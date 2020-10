Japanilaiselta kirpputorilta löytynyt kuva päätyi Sami Luukkasen teoksiin, Lappeenrannassakin asuneen taiteilijan valokuvanäyttely avautuu Imatralla perjantaina

Tuulahdus Japanista saapuu Imatran taidemuseoon. Nousevan auringon maan Etelä-Karjalaan tuo Sami Luukkasen valokuvanäyttely.

Näyttelyssä on esillä Imatralla ja Lappeenrannassa varttuneen valokuvataiteilija Sami Luukkasen teoksia, jotka perustuvat Luukkasen Fukuokassa ottamiin kuviin. Luukkanen vietti Fukuokassa puoli vuotta opiskellen Kyushun yliopistossa vuonna 2019. Hän on vieraillut Japanissa aiemminkin ja kertoo kokevansa yhteyttä maahan.

Abstraktiin ilmaisuun kuvissaan nojaava Luukkanen kertoo ottaneensa mukaan näyttelyn töihin tällä kertaa myös esittävän esineen.

– Esine on geishaa kuvaava, 80–90 vuotta vanha lasinegatiivi, jonka löysin japanilaiselta kirpputorilta.

Luukkanen on erikoistunut kookkaisiin valokuviin ja voimakkaisiin väreihin. Imatralla suurin esillä oleva teos on kooltaan noin 5x2 metriä.

Valokuvassa Luukkasta viehättää se, että moneen muuhun taidemuotoon verrattuna valokuva vaatii useita valintoja tekijältään.

– Valokuvan voima on siinä, että sillä on aina joku yhteys todellisuuteen, Luukkanen sanoo.

Nykyisin Helsingissä asuva Luukkanen vietti lapsuutensa Imatralla ja osan nuoruudestaan Lappeenrannassa. Hän on aikoinaan toiminut Saimaan kameraseuran puheenjohtajana ja pitänyt useita pieniä valokuvanäyttelyitä. Ensimmäisen näyttelynsä taiteilijana hän ripusti Imatran taidemuseossa.

Luukkanen on opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa sekä hetken myös Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa.

Sami Luukkasen näyttely on esillä Imatran taidemuseossa 23.10.–13.11. Luukkanen on paikalla näyttelyn avajaisissa perjantaina 23. päivä kello 16.30–18. Avajaiset on kaikille avoin tilaisuus.