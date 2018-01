Valot palavat jo Nuijamiehessä — Talkooväki pistää paikkoja kuntoon huomiseksi, jolloin kulttuuritilan ovi aukeaa yleisölle Kulttuuritila Nuijamies tarjoaa laajan ohjelmatarjonnan lakkautetussa elokuvateatterissa. Ensimmäinen sytyttää valot —tapahtumaan mahtuu niin konsertteja ja teatteria kuin elokuvia ja kuvataidetta kaiken ikäisille. Mika Strandén Stam1nan keulakuva Antti Hyyrynen virittelee valoja entiseen Nuijamiehen elokuvasaliin. Sinne nousee täysmittainen esiintymislava, jolle Hyyrynen bändeineen nousee perjantaina.

Stam1nan laulaja-kitaristi Antti Hyyrynen kantaa tuoleja Nuijamiehen saliin. Entinen elokuvateatteri muuntautuu 501 ihmistä vetäväksi katsomoksi ja tapahtumapaikaksi monenlaisille kulttuuriesityksille.

— Rakennamme tänne täysmittaisen esiintymislavan, Hyyrynen kertoo.

Hyyrynen bändeineen hyppää lavalle perjantai-iltana.

Mika Strandén Jaakko Lahden veistoksia on nähtävillä aulassa.

Taiteilijat ripustavat töitään aulassa

Nuijamiehen aulassa taiteilija Kira Pesonen ripustaa akvarellimaalauksiaan ilmoitustaululle, jossa oli aiemmin elokuvajulisteita. Jaakko Lahti asettelee puolestaan esille veistoksiaan.

Maanantai-iltana valmistaudutaan entisen elokuvateatterin uudenlaiseen ensi-iltaan. Nuijamiehen ovet avautuvat kulttuuritilana tiistaina puolen päivän aikaan.

Kulttuuritila Nuijamies —yhdistys on vuokrannut lakkautetun elokuvateatterin tilat viikoksi käyttöönsä Finnkinolta. Ensimmäinen sytyttää valot -tapahtuma antaa esimakua siitä, kuinka monipuolista toimintaa kulttuuritilaan mahtuu.

— Olemme koonneet ohjelman niin, että kaikille vauvasta vaariin on tarjontaa, tapahtuman tuottaja Hanna Airikka sanoo.

Mika Strandén Tapahtuman tuottaja Hanna Airikka toivoo, että lappeenrantalaiset lähtevät sankoin joukoin katsomaan, mitä kulttuuritila Nuijamies tarjoaa.

Kondiittoriopiskelijat leipovat herkkuja viikonlopuksi

Airikka ottaa oppia kassakoneen käyttöön. Siinä missä myytiin ennen elokuvalippuja ja popcornia, myydään nyt lippuja kulttuuritilan tapahtumiin sekä kahvia ja leivonnaisia.

Mukana tapahtuman järjestämisessä on suuri joukko ihmisiä. Yhdistysaktiivien, talkoolaisten ja esiintyjien lisäksi muun muassa ammattiopisto Sampon kondiittoriopiskelijat leipovat kahvilaan herkkuja viikonlopuksi.

Taiteilijat Maaria Jokimies ja Jaakko Lahti huilaavat kesken näyttelynrakentamishomman.

Ideamyllyyn saapuu yllätysesiintyjä

Torstaina yhdistys kutsuu kaikkia kaupunkilaisia ideamyllyyn pohtimaan, miten kaupungin kulttuurielämää voisi kehittää. Tapahtumaan saapuu yllätysesiintyjäksi bändi, josta ei tihku tietoa vielä maanantaina.

Perjantaina lavalle nousee Stam1nan lisäksi muun muassa Laineen Kasperi & Palava Kaupunki. Lauantaina salin valtaavat puolestaan Pave Maijanen ja Pronssinen pokaali, kun aulan puolella musisoivat Esa Niiva ja Jarkko Palokas.

Lapsille on tarjolla muun muassa elokuvaa, nukketeatteria ja tarinankerrontaa.

— Valitettavasti Nuijamies-hankkeen suojelija, ohjaaja Aki Kaurismäki on estynyt saapumasta paikalle, Airikka harmittelee.

Mika Strandén

Mesenaattikampanja ylti tavoitteeseensa

Kulttuuritila Nuijamies ry. on kerännyt toiminnalleen varoja joukkorahoituskampanjalla.

— Minimitavoitteemme 8 000 euroa täyttyi viime perjantaina, ja nyt on mennyt jo 9 000 euroa rikki, iloitsee yhdistysaktiivi, laulaja-lauluntekijä Mariina Niittymäki.

Mesenaattikampanja on avoinna lauantaihin asti.

Konserttien, näytösten ja taidenäyttelyiden lisäksi yhdistys aikoo järjestää työpajoja, tiedotus-, tutkimus- ja koulutustilaisuuksia, harjoituksia ja residenssejä.



Ensimmäinen sytyttää

valot Nuijamiehessä

Ti 23.1.

Aula auki klo 12—18. Jaakko Lahden veistosnäyttely, kahviotoimintaa ja tietoa Kulttuuritila Nuijamiehen suunnitelmista.

Dokumenttielokuva Tunteiden temppelit klo 18.

Ke 24.1.

Aula auki klo 12—18. Jaakko Lahden veistosnäyttely, kahviotoimintaa ja tietoa Kulttuuritila Nuijamiehen suunnitelmista.

Dokumenttielokuva Tunteiden temppelit klo 14.

Bingo, juontajana Mimmi Makunen, klo 18.

To 25.1.

Aula auki klo 12—18. Jaakko Lahden veistosnäyttely, kahviotoimintaa ja tietoa Kulttuuritila Nuijamiehen suunnitelmista.

Dokumenttielokuva Tunteiden temppelit klo 14.

Ideatalkoot- seminaari kaupungin kulttuuritoiminnan kehittämiseksi. Rokkia (yllätysesiintyjä) ja roisia nukketeatteria klo 18-20.30.

Pe 26.1.

Sali:

Improryhmä Kivireen Kiskojat klo 16.

Tanssiopiston esitys klo 17.

Joose Keskitalo klo 18.15.

Risto klo 19.15.

Stam1na klo 21.

Laineen Kasperi & Palava Kaupunki klo 23.

Aula:

Juho Liira klo 17.30.

Bandit Queens klo 20.

La 27.1.

Sali:

Harri ja hevoset -lastenesitys klo 11.

Taika-Oliver klo 12.30.

Krud-Mudrian Kansallissirkus ja Temppujukeboksi klo 14.

Lastenelokuva Ferdinand (K-7, aikuisen seurassa K-4) klo 16.30.

Toivon tuolla puolen, ohjaus Aki Kaurismäki klo 18.30.

Pave Maijanen klo 21.

Pronssinen pokaali klo 23.

Aula:

Nukketeatteria ja tarinankerrontaa klo 12.

Merenneito Riia klo 13.

Kipinä klo 20.

Esa Niiva ja Jarkko Palokas klo 22.

Kulttuuritila Nuijamies

Perustettu syksyllä 2017.

Edistää, tukee, tuo ja tuottaa kulttuuria.

Vahvistaa eri kulttuuritoimijoiden verkostoitumista.

Tarjoaa työskentely-, esiintymis-, näytös- ja näyttelytiloja pääosin Lappeenrannan seudulla.

Puheenjohtaja Ossi Välimäki.