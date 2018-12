Kirja-arvio: Tellervo on hurmaava Tinder-romaani keskenkasvuisista aikuisista

Tellervo on palkitun runoilijan Henriikka Tavin ensimmäinen romaani. Sen hyvä laatu ei tule yllätyksenä.

Teosta lukee kirvelevässä nosteessa. Huvittaa aivan armottomasti, sillä kevyen painava tarina on verraton satiiri ja aikalaisromaani rakkaudettomuudesta.

Romaani on rennosti toisinkirjoitettua Bridget Jonesia, myös yliviritettyä chick litiä, veikeää genreillä, sävyillä ja tyyleillä leikittelyä.

Nimihenkilöllä on ongelma: miten saisi hankittua elämän ja miten tulla sellaiseksi, jota joku voisi rakastaa.

Tellervon pyristelyjen kautta Tavi kuvaa Tinder-sukupolven kokemusta ja keskenkasvuisten aikuisten tarpeita self helpin ja gurujen maailmassa.

Lukijan käy välillä sääliksi neljääkymppiä lähestyvän antisankarittaren säädöt pariutumisen onnistumiseksi.

Tellervo opiskelee, on kioskimyyjänä ja laulaa kuorossa. Hän on tunteissaan ja sosiaalisissa taidoissaan vähän myöhäsyntyinen, luontaisesti.

Kun tämä urbaani citysinkku kohtaa amerikkalaisen rakkausgurun Rory Rayen, kaikki muuttuu.

Ystävänsä Hennin kanssa Tellervo perustaa opintopiirin, jossa opiskellaan rakkautta ja ”tunnelihaksia”. Palkkiona on parisuhde. Ilman sitä on jotenkin vajaa.

Ystävysten suhde on tarkkanäköisyydessään jännittävää luettavaa. Naisten suhteessa on sekä henkistä väkivaltaa että riippuvuutta.

Tinder-matcheja kuitenkin riittää. Tellervon deiteistä yksi kohoaa yli muiden.

Hän on Jarkko, joka koituukin lopulta kohtalokkaaksi. Eihän self helpistä ja guruista ole aikuisuuteen kasvattajiksi.

Tavi kirjoitti teostaan Iowassa kansainvälisessä kirjoitushankkeessa, jonka fokus oli paikallisuuden leimassa.

Muun muassa tässä on yksi syy siihen, että kerrontaan on upotettu kohosteisia wikimääritelmän kaltaisia selityksiä.

Siellä piilee myös latteuksia ja kliseitä, mutta tarkoituksellisesti. Niissä keskenkasvuisuuden parodia ja aikamme naiivius yltävät huippuunsa.

Tavin sinkkuromaani on valloittava paletti tragikomediaa, myötähäpeää, noloja tilanteita ja terapeuttista tunnistamista.

Seija Forsström

Hyvää: Energinen kuvaus Tinder-sukupolven pyristelystä kohti aikuisuutta.

Erityistä: Tavi on saanut HS:n ja Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinnon sekä Tanssiva karhu -palkinnon.