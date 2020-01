Etelä-Saimaan elokuvakriitikko Timo Alho: Suomalaiset ovat James Bond-kansaa — Kevään ensi-illoissa puhutaan mandariinikiinaa ja lähdetään Heinähatun mukaan koulutielle

Golden Globe -palkitut elokuvat valtaavat suomalaiset elokuvateatterit alkuvuodesta.

— Nykyisin elokuvia yritetään saada levitykseen vielä palkintohuuman aikana. Elokuvien levittäjät ovat ymmärtäneet palkintojen vaikutuksen elokuvien katsojamääriin, toteaa Etelä-Saimaan elokuvakriitikko Timo Alho.

Alho uskoo Golden Globe -menestyksen vaikuttavan esimerkiksi tällä viikolla ensi-iltansa saavan Jäähyväiset-elokuvan suosioon Suomessa.

— Jäähyväiset on pieni elokuva, joka kertoo yhden perheen elämästä ja isoäidin kuolemasta mandariinikiinaksi. Se, että elokuva on palkittu rapakon takana, houkuttelee monia ihmisiä sitä katsomaan. Samaan ilmiöön uskon myös koreankielisen Parasite-elokuvan kohdalla. Peanut butter falcon ei ollut ensin suuri elokuva Amerikassakaan, mutta kierrettyään erilaisilla festivaaleilla, se alkoi saada lisää katsojia.

Jos supersankarielokuvia ei lasketa mukaan, kevään elokuvista uusi James Bond on suurin budjetiltaan.

— Mutta ei Taistelulähetit-elokuvankaan tekeminen mitään halpaa ole ollut. Elokuvaa varten sen tekijät harjoittelivat puoli vuotta pellolla ihmisten liikkumista ja kameran liikeratoja. Sitten mukaan tulivat muun muassa poterot ja muut esteet. Elokuvan tekeminen seitsemällä otolla vaati tarkan suunnitelman siitä, milloin kamera liikkuu ja missä. Tyyli oli sellainen, että jälkeä ei voinut korjata leikkaamalla, kuvailee Alho.

Bondeilla satoja tuhansia katsojia

Alho ennustaa, että kevään elokuvista suomalaisiin uppoaa parhaiten uusi James Bond -elokuva No time to die.

— Suomalaiset ovat James Bond-kansaa. Skyfall sai Suomessa hurjat 640 000 katsojaa ja Spectrekin 600 000. En usko, että muut elokuvat yltävät suosiossa Bondin lähelle.

Muita menestyjäehdokkaita ovat Mulan ja Pikku naisia -elokuvat.

— Disney-elokuvat saavat aina katsojia ja myös tammikuun lopussa elokuvateattereihin tuleva Pikku naisia voi kiinnostaa suomalaisia. Elokuvan pohjalla olevat kirjat ovat kuitenkin tuttuja monille meistä.

Lasten elokuvat saavat usein lisää katsojia kuin huomaamatta.

— Niitä kun tulevat tavallisesti katsomaan myös lasten vanhemmat tai isovanhemmat.

Joillekin kriitikoille lastenelokuvien katsominen voi olla vaikeaa, koska he eivät kuulu niiden varsinaiseen kohderyhmään.

— Jotkut pressinäytösten järjestäjät ovat niin fiksuja, että kutsuvat paikalle myös salillisen lapsia. Itse ainakin saan lisää voimaa lasten mukanaan tuomasta energiasta.

Raimo Eerola Kriitikko on huolissaan suomalaisen komedian tilasta.

Suomalainen komedia lainaa ideoita Ruotsista

Suomalaisia elokuvia ei kevään ensi-illoissa juuri nähdä. Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen sekä Tuukka Temosen ohjaama Aika, jonka sain ovat kevään ainoat suomalaiset tarinat elokuvateattereissa.

Tai on vielä yksi, jota Alho ei haluaisi listalle ottaa — Se mieletön remppa, joka saa ensi-iltansa helmikuussa. Elokuva, jonka vuoksi kriitikko on huolissaan suomalaisen komedian tilasta.

— Suomalaisen komedian alalla ei ole keksitty pitkään aikaan mitään uutta. Lainaamme nykyisin niin paljon ideoita ja aiheita Ruotsista ja Norjasta. Sillä tavalla syntyy elokuvia, joissa suomalaiset käyttäytyvät kuin ruotsalaiset tai norjalaiset — ovat iloisia, pirteitä ja energisiä! Ne elokuvat saavat kuitenkin katsojia, suomalaiset haluavat katsoa hölmöilyä, kun tarjolla ei ole parempaakaan, kritisoi Alho.

Kriitikko toteaa, että suomalainen huumorintaju on omalaatuinen asia.

— Esimerkiksi Jani Volasen ohjaamassa Häiriötekijä-elokuvassa kiteytyy suomalainen mentaliteetti, kun tunnelmat vaihtelevat synkähkön, hauskaa, pahalta tuntuvan ja vaivaannuttavan välillä.

Talven ja kevään elokuvia

24.1. Taistelulähetit

Voitti Golden Globissa parhaan elokuvan palkinnon ja Sam Mendes palkittiin parhaana ohjaajana.

Mielenkiintoinen kuvaus ensimmäisestä maailmansodasta. Elokuva näyttää siltä, että se on kuvattu yhdellä otoksella, mutta otoksia oli oikeasti seitsemän.

24.1. Jäähyväiset

Golden Globe -gaalassa elokuva sai parhaan pääosan esittäjän palkinnon Awkwafinan työstä.

Amerikkalainen elokuva, perhekuvaus, jossa puhutaan mandariinikiinaa.

31.1. Parasite

Sai Golden Globissa parhaan vieraskielisen elokuvan palkinnon.

Joon-ho Bongin ohjaama koreankielinen, omalaatuinen elokuva, jota yhdistää perhedraama, jännitys ja musta huumori.

31.1. Pikku naisia

Greta Grewigin ohjaama elokuva, joka perustuu Louisa May Alcottin kirjaan Pikku naisia sekä joihinkin muihinkin hänen teoksiinsa.

31.1. Hiomattomat timantit (Netflix)

Elokuva on kahminut palkintoja ja on näytetty elokuvateattereissa Amerikassa, mutta tulee Pohjoismaissa suoraan Netflixiin.

Pääosassa draamajännärissä on timanttikauppiasta esittävä Adam Sandler.

14.2. The Peanut Butter Falcon

Downin sydroomainen poika karkaa hoitokodistaan tullakseen showpainijaksi ja törmää matkan varrella toiseen karkulaiseen.

19.2. Se mieletön remppa

Sami Hedbergin ja Kiti Kokkosen tähdittämä komedia unelmiensa talon kanssa keskelle remonttisoppaa joutuvasta pariskunnasta.

13.3. Aika, jonka sain

Tuukka Temosen ohjaama ratsastuselokuva, joka on kuvattu Kouvolan seudulla. Kertoo ratsastajasta, joka vammautuu ja hänestä tulee pararatsastaja.

Pääosassa Olga Temonen.

20.3. Hiljainen paikka 2

Kauhuelokuva, jossa John Krasinski palaa ohjaajaksi, pääosassa Emily Blunt.

Ensimmäinen osa oli intensiivinen ja sen jännitys perustui pitkälti äänettömyyteen. Se vaikutti katsojiinkin.

3.4. James Bond: No time to die

Kevään suurin elokuva ja Daniel Craigin viimeinen Bond-rooli.

Ohjaajana on Gary Joji Fukunga ja käsikirjoitus on Phoebe Waller-Bridgeltä.

Lapsille

14.2. Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen

Heinähattu aloittaa koulun ja Vilttitossulla on tylsää ilman leikkikaveria.

6.3. Eteenpäin

Pixarin uusi fantasiaseikkailu.

25.3. Mulan

Disneyn animaatioelokuvan näytelmäversio, joka ei ole musikaali, vaikutteita miekkasankarielokuvista.

Supersankarielokuvat

7.2. Bird of prey: And the fantastic emancipation of one Harley Quinn

29.4. Black widow

Lähde: Elokuvakriitikko Timo Alho