantaesitykseen Saimaa.

Saimaalla on tuhansien vuosien historia järvenä, eikä tanssiteostakaan ole kiirehditty näyttämölle. Työstön aikana on tullut muutoksia, mutta kivijalka on kestänyt.

Kai Skyttä Ossi Välimäki (selin) ja Laura Tykkyläinen ovat säveltäneet musiikin Saimaa-teokseen, jossa tanssivat muun muassa Ida Teeri (edessä), Anna-Maria Paadar ja Eerika Kraft ja jonka on ohjannut Aapo Stavén (peilissä).

Virgo-musikaali Tampereella vuonna 1997 vakuutti Paadarin alanvalinnasta. Hän oli aloittanut klassisen baletin harrastuksen Tampereen balettiopistossa 7-vuotiaana. Pikkuhiljaa tuli lisälajeja, ja niiden monipuolisempi ilmaisumaailma jätti baletin sivuaineeksi.

– Tykkäsin seistä kiinni tangossa, treenata asentoa ja siitä, että opettaja on tiukka.

Treenaaminen oli kivaa, muttei se juttu. Esiintyminen oli, ja siinä muiden lajien tanssiinkutsu oli klassista balettia houkuttelevampi.

Virgon aikoihin Paadar kävi lukiota, ja hänellä oli musikaalissa tanssitöiden ohella soololauluesityksiä.

– Huomasin olevani oikealla uralla.

Paadarin ääni kestää lauluroolit, ja hän käy laulutunneilla edelleen.

Laulaja, näyttelijä vai tanssija? Hän kertoo pohtineensa sitä aina silloin tällöin.

– Tanssi on tuntunut rakkaimmalta aina. Sen tuomiin haasteisiin suhtautuminen on ollut intohimoisinta.

Paadar on tanssijanuralla liikkunut "performing arts -osastolla", sekä showtanssijana että teatteriproduktioissa, ja musiikki on ollut töissä olennainen osa.

– Esiintyvän taiteilijan työ on monipuolista ja luontevaakin, sillä olen aina halunnut esiintyä.

Kai Skyttä Anna-Maria Paadarin sukunimi on peräisin Lapista Inarin lähellä sijaitsevasta Paadarin kylästä, mutta hän on asunut koko elämänsä Etelä-Suomessa.

Baletti on hyvä pohja kaikelle tanssille ja Paadarille rakas laji edelleen. Ballerinan ura ei koskaan ollut haaveena, mutta tanssijan uraa Paadar alkoi puntaroida, kun tanssiopettajan opinnot Kuopiossa alkoivat.

Se oli toisten kuiskuttelua korviin, johon hän kertoo suhtautuneensa aina, että "emmä, ei se sillai ollut tavoite".

Paadar muutti Lappeenrantaan työn perässä viisi vuotta sitten. Hän opettaa tanssiopistossa kaikenikäisiä ryhmiä päälajeinaan jazz- ja nykytanssi, mutta myös showtanssia ja pienten lasten ryhmille vielä taidetanssin perusteitakin.

Tanssijan työ olisi yksinäistä treeniä silloinkin, kun ei huvita, ja sulkisi kaiken tämän pois.

– Tanssinopettajana ei tunnu vähemmän tanssijalta, vaan siltä, että minulla on paljon enemmän annettavaa. On hienoa, kun voi tehdä kaikkea, Paadar pohtii.

Kokemusta vahvistaa ikääntyminen. Kahden lapsen äiti täytti 40 vuotta viime vuonna ja pitää ikää henkisesti hyvänä.

– Taide ja taiteen opettaminen edellyttävät kypsyyttä, että on elänyt, nähnyt ja kokenut.

Opettaminen on ihmisten kanssa tehtävää ryhmätyötä, ja toiset ihmiset ovat tärkeitä myös koreografille.

Kai Skyttä Anna-Maria Paadar (vas.) hakee koreografioihinsa lopullista muotoa kokeilun ja tanssijoiden avulla. Kuvassa ovat myös tanssijat Ida Teeri ja Eerika Kraft sekä muusikot Laura Tykkyläinen ja Ossi Välimäki.

Nykytanssi antaa Paadarin mukaan monipuoliset mahdollisuudet koreografioiden tekemiseen, mikä sekin vahvisti baletin jättämistä sivurooliin omalla uralla.

Liikkeen luonnin into vahvistui Raumalla tanssijana Victor/Victoria-musikaalissa 2000-luvun alussa ja röyhähti ilmiliekkeihin opettajaopinnoissa.

– Sai ohjausta ja sai tehdä, Paadar muistelee yhä säkenöivin silmin.

Tanssinopettajat tekevät yksittäisiä koreografioita kouluryhmille jatkuvasti, ja isompia sekä pitkäkestoisempia projekteja Paadar on tehnyt entisten kotikulmiensa teattereihin Pirkanmaalla. Etelä-Karjalassa suuria juttuja ovat olleet Lappeenrannan tanssiteatterin ensi-illat.

Mitä koreografia vaatii? Mikä voisi olla polttoainetta esimerkiksi Saimaa-nimiselle teokselle?

Paadaria inspiroi musiikki. Hän saa siitä ideoita ja virikkeitä, samoin vaikka jo yhdestä käsikirjoituksen sanasta. Esimerkiksi aallosta.

– Miten aalto elää liikkeessä, sen rytmistä voi kehitellä. Kokeilemalla ja tutkimalla ideat etenevät.

Paadar istuu ryhdikkäästi Lappeenrannan pääkirjaston lukusalin hiljaisessa huoneessa. Virikkeitä syöttäviä kuulokuvia ei tunge täällä pään sisään, mutta kadulla ja muualla aistielämykset kääntyvät usein liikekieleksi, jonka taltiointi on nykyisin vaivatonta.

– Kirjoitan paljon paperille, ja jos ei ehdi, liikkeen voi kuvata kännykällä.

Koreografi on kuin kapellimestari tai säveltäjä, jonka nuotteja työryhmä sovittaa näyttämölle.

– Valmiin paketin suunnittelua tehdään paljon, mutta sellaisesta jää usein puuttumaan jotain. Tanssijaryhmän kehojen ja liikkeiden tunteminen parantaa kokonaisuutta.

Työryhmän antama inspiraatio on ollut tärkeätä Saimaassakin.

Kai Skyttä Anna-Maria Paadar tekee runsaasti muistiinpanoja, kun suunnittelee koreografioita.

Lappeenrannan tanssiteatterin seuraava ensi-ilta on Saimaa-teoksen kantaesitys. Paadar on laatinut koreografian "saumattomassa yhteistyössä" ohjaaja Aapo Stavénin ja muusikoiden Laura Tykkyläinen sekä Ossi Välimäki kanssa.

– Kaikilta on tullut mahtavia oivalluksia teokseen, hän kiittelee kollegoitaan.

Saimaa on nykytanssiesitys, jossa on tarinallista tekstiä, musiikkia ja laulua.

– Sieltä voi bongailla ajatuksia ja liikealkioita.

Sudenmorsian oli kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä, mutta uusi teos vie tanssiteatterin Nuijamiehen lavan tanssimatolle.

– Näyttämö on neliömäisempi, mikä helpottaa kokonaiskuvan saamista, kommentoi uutta alustaa.

Saimaa on tanssiteatterin oma uusi esitys ja kasvattaa ryhmää myös fyysisesti. Lavalla on viisi esiintyjää, kun Sudenmorsiamessa oli yksi vähemmän, ja kaksi muusikkoa.

Tunkua näyttämölle olisi ollut enemmänkin.

– Produktion pääsykokeissa oli paljon hakijoita, kaukaisimmat Joensuusta, Paadar kertoo.

Hänen mukaansa se todistaa, että ihmisillä on halua esiintyä ja että heiltä löytyy isosti taitoa.

Pääsykokeiden perusteella esitykseen valikoitui uutena nimenä Eveliina Vartiainen, joka harjoittelee Lappeenrannassa showtanssia ja jota koreografi ja tanssijakollega kuvaa "erittäin sulavaliikkeiseksi".

Teoksen valmistuksen jo alettua ensembleen tuli vielä Eerika Kraft, jonka "harvinaislaatuista lahjakkuutta" tanssiteatteri ei halunnut päästää käsistään, vaan muokkasi mieluummin teosta uusiksi viiden tanssijan kuosiin.

Lappeenrannan tanssiteatterin teoksen Saimaa kantaesitys 12.2. kello 19. Kuusi esitystä, joista viimeinen 21.2.