Jazzilta lupailee telepaattista yhteissoittoa, kitaristi Mathias Sandbergin levynjulkaisukiertye pysähtyy Lappeenrannassa keskiviikkona

Lappeenrannassa kuullaan keskiviikkona korkeatasoista jazzia, kun jazzkitaristi ja säveltäjä Mathias Sandberg saapuu trionsa kanssa keikalle ravintola Lamppuun. Sandberg on hiljattain julkaissut levyn The Doctor, ja keikka Lappeenrannassa on osa levynjulkistuskiertuetta.

Sandberg on nimekäs ja aktiivinen freelancemuusikko. Hän on opiskellut Manhattan School of Musicissa New Yorkissa ja Berklee College of Musicissa Bostonissa. Viimeiset kymmenen vuotta hän on työskennellyt muun muassa Georg Riedelin, Pierre Swärdin, Peter Asplundin, Nick Mancinin, Jukka Eskolan, Teppo Mäkysen ja Manuel Dunkelin kanssa ja kiertänyt esiintymässä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.

Sandbergin levyllä The Doctor kuullaan tiedotteen mukaan hänen omalaatuista hard swingin', groovy & soulful jazz-sekoitusta vahvoilla melodioilla, rytmisesti leikkisää improvisaatiota ja lähes telepaattista yhteissoittoa.

Mathias Sandbergin lisäksi triossa soittavat basisti Zacharias Holmkvist ja rumpali Stefan Brokvist.

Mathias Sandberg Trio Lappeenrannassa ravintola Lampussa ke 28.10. alkaen klo 20.