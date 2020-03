Satavuotisjuhlavuotensa kunniaksi Alfred Kordelinin säätiö on jakanut Lappeenrannan rahastostaan kolme kunniapalkintoa ansioituneille lappeenrantalaisille kulttuuritoimijoille.

Rahasto jakoi kunniapalkintoja yhteensä 4 500 euron edestä, Uus Hoi Sie -gallerialle, Street Culture Clubille sekä Rakuunamäen Pumppuhuoneelle.

Palkinnot myönnettiin paikallisten kulttuuritoimijoiden ehdotusten perusteella. Ehdokkaiden tuli olla lappeenrantalaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat edistäneet kaupungin taide- ja kulttuurielämää. Ehdotuksia tuli yhteensä 74 kappaletta.

Tunnustusta hip hop -kulttuurille

Säätiö myönsi Street Culture Clubille 1 500 euroa. Miltä nyt tuntuu, Street Culture Clubin puheenjohtaja Hiski Hämäläinen?

– Tämä on tosi hieno asia. Hip hop -aiheisille jutuille on muuten tosi vähän avustuksia tai vastaavia olemassa, Hämäläinen toteaa.

Hän itse sai tietää palkinnosta keskiviikkona 18. maaliskuuta.

Pienehkö ja isoksi osaksi talkootoimin toimiva porukka saa palkintosummalla paljon aikaan, Hämäläinen kiittelee.

– Meillä on kaikenlaisia tapahtumia ja kisoja tulossa, joten kyllä sille käyttöä on. Esimerkiksi loppukesällä on tarkoitus järjestää Savitaipaleen Asinsaaressa kolmipäiväinen leiri, jossa paitsi breikataan, opetellaan myös muita hip hopin elementtejä, kuten rappia, dj-juttuja ja graffiteja, Hämäläinen kertoo.

Kai Skyttä Pumppuhuone kunnostettiin talkoilla.

Street Culture Clubissa on noin 15 aktiivia. Yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa väkeä käy yleensä enemmän, noin 30 – 50. Palkinnon perusteluissa todetaan, että yhdistys on järjestänyt tapahtumia Lappeenrannan alueella jo yli kymmenen vuoden ajan, sekä edistänyt paikallista hiphop-kulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Se tukee myös nuorisotoimintaa ja estää syrjäytymistä.

Muut palkinnot gallerialle ja Pumppuhuoneelle

Kaksi muuta kulttuuripalkintoa Kordelinin säätiö myönsi Uus Hoi Sie -gallerialle, sekä Rakuunanmäen Pumppuhuoneelle. Galleria sai 2 000 euroa ja Pumppuhuone 1 000 euroa.

Perustelujen mukaan Uus Hoi Sie -galleria on kehittänyt Lappeenrannan alakulttuureja jo vuodesta 2012, ketään syrjimättä ja monipuolisesti. Rantaraitin varrella sijaitseva Rakuunamäen Pumppuhuone puolestaan on osa historiallista Rakuunamäkeä. Suosituksi tapahtumapaikaksi noussut rakennus on kunnostettu talkootyöllä ja lisää koko rantaraitin ulkoilualueen vetovoimaisuutta.