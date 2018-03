Pakko päästä yksin korpeen — Entinen IT-konsutti Jukka Kosonen jätti stressaavan elämän ja ryhtyi keskittymään siihen, mistä nauttii Jukka Kosonen haluaa muistuttaa, että työlle ei saisi antaa liian suurta valtaa elämässä. Kosonen rentoutuu luonnossa kameran kanssa. Hänen valokuviaan on parhaillaan esillä galleria Pihatossa. Mika Strandén Jukka Kososen ensimmäinen yksityisnäyttely on esillä galleria Pihatossa.

Jukka Kososen valokuvassa mies itse makaa metsässä sulautuneena sammalpeitteeseen. Kuva kertoo paljon hänen sielunmaisemastaan.

Kosonen tunnetaan yhdistysaktiivina ja joviaalina miehenä, mutta hänen sosiaalinen kiintiönsä täyttyy aika nopeasti.

— Minun on saatava olla yksin. Viihdyn yksin korvessa. Mitä syrjemmässä, sitä parempi, Kosonen sanoo.

Erityisesti hän nauttii luonnosta silloin, kun pakkanen paukkuu, myrskytuuli riehuu tai olosuhteet ovat muuten haastavat.

Kososen mieleen on painunut esimerkiksi syysmyrsky Saimaan Huuhanrannassa, kun aaltojen pärskeet lensivät kymmenien metrien päähän kastellen retkeilijän. Tai Päihänniemen kiertäminen tänä talvena 25 pakkasasteessa.

— Minulla on sairaalloinen viehtymys mitellä luonnonvoimien kanssa, Kosonen naurahtaa.

Jukka Kosonen Valokuva nimeltään We are the one kertoo Jukka Kososen sielunmaisemasta. Kun katsoo tarkasti sammalmättääseen, sieltä voi havaita sammaleeseen sulautuneen miehen.

Luonnon rauhaa ei tarvitse etsiä kaukaa.

— Rajan pinnasta löytyy mahtavia paikkoja, joista moni paikallinenkaan ei tiedä. Ja Ruokolahden retkeilyreitiltä löytyy niin jylhiä maisemia kuin olisi Lapissa.

Kosonen on nyt viisikymppisenä tyytyväinen elämäänsä. Hän opiskelee liiketaloutta Sampo-ammattiopistossa, toimii Suomen kameraseurojen liiton puheenjohtajana, bloggaa Pontti.fi-portaaliin ja pitää netissä myös valokuvapäiväkirjaa.

Vapaa-ajalla hän suuntaa luontoon kameran kanssa. Yhä useammin metsään ajaa myös geokätköily.

— Se on yllättävän koukuttavaa. Geokätköilyn myötä on tullut löydettyä myös hyviä kuvauskohteita.

IT-ala oli kuluttavaa

Aina elämä ei ole ollut yhtä hyvin tasapainossa.

Kosonen muutti Lappeenrantaan parikymmentä vuotta sitten työn perässä. Hän työskenteli pitkään Postissa esimies- ja päällikkötehtävissä ja siirtyi myöhemmin Accenturelle sovelluspäälliköksi.

— IT-ala voi olla tosi kuluttavaa.

Kun ison projektin deadline pukkaa päälle, paine ja kiire on kova, ja töitä painetaan myös illat ja viikonloput. Pari vuotta sitten Kosonen päätti laittaa IT-uralleen stopin.

— 20 vuotta alaa on jo nähty, eikä sinne ole enää minkäänlaista paloa.

Kuvasretket olivat paineisimpina työvuosina Kososen keino jaksaa.

— Muutaman tunnin onnistunut kuvaussessio luonnossa voi vastata useamman päivän lomaa. Se purkaa stressin, vapauttaa ja rentouttaa.

Galleria Pihatossa Lappeenrannassa on parhaillaan esillä Kososen ensimmäinen yksityisnäyttely States of mind, jonka johtavana teemana on ihmisen suhde luontoon ja luonnon merkitys henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäjänä.

— Työlle ei saisi antaa liian suurta valtaa elämässä. Olen nähnyt, miten se voi polttaa loppuun.

— Luonnossa on hyvä kuunnella itseään, maata pehmeällä sammalmatolla, huomata kauniit yksityiskohdat, komeat taivaan värit ja tuntea olevansa osa luontoa. Sen avulla arkiset ongelmat asettuvat oikeisiin mittasuhteisiin.

Jukka Kosonen Jukka Kososen takapihalta löytyy koivikko, joka on kaunis eri vuodenaikoina.

Jukka Kosonen

Syntynyt vuonna 1967 Savonlinnassa.Asunut vuodesta 1996 lähtien Lappeenrannassa.Entinen IT-konsultti, nykyinen opiskelija, valokuvaaja, bloggaaja ja yhdistysaktiivi.Saimaan kameraseuran puheenjohtaja 2013—2017. Vuoden 2018 alusta Suomen kameraseurojen liiton puheenjohtaja.Perheeseen kuuluu kaksi lähes aikuista poikaa ja pari kissaa.