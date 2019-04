Imatralaislähtöisen Veera Vennon, 21 matka The Voice of Finland -kilpailussa päättyi livelähetykseen. Hänen tulkintansa Elviksen Can´t help falling in love -kappaleesta ei saanut tähtivalmentajilta ja katsojilta tarpeeksi ääniä semifinaaliin.

— Pettymyshän se oli, kun sitä omaa nimeä ei tullut. Nälkä kasvoi syödessä, kun pääsi kisassa eteenpäin. Kokemus oli kuitenkin ainutkertainen ja hieno. Olin tyytyväinen kilpailusuoritukseeni, kertoo Vento.

Pettymyshän se oli, kun sitä omaa nimeä ei tullut. — Veera Vento

Haikeutta kokemukseen toi Vennon tähtivalmentajan Olli Lindholmin yllättävä kuolema. Ensimmäinen livelähetys viime perjantaina omistettiinkin Lindholmin muistolle.

Puolen vuoden kilpailurupeama

Vaikka oma kilpailutaival päättyi, pääsee Vento vielä mukaan The Voice of Finlandin tunnelmaan. Hän menee Turun Logomolle ylihuomenna perjantaina.

— Siellä ollaan haastisbäkkärillä kannustamassa muita. Nyt ei tarvitse itse jännittää isolle lavalle menemistä!

Vento aikoo jatkaa ohjelman seuraamista myös semifinaalin (19.4.) ja finaalin (26.4.) osalta.

— Kilpailurupeamani kesti kaikkinensa puoli vuotta. Siitä tuli osa arkea ja Tvof-porukasta vähän kuin toinen perhe.

Olli Lindholm kehotti Ventoa olemaan oma itsensä

Vento kokee oppineensa paljon niin tähtivalmentajilta, laulunopettajilta kuin muulta ohjelman henkilökunnalta.

— Päällimmäisenä tunnen oppineeni paineensietokykyä. Harjoitusta esiintymisestä tuli ohjelman aikana niin paljon, että muistan myös nauttineeni lavalla, en vain jännittäneeni. Sain voimaa yleisöstä.

Tähtivalmentaja Olli Lindholm ehti myös antaa Vennolle mieleenpainuneita ohjeita.

— Hän sanoi minulle, että älä yritä liikaa, ole oma itsesi, laula vaan.

Imatralle kesän viettoon

Vennon suunnitelmissa ei tällä hetkellä ole uusiin laulukilpailuihin osallistumista.

— Nyt saa niitten osalta hengähtää.

Ensi kesäksi Vento on jo buukattu muutamille hääkeikoille.

— Katson mitä muuta kesä ja syksy tuo tullessaan.

Joensuussa toista vuotta kansainvälistä taloutta opiskelevan Vennon lukuvuosi päättyy toukokuun puoliväliin mennessä.

— Tulen Imatralle viettämään kesää, Vento kertoo — ja kiittää vielä kaikkia häntä kilpailun aikana kannustaneita.