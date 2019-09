Verkossa on myyty väärennettyjä lippuja Lappeenrannan kaupunginteatteriin. Lauantain Cabaret-näytöksessä kaksi ihmistä haki salista paikkoja, joita ei ollut olemassakaan.

Teatterin käyttöpäällikkö Marko Sorsa kertoo, että tämä on hänen tietojensa mukaan ensimmäinen kerta, kun kaupunginteatterin näytökseen on myyty väärennettyjä lippuja. Sähköiset liput on ilmeisesti hankittu verkosta Viagogo.com -sivustolta. Sivustolla on myynnissä Cabaret-lippuja Lappeenrantaan tälläkin hetkellä.

Sorsan mukaan sivustolla myytävät liput vaikuttavat aidoilta ja itse sivusto näyttää uskottavalta. Lippujen hinnat ovat kuitenkin jotain muuta kuin teatterissa: Osa lipuista on kalliimpia ja osa halvempia kuin kaupunginteatterin liput. Lisäksi myynnissä on kummallisia paikkoja.

— Sieltä pystyy ostamaan esimerkiksi permantolippuja, joista on esteetön näkyvyys. Ei sellaisia olekaan.

Cabaret’n lisäksi sivustolta löytyy lippuja lokakuussa ensi-iltansa saavan Maaninkavaara-näytelmän esityksiin. Asiakasneuvontakoordinaattori Sari Jorosen mukaan osa sivuston lipuista voi olla oikeita, mutta niiden aitoudesta ei voi mitenkään olla varma.

Viagogo.com on sveitsiläinen lippujen jälleenmyyntisivusto, jota on kritisoitu sekä lippujen kauppaamisesta ylihintaan että täysin olemattomien lippujen myynnistä. Ylen vuosi sitten julkaiseman uutisen mukaan kuluttajaviranomainen oli saanut sivustosta kolmisensataa yhteydenottoa. Yleisin syy oli se, että lipuista veloitettu hinta oli korkeampi kuin ostovaiheessa ilmoitettu.

Lappeenrannan kaupunginteatterin johtaja Iiris Rannion tietojen mukaan väärennetyt liput ovat herättäneet huolta muissakin suomalaisteatterissa. Hän kertoo säännöllisesti törmänneensä teatteriväen varoituksiin sosiaalisessa mediassa.

— On ollut Facebook-päivityksiä, että käyttäkää vain teatterin virallisia lipunostokanavia.

Ranniokin kehottaa ostamaan teatterilippuja ainoastaan virallisista lähteistä. Lappeenrannan kaupunginteatterin lippuja myydään ainoastaan asiakaspalvelukeskus Winkissä, teatterin lipunmyynnissä sekä Lippupisteen sivustolla osoitteessa Lippu.fi.

Suomen Teatterit -yhdistyksen toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi kertoo, että teatterilippujen väärentäminen ei ole kovin yleistä Suomessa. Syynä on esimerkiksi se, että teattereissa istutaan usein paikkalipuilla, jolloin väärennös tulee helposti ilmi, kun kaksi ihmistä pyrkii samalle paikalle. Esimerkiksi taas jäähallikonserttiin voisi päästä taitavasti väärennetyllä lipulla sisään niin, ettei huijaus tulisi koskaan ilmi.