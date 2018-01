Teatterit pelaavat varman päälle — Upouudet näytelmätekstit harvinaisia näyttämöillä Kantaesityksissä on tuoreustakuu, ja niitä on Etelä-Karjalassa hyvin tarjolla. Mika Haaranen Lappeenrannan kaupunginteatterin omista tuotannoista viimeisin kantaesitys oli Marja-Liisa Ketolan esittämä Loppuhalauskompleksi syksyllä 2017.

Uusi suomalainen näytelmä on liian usein päiväperho. Se tehdään teatterin pienelle näyttämölle, ja harvoin se siirtyy jatkamaan elämäänsä muiden teattereiden näyttämöille.

— Tämä kertoo siitä, että teatterit minimoivat riskit, sanoo Teatterin tiedotuskeskuksen johtaja Hanna Helavuori.

Kotimaisten kantaesitysten määrä on ollut muutaman viime vuoden ajan hienoisessa nousussa. Näytäntökaudelta 2015—2016 valtionosuutta nauttivissa teattereissa ja Kansallisteatterissa tilastoitiin yhteensä 118 kantaesitystä.

Mukaan on laskettu kaikenlaiset näyttämöteokset näytelmistä oopperaan ja tanssiin. Helavuori korostaa, että uudet näytelmät, siis sellaisenaan alkuperäisteokset, ovat harvassa.

77 kotimaisen puhenäytelmän kantaesityksistä liki kolmannes, 25, oli dramatisointeja jo olemassa olevista teoksista. Nuorten dramaturgien tekstit miltei loistivat poissaolollaan.

— Kertooko tämä enemmän teattereista vai yleisöistä? Meillä on hirveän vähän etukenoista, kokeilevaa yleisöä, Helavuori sanoo.

Hän kysyy, kuinka moni haluaa laittaa parikymmentä euroa sikaan säkissä. Yleisö haluaa olla varma, että teos täyttää lupauksensa.

— Teatteritkaan eivät juuri totuttaneet yleisöjään olemaan ennakkoluulottomia. Taloudellisessa kurimuksessa kaikki pelaavat varman päälle.

Uutta suomalaista näytelmäkirjallisuutta on ryhtynyt edistämään Uuden näytelmän ohjelma eli UNO-hanke.

Tavoitteena on parantaa näytelmäkirjailijoiden työn arvostusta ja edistää uuden näytelmäkirjallisuuden laatua ja esittämistä ympäri Suomea.

— Taustalla on ollut huolta, joka liittyy ammattikirjoittajien huonoina pysyneisiin työskentelyolosuhteisiin, kertoo hankkeen vetäjä Saara Rautavuoma Teatteri 2.0:sta.

Huonot työskentelyolosuhteet tarkoittavat työmäärään nähden riittämätöntä rahoitusta ja sen näkymättömyyttä, mitä laadukkaan näytelmän syntyminen vaatii.

Monivuotinen hanke lupaa kirjoittajille tukea, verkostoitumista ja nettisivuston, joka kokoaa uutta näytelmää tunnetuksi tekevät esitykset ja muut tapahtumat.

Hanna Helavuoren mukaan suomalaisten kantaesitysten jano on nyt kova. Hänen mielestään yksi syy tähän on keskustelu valtionosuusteattereiden kriteereistä — teattereilta edellytetään kotimaisia kantaesityksiä.

Toisaalta teatterit myös haluavat puhutella omaa yleisöään ja esittää teoksia, joiden henkilöihin on helppo samastua.

— Meillä on paljon alueellisia ja paikallisia todellisuuksia.

Ari Nakari Timo Rissanen tuo mielellään Teatteri Imatraan uusia näytelmiä, kuten helmikuussa kantaesitettävän Maailman ympäri 80 päivässä. Rissasen kanssa kuvassa ovat Hanna Kaskela ja Kari Kinnari.

Kaakon teattereissa kantaesitykset ovat ohjelmistojen jokavuotisia kulmakiviä. Teatteri Imatran kevätkauden näytelmä on yleensä kotimainen kantaesitys, usein jopa pohjoismainen, kuten helmikuussa starttaava Maailman ympäri 80 päivässä.

— Uudet tekstit kiinnostavat minua enemmän kuin monissa teattereissa pyörivät. Ne luovat myös katsojille uusia elämyksiä. Palaute näytelmistä, joita ei ole voinut nähdä aiemmin, on kiittävää, Teatteri Imatran johtaja Timo Rissanen perustelee.

Rissanen on Imatran-vuosinaan tuonut paljon näytelmiä maailmalta maakuntaan kantaesitettäväksi: fantasiaa, farsseja ja musiikkinäytelmiä. Kantaesitettyä draamaa on syntynyt itse tehtynä paikallisista ilmiöistä, kuten Kohtalo, ihmisiä Imatralla.

— Lajityypillä ei ole merkitystä, mutta synkistelevää draamaa ei kannata tuoda. Komediat, joissa on draamallista kaikupintaa, toimivat. Vaikeinta on löytää pienelle ensemblelle soveltuva osuva teksti, josta Parempi myöhään oli hyvä esimerkki.

Farssi ja musiikkiteatteri ovat katsojakyselyjen toive-esityksiä, joilla saa parveilua lippuluukulle. Ne ovat usein jo koeponnistettuja toisaalla.

— Uudempaakin tarjontaa on syytä olla, Lappeenrannan kaupunginteatterin johtaja Timo Sokura toteaa.

Lappeenrannassa uudessa teatteritalossa on ollut tukku kantaesityksiä: Mummo ja Loppuhalauskompleksi pienellä puolella, kokonaan uusia näytelmiä olivat Jonni ja Terijoella suurella näyttämöllä.

— Ei meillä kiintiöitä ole, mutta kantaesitys per kausi pitää ohjelmiston tuoreena.

Kevätkauden aikana kaupunginteatterin kantaesitykset syntyvät yhteistuotantoina paikallisten ryhmien kanssa. Sudenmorsian aloittaa Lappeenrannan tanssiteatterin elämän, ja Piirakan paluu 6 jatkaa Teatteriyhdistys Kesyn menestyskonseptia.

Kouvolan teatterissa helmikuussa ensi-iltaan tuleva Ruokarouvan tytär on kantaesitys, joka perustuu Enni Mustosen paljon luettuun romaaniin. Teatterinjohtaja Tiina Luhtaniemen mukaan suosikin dramatisointi ei ole varman päälle -ratkaisu.

Luhtaniemeltä on kysytty: ”onko Ruokarouvan tytär varmasti samanlainen kuin se kirja”.

— Olen vastannut, että näytelmät ovat tulkintoja.