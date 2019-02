Lappeenrannan Satamatorilla ei lasketa olutta heinäkuussa — Hito hyvä ja Saku Hyttisen Kattava Catering luopuvat pienpanimojuhlasta

Kotimaisia käsityöoluita on kesällä laajemmin esillä mahdollisesti kahvila Satamatie 6:ssa. Hito hyvä suunnittelee tap take over -tapahtumia.