Syksyn ensimmäinen joululeffa, Judy Garlandin viimeiset vuodet ja väärään maahan eksynyt animaatio — Viikon ensi-iltaelokuvat saavat vähän tähtiä, mutta yksi niistä tekee zombeista taas hakkelusta

Adventtikynttilä ruutitynnyrillä

Täydellinen joulu (Suomi, 2019).

Ohjaus: Taru Mäkelä.

Rooleissa: Antti Luusuaniemi, Elena Leeve, Pirkko Mannola, Mikko Leppilampi, Maria Ylipää, Lotta Lindroos, Iikka Forss, Saara Kotkaniemi ja Aku Hirviniemi, Kari Ketonen, Krisse Salminen.

Kesto 95 minuuttia.

K12.

Joulun virittelyn saa aloittaa! Tuleehan ensimmäinen jouluelokuvakin jo teattereihin.

Täydellinen joulu ei ole glögintuoksuista siirappia, eikä ehkä se kaikista parhain pikkujoululeffa. Nyt tarkastellaan juhlaperinteiden sosiaalisia paineita. Sitä hössöttämistä. Pitää jaksaa niitä kaikki sukulaisia ja kavereita. Yhdessä näperrellään koristeita ja yritetään todistella, että kaikki on okei. Ja jos tiukasti kasassa pidetty pakka alkaa purkautua, voi kaikki päätyä melkoiseen tunnevyöryyn.

Siinä on mukavasti draaman ainekset kohdallaan.

Janne (Antti Luusuaniemi) ja Outi (Elena Leeve) ovat järjestämässä joulujuhlia. Janne on hieman puolustuskannalla, kun selviää, että vaimo on kutsumassa joulupöytään kaikki kolme ex-ukkoaan (Mikko Leppilampi, Aku Hirviniemi, Iikka Forss) puolisoineen ja perheineen. Vastarinta on kuitenkin turhaa, kun Outi jyrää yli hyväntahtoisuudellaan.

Homma alkaa vaivaannuttavasti. Kaikki tuntuvat tulevan niin hyvin juttuun, että Janne saa kokea olevansa vastarinnan kiiski. Kaikki eskaloituu joulupöydässä, kun Outi paljastaa suuren yllätyksensä, joka tulee Jannelle pommina.

Elokuva on alusta loppuun päällehölisevää törmäilyä. Kari Ketosen naapurin pukki käy hetkellisesti tarjoamassa elokuvan parhaat naurut. Muuten huumori jää vaisuksi.

Täydelliseltä joululta tuntuu puuttuvan suunta lähes joka kantilta katsoessa.

Siinä on paljon hyviä näyttelijöitä. Pirkko Mannolakin. Hahmot ovat kuitenkin vain sattumanvaraisesti hutaistuja ääriviivoja. Jannesta yritetään maalailla nihkeilijää, vaikka tämä tuntuu olevan joukosta selväjärkisin.

Visuaalisesti elokuva jää seilailemaan jonnekin tanskalaisen dogma-elokuvan ja koreilevan jouluelokuvan väliin, eikä näytä koskaan erityisen hyvältä.

Kokonaisuus muistuttaa hyvin paljon viime vuonna ilmestynyttä kotimaista Swingersiä. Kumpikin on toteutuksellinen ja tyylillinen sekametelisoppa. Yhtäläisyydet eivät liene sattumaa, kun taustalla häärää samaa tekijäporukkaa.

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Pukki. Ei halpaa alapäähuumoria.

Huonoa: Epätasainen, hölisevä sekametelisoppa.

Erityistä: Perustuu ruotsalaiseen Joulupukki vieraissa -elokuvaan.

David Hindley Hollywwodin loppuunpolttama Judy Garland (Renée Zellweger) tarttuu viimeiseen oljenkorteensa taistellakseen lapsistaan.

Traagisen tähden kuva

Judy (Iso-Britannia, 2019).

Ohjaus: Rupert Goold.

Rooleissa: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock.

Kesto 118 minuuttia.

K12.

Hollywood käytti Judy Garlandin loppuun ja jätti sitten omilleen. Hän oli vaudeville-lapsi, joka esiintyi pian puhumaan oppimisensa jälkeen. Pikkurahoilla tytön omakseen ostanut Metro-Goldwyn-Mayer -studio kontrolloi nuoren naisen yksityiselämää ja auttoi jaksamaan uuvuttavia kuvauksia kovilla huumeilla.

Kuinka moni voi selviytyä moisesta ilman syviä arpia?

Judy-elokuva kertoo tarinaa tähden uran ehtoovuosilta. Nuoruuden hehkeys ja heleä ääni ovat syrjääntyneet paljon dramaattisemmalla läsnäololla.

Unelmatehtaan hyljeksimä Garland (Renée Zellweger) joutuu lähtemään Lontoseen esiintymään revyyseen. Rahaa on saatava, koska muuten Garland menettää lapsensa.

Lontoossa koko ura ja elämä alkaa kiteytyä hyvin konkreettisesti. Garland kaipaisi vain tasapainoista elämää, mutta parrasvaloissa se kaikki alkaa olla yhä kaukaisempi haave.

Renée Zellweger tekee yhden uransa hienoimmista roolisuorituksista, jota on povailtu Oscar-ehdokkaaksi. Zellweggerin maneerit nousevat pintaan hauskemmissa kohtauksissa, mutta sävyn vakavoituessa Judy Garland näkyy yhä selvemmin.

Elokuva esittelee traagisen ”kultaisen ajan” esiintyjähahmon arkkityypin. Shown on jatkuttava hinnalla millä hyvänsä. Ja esiripun auettava — vaikka vaikka viimeistä kertaa.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Zellweger. Showbisneksen historian kuvaus.

Huonoa: Nojaa liikaa draamansa tehokeinoina kurjuuteen.

Erityistä: Gemma-Leah Devereux näyttelee elokuvassa Liza Minnellia.

Jessica Miglio Little Rock (Abigail Breslin), Columbus (Jesse Eisenberg), Wichita (Emma Stone) ja Tallahassee (Woody Harrelson) tekevät taas zombeista hakkelusta. Nevada (Rosario Dawson, toinen vasemmalta) liittyy joukkoon.

Eläviä kuolleita tappavaa perhekomediaa

Zombieland: Double Tap (Yhdysvallat, 2019).

Ohjaus: Ruben Fleischer.

Rooleissa: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, Rosario Dawson, Zoey Deutch, Luke Wilson.

Kesto 99 minuuttia.

K16.

Ensimmäinen Zombieland-elokuva oli yhtenä suurimpana vaikuttajana luomassa zombeja tämän päivän valtavaksi populaarikulttuurin ilmiöksi. Kymmenessä vuodessa zombit ovat putkahdelleet joka paikasta. Siinä samassa, ehkä jopa muuttuneet hieman banaaleiksi. Voiko toinen Zombieland siten tarjota mitään aidosti uutta?

Ei. Ei se pysty, mutta ei sen oikeastaan tarvitsekkaan. Sen resepti oli jo alunperin melko makoisa.

Alkuperäinen tekijäporukka palaa. Ohjaaja ja käsikirjoittajat ovat käyneet tekemässä supersankaritelokuvia ja Emma Stone pokkaamassa Oscarin. Kaikki ovat hyvässä vedossa.

Edellisen osan tapaan luvassa on zombien näyttävää lahtaamista ja hyvin hauskaksi hiottua dialogia. Nyt paino perhesuhteilla on suurempi. Kymmenessä vuodessa päänelikosta on muodostunut tiivis perhe. Hyvässä ja pahassa.

Perheen nuorimalle, Little Rockille (Abigail Breslin), koti alkaa käymään rajoittavaksi. Kotoa karkaaminen zombie-maailmanlopussa on vaarallista, mutta ehkä riskien väärti.

Luvassa on raskaasti aseistettua road-elokuvaa. Tavataan uusia tuttuja ja kehittyneitä zombeja.

Tallahassee on yhä Woody Harrelson -hahmojen top-kolmosessa. Uusista tuttavuuksista suurimman vaikutuksen tekee hervottoman Zoey Deutchin näyttelemä Madison, joka hiertää Columbuksen (Jesse Eisenberg) ja Wichitan (Emma Stone) välejä.

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Tutut jutut toimivat. Uudet hahmot piristävät.

Huonoa: Ei jaksa aina vaivautua juonensa suhteen.

Erityistä: Nimet liittyvät hahmojen kotipaikkoihin tai muihin tärkeisiin yhteyksiin.

Gunhill Pikkulintu joutuu eroon perheestään ja oppii suuren maailman tavoille.

Mönkään mennyt muuttolento

Poju — et koskaan lennä yksin (Lói: Þú Flýgur Aldrei Einn, Islanti/Belgia, 2018).

Ohjaus: Árni Ásgeirsson.

Suomenkielisisssä äänirooleissa: Isac Elliot, Jennifer Erica, Antti Pääkkönen, Jukka Voutilainen, Jarmo Koski.

Kesto 83 minuuttia.

K7.

Poju on pikkuinen kurmitsa. Pikkulintu vasta opettelee elämän oppeja. Lentoparina on ihana Kurmiina. Linnut valmistautuvat etelään parveilemiseen.

Kaikki menee kamalasti pieleen heti lähtökuopissa. Poju joutuu erilleen parvestaan. Yksin kylmenevässä pohjoisessa Poju tutustuu auttavaan joukkoon muita Islannin luonnon asukkeja. Ehkä paluu Kurmiinan luokse on sittenkin mahdollista.

Poju-animaatio on islantilais/belgialaista yhteistyötä. Luova tiimi on sama kuin islannin menestyneimmällä piirretyllä Legends of Valhalla — Thorilla. Tietokoneanimaation on hoitanut belgialainen Cyborn. Kumpikin ovat melko pieniä yhtiöitä.

Jälki on ihan mukiinmenevää. Parhaimmat puolet ovat, kuten usein pienemmissä animaatioissa, kauniissa maisemissa.

Tarina kulkee hyvin tutun kaavan kautta. Joukko viisaita eläimiä neuvoo nuorta toveriaan sankarin tielle.

Suomenkielinen toteutus on elokuvan heikoin lenkki. Pojun roolin esittää hennosti teinipoppari Isac Elliot. Ulosanti on ajoittain häiritsevän ähkivää.

Animaatiosta tekee läheisen islantilaisille se, että kurmitsa on maalle hyvin rakas. Suomalainen katsoja ei tunne kansallisylpeyttä sankarin vastoinkäymisten voittamisesta.

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Luonnon kuvaus.

Huonoa: Elliotin äänirooli.

Erityistä: Äänenä kuullaan myös tubettaja Jennifer Ericaa.