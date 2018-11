Mikko Mäkelän A Moment in the Reeds -elokuva on Kulttuuritila Nuijamiehen ohjelmistossa tällä viikolla.

Suomalais-brittiläinen yhteistuotanto A Moment in the Reeds kerää kansainvälistä suitsutusta. Kahden miehen välistä rakkautta kuvaava elokuva on valittu British Independent Film Awards -ehdokkaaksi.

Lappeenrannassa varttuneen Mikko Mäkelän esikoisohjaus on ehdolla Discovery-kategoriassa, jossa palkitaan “innovaatiota, vision ainutlaatuisuutta, elokuvallista omaleimaisuutta ja rohkeutta ottaa riskejä”. Palkinnosta kilpailevat elokuvat, jotka on tehty alle 500 000 punnan budjetilla. British Independent Film Awards -palkinnot jaetaan Lontoossa 2. joulukuuta.

Lisäksi elokuvan tähdet Janne Puustinen ja Boodi Kabbani palkittiin viikonloppuna yhteisellä parhaan miesnäyttelijän palkinnolla New Yorkissa Nordic International Film Festivalilla. Puustista ja Kabbania kuvailtiin “dynaamiseksi ja tunteelliseksi duoksi, joka kantaa intiimiä tarinaa halullaan ymmärtää toisiaan ja ympäröivää maailmaa”.

Nordic International Film Festival on suurin Euroopan ulkopuolella järjestettävä pohjoismaisen elokuvan festivaali. A Moment in the Reeds edusti Suomea pohjoismaisten pitkien elokuvien kilpasarjassa.

A Moment in the Reeds kertoo ajankohtaisesti rakkaudesta, ennakkoluuloista ja vapauden etsimisestä. Pariisiin opiskelemaan muuttanut Leevi (Puustinen) palaa kesäksi Suomeen avustamaan isäänsä (Mika Melender) kesämökin kunnostamisessa. Työssä auttamaan on palkattu myös hiljattain Syyriasta saapunut turvapaikanhakija Tareq (Kabbani), joka herättää isässä epäluuloja. Kun työasiat vievät isän kaupunkiin, kehittyy Leevin ja Tareqin välille vahva yhteys.

Elokuvaa kuvattiin Savitaipaleella kesällä 2016. Lue Etelä-Saimaan elokuvakriitikon arvio elokuvasta tästä.

A Moment in the Reeds on nähty jo yli 60 festivaalin ohjelmistossa ympäri maailmaa. Suomessa se sai teatteriensi-iltansa 29. kesäkuuta. Elokuva julkaistaan DVD:llä kuun lopulla. Kulttuuritila Nuijamies esittää elokuvan kahdesti Lappeenrannassa kuluvalla viikolla. Näytökset ovat tiistaina 6. marraskuuta kello 18 ja 9. marraskuuta kello 19.

Juttua muokattu 6.11. kello 10.28. Korjattu kuvauskesäksi 2016.