Taipalsaarelainen palomies ja rumpali Juha-Pekka Kakkola on vetänyt hirsiä Hurriganes-legenda Remu Aaltosen lattialla. On hän toki myös soittanut Aaltosen kanssa yhteisillä keikoilla.

— Remu on ihan älyttömän karismaattinen kaveri, superhuipputyyppi, Kakkola arvioi.

Tänään keskiviikkona 70 vuotta täyttävä Remu Aaltonen päättää keikkauransa reilun viikon kuluttua jäähyväiskonserttiin Helsingissä. Uransa aikana Hurriganesin laulaja ja rumpali on ehtinyt tehdä pysyvän vaikutuksen lukuisiin faneihin ja aloitteleviin rokkareihin, kuten JP Kakkolaan.

— Ilman Remua ja Hurriganesia Black Devils -bändiä ei vuorenvarmasti olisi, Kakkola sanoo.