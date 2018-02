Parempi kuin internet: Vaikka muut tietoliikenneyhteydet pettäisivät, radioamatöörin laitteet toimivat vielä sittenkin Tänään vietetään maailman radiopäivää. Mika Strandén Radioamatööri John AhlbomJ harrastaa sekä kauko-, että lähiyhteyksiä. Hän kommunikoi puhuen ja morsesähköttäen.

Lappeenrantalaisen John Ahlbomin, kollegoille OH5NZ:n kotikomentokeskuksessa kuuluu melkein juuri sellaisia ääniä, kuin maallikko voisi kuvitellakin. Morsetusta ja muuta.

Äänien seasta kuuluu puhetta. ”Täällä OH5EAB. Yritän Kosovoon 20-metrisellä bandilla.”



Maallikosta puhe kuulostaa lähinnä heprealta. Ahlbom tajuaa heti, että kaakkoissuomalainen Heimohan se siinä kertoo ottavansa tietyllä radioamatöörialueella yhteyttä maahan, joka lisättiin tammikuun lopulla uudeksi maaksi radioamatöörien listalle.

Sillä Suomen maatunnus on OH, sama kuin lentokoneilla. Kaakkois-Suomen aluetunnus on 5, ja sen perässä on harrastajan oma tunnus.



Maailmassa on noin 340 radioamatöörimaata. Niiden rajat eivät ole samoja kuin valtioiden. Esimerkiksi Serbian amatöörit luokittelevat omaksi maakseen, vaikka Kosovo pitää sitä autonomisena maakuntanaan.

Tutkinto vaaditaan

Paikallisiin yhteyksiin riittävät laitteet saa parilla satasella.

Radioamatööriksi pääsee vain suorittamalla pätevyystutkinnon. Suomessa sitä valvoo Viestintävirasto.



Silti Suomessa radioamatööriharrastus on lähinnä juuri sitä, harrastus. Maailmalla amatöörit ovat olleet myös tositoimissa. Kun sähköinen viestintä pettää, niin radioamatöörin antennista viesti kulkee edelleen toiseen. Lisäksi laitteet saa yleensä toimimaan myös akuilla, ja virtaa voi tuottaa vaikka liikuteltava generaattori.



Esimerkiksi Nepalissa vuonna 2015 sattunut maanjäristys tuhosi maan puhelinverkon, joten intialaiset radioamatöörit pystyttivät sinne radioasemia maan sisäisen ja ulkomaan viestiliikenteen hoitamiseen.

Viranomaiset ja radioamatöörit ovat harjoitelleet yhteistä kriisiviestintää

Suomessakin, sillä ei viestintäyhteyksien katkeaminen vaadi kovin kaukaista kuvittelemista täälläkään. Vaikka niin, että lunta on satanut päiväkausia, tykky katkoo puita sähkölinjoille, sähkönjakelu katkeaa. Netti pimenee, kännykät, radiot ja telkkarit näyttävät mustaa.







Mika Strandén Radioamatöörin pöydällä on monenlaisia laitteita.

Pienilläkin pärjää

Ahlbomin takapihalla komeilee noin 40-metrinen antenni. Sillä on sen verran kokoa, että se pystyy lähettämään ja vastaanottamaan radioaaltoja ympäri maailman.



Pienemmilläkin laitteilla pärjää. Amatöörit voivat ottaa muutaman kymmenen kilometrin etäisyyksille yhteyksiä myös vaikka reppuun mahtuvalla kalustolla, ilman sähköverkkoja vai tukiasemia.

— Paikallisiin yhteyksiin riittävät laitteet saa parilla satasella.



Vaikka Internet yhdistää maailmaa, Ahlbomin harrastamista se ei ole juuri muuttanut. Netti on vain lisä. Se näyttää esimerkiksi, ketä muita on parhaillaan aktiivisina.





Radioamatöörit

Maailmalla noin 1,5 miljoonaa harrastajaa.

Eniten harrastajia Yhdysvalloissa, Japanissa ja Saksassa.

Suomessa noin 4 000, naisia kymmenkunta.

Lappeenrannan Saimaan Viitoset -yhdistyksessä 68.

Lähde: Saimaan Viitoset