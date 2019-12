Kommentti: Miksi Etelä-Karjalassa on niin paljon aktiivisia metallibändejä? — Musiikkilehden lukijoiden albumilistaus antaa yhden vastauksen

Taas yksi levyttävä eteläkarjalainen metallibändi! Miksi ja mistä näitä raskaasti soutavia veivaajia oikein tulee?

Huomio ja kysymys huokuvat aitoa iloa eivätkä arvottavaa närkästystä.

Ja minulla on arvaus vastaukseksi.

Musiikkilehti Soundi julkaisi kuluvalla viikolla lukijoidensa äänestämät 2000-luvun parhaat kotimaiset albumit. 6 000 äänestäjää antoi 15 000 näkemystä (sai äänestää 1—4 levyä), ja lista röyhistää maakunnallista rintaa.

50 listatusta albumista kahdeksan, 16 prosenttia ja siis noin joka kuudes, on eteläkarjalaisten yhtyeiden tuotantoa. Lemiläiseltä Stam1nalta luettelossa on neljä levyä, joista Viimeisen Atlantiksen (2010) sijoitus on toinen.

Stam1nan muut albumit listalla ovat Taival (7. sija), Uudet kymmenen käskyä (17.) ja Stam1na (49.). Kotiteollisuudelta top-50:een mahtuivat Helvetistä itään (12.) ja Kuolleen kukan nimi (30.) ja Mokomalta Kuoleman laulukunnaat (24.) sekä Elävien kirjoihin (27.)

Rinnalla ovat ja taakse jäävät monet ulkomailla kiertävät ja valtakunnallisesti fanitetut isot artisti- ja bändinimet. Ihan sama oliko näiden musiikkigenre iskelmä, pop vai rock.

Lappeenrantalainen death metallia soittava Sarof on viimeisin albumin julkaissut eteläkarjalainen metallibändi. Jäsenten perustelut omalle lajityypilleen ovat isän astuma ja vertaisryhmän vaikutus. Siinä ja Soundin listauksessa on se arvaukseni vastaukseksi.

Sitä oppii ulvomaan, kun elää susien kanssa.