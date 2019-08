Nuorten e-urheiluryhmät käynnistyvät Lappeenrannassa — Trailblazers jakoi harrasteryhmät kolmelle tasolle, kultaryhmissä tähdätään kilpakentille

Viime kevään ajan Imatralla pyörineet nuorten e-urheiluryhmät alkavat Lappeenrannassa syyskuussa. Trailblazersin e-urheiluharrastusryhmät kokoontuvat Sammontorin nuorisotiloissa.

Vastuuohjaaja Toni Andersson kertoo, että Lappeenrannassa mukaan odotetaan 40—50 nuorta.

— Viime keväänä Lappeenrannassa ei ollut minkäänlaista toimintaa, joten en usko että toiminnan suosio räjähtää heti käsiin. Hyvä, että saadaan aloitettua, ja homma pyörimään.

E-urheiluryhmät jatkavat toimintaansa myös Imatralla, mutta paikkana on kaupungintalon sijaan Kulttuuritalo Virta. Imatralla mukaan toivotaan noin 80 nuorta.

Imatralla keväällä toimineet e-urheilukerhot pyörivät hankerahoituksen voimin. Nyt osa hankerahoituksesta on loppunut, ja säännöllisesti kokoontuvat ryhmät tulevat maksullisiksi.

— Kärkihankerahoitusta on jäljellä vielä vuoden verran tästä eteenpäin. Nyt aletaan varmistaa, että homma toimii myös ilman hankerahaa.

Jos haluttaisiin ottaa 7-vuotiaita, niin pelivalikoima on hyvin tiukka sen suhteen mitä voidaan tehdä. — Toni Andersson

Maksullisuutta ajatellen ryhmät on jaettu e-urheilumaailmasta tuttuun tapaan kolmeen eri tasoon. Yleisin on silver, eli hopeataso, jonka ryhmät kokoontuvat kerran viikossa.

Andersson kertoo, että silver-ryhmässä on tarkoitus pitää hauskaa ohjaajan johdolla. Osa ryhmistä keskittyy johonkin tiettyyn peliin, mutta joissain ryhmissä pelit myös vaihtuvat. Silver-tason kuukausimaksu on 30 euroa, eli yhteensä 120 euroa syksyltä.

Gold-ryhmä puolestaan kokoontuu kahdesti viikossa, ja ohjaajan sijaan sitä vetää valmentaja. Gold-ryhmä on myös puolet pienempi, joten valmentajalla on enemmän aikaa pelaajien yksilölliseen ohjaamiseen. Kultatasolla on tarkoitus opetella joukkueena toimimista ja harjoitella kilpapelaamista ajatellen. Kilparyhmän kuukausimaksu on 75 euroa.

Näiden lisäksi on pronssitaso, eli bronze, joka on ilmainen. Ohjaajan sijaan paikalla on valvoja, joka huolehtii, että laitteet toimivat.

— Sinne voi tulla pelailemaan, mutta riorisoinnissa se toimii muiden ryhmien ehdoilla.

Halutessaan sama nuori voi nyt käydä useammassakin ryhmässä. Keväällä se ei ollut mahdollista, sillä ilmaisiin ryhmiin piti järjestää paikkoja kaikille halukkaille.

Kai Skyttä Trailblazersin e-urheiluharrastusryhmien minimi-ikäraja on 10 vuotta. Lisäksi pelin ikäraja voi vaikuttaa siihen, minkä ikäisiä harrastusryhmään voidaan ottaa.

Sanasta kerho pyritään eroon, ja sen sijaan Andersson puhuu e-urheiluharrastustoiminnasta. Syynä ovat 15—16-vuotiaat, jotka eivät juuri löytäneet kevään e-urheilukerhoihin. Nuorempia se ei häirinnyt, mutta on mahdollista, että murrosikäiset pitivät kerho-sanaa luotaantyöntävänä.

— Se on sitä ikäluokkaa, että elämässä on kaikenlaista, eivätkä he halunneet meidän tyyliseen toimintaan mukaan. Nyt haluamme heitäkin lisää.

Anderssonin mukaan kevään suurimmat ikäryhmät olivat 12-, 13- ja 14-vuotiaita. Mitään varsinaista ikärajaa harrastustoiminnalla ei ole, mutta pelien ikärajat määrittelevät ryhmien alaikärajan. Esimerkiksi suosikkipeli CS:GO:ta pääsee valmentajan seurassa pelaamaan 13 vuotta täytettyään.

— Pelin ikäraja on K-16 ja Suomen lainsäädännössä on kolmen vuoden jousto täysikäisen ohjaajan seurassa. Ohjaajan ollessa paikalla 13 vuotta on minimi.

Keväällä Fortnite-ryhmiin otettiin alkuun vain 12 vuotta täyttäneitä, mutta kyselyiden perusteella mukaan hyväksyttiin lopulta 10-vuotiaitakin. Nyt minimi-ikärajaksi on päätetty 10 vuotta.

— Jos haluttaisiin ottaa 7-vuotiaita, niin pelivalikoima on hyvin tiukka sen suhteen mitä voidaan tehdä. Nykyaikana on todella paljon pelejä, joissa on esimerkiksi ampumista.

Kai Skyttä Lappeenrannassa ensimmäiset e-urheiluharrasteryhmät aloittavat syyskuussa.

Lappeenrannassa aloittaa syyskuussa ainoastaan silver-ryhmiä. Andersson kertoo, että jos homma lähtee pyörimään hyvin, niin ensi vuonna Lappeenrannan ryhmille saadaan lisää aikoja ja mahdollisesti omat tilat. Tänä syksynä toiminta pyörii Sammontorin nuorisotilojen aikataulujen ehdoilla.

Andersson kertoo, että vanhemmilta tulleen palautteen perusteella maksullisuuden ei pitäisi nousta esteeksi e-urheiluharrastukselle, vaikka osalle perheistä se voi olla kynnyskysymys.

— Vanhemmilta löytyi paljon ymmärrystä sille, että ohjattu toiminta on maksullista. Sille pitää vain löytää sopiva hintalappu, eikä siitä ole kauheasti mitään ennakkoesimerkkiä.

Anderssonin mukaan vanhemmat myös kiittivät kevään kerhoja siitä, että niissä pidettiin huolta nuorten käytöksestä. Suurin toive oli, että myös kahdesti viikossa kokoontuvia ryhmiä pitäisi saada, ja tämä toive toteutuu syksyllä.

Lappeenrannasta kävi viime kevään kerhoissa arviolta 5—10 nuorta. Kokoontumisajat pyritään Anderssonin mukaan pitämään sellaisina, että vanhemmat pääsevät tarvittaessa kuljettamaan nuoria paikalle. Myös toiveita kello 14.30 aloittaville ryhmille on esitetty, jotta lapset pääsisivät paikalle suoraan koulusta.

— Jos ilmoittautuneita tulee, niin koitetaan luoda myös sellaisia ryhmiä.

Ilmoittautuminen e-urheiluharrastusryhmiin alkaa tiistaina 13.8. Trailblazersin nettisivujen kautta. Ryhmät alkavat pyöriä syyskuun alussa.